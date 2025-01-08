财务自动化是利用技术简化许多财务任务并提高财务团队成员的工作效率。

财务部门面临着高效交付价值的压力。使用自动化技术可以让财务团队专注于更重要的业务决策。

由人工智能 (AI) 驱动的自动化可构建功能更强大的工作流程，为围绕财务流程的决策提供更有力的支持。它可以为财务团队节省更多时间，支持他们做出更明智的决策并满足业务需求。

首席财务官和其他财务主管需要与高级管理层和 IT 团队直接合作，共同实施数字化转型计划。目标是针对他们的自动化需求制定适合的战略，结合财务自动化软件来实现他们的目标。实施财务自动化可以帮助他们管理资源并避免不必要的手动工作。

例如，IBM 的全球交易定价团队每年要处理大约 100,000 个订阅、续订或升级报价，平均与每个订阅者互动四次。在定价决策的多个环节（如数据收集、计算和数据输入）实现自动化，每年可节省 35,000 个人工工时。最重要的是，该项目将平均投标周期时间缩短了 75%。

实际上，机器无需人工干预，就能完成许多重复性的工作。每个组织都有所差异，因此需要制定一个自动化战略来决定哪些流程需要人工操作，哪些流程可以通过自动化解决方案来处理。