当 ERP 和 CRM 协同工作时，其更深层次的价值便显现出来。单独来看，各自针对特定的业务挑战：ERP 解决方案提高运营效率、成本控制和决策能力。CRM 提升客户获取、客户维系和体验。

当两者集成时，能够打破数据孤岛，提高透明度，并提供运营与客户关系的统一数据存储库。这种集成为提升绩效和盈利能力奠定了坚实基础。

现代云解决方案使得各种规模的组织（从初创公司、中型企业到全球企业）都能获得并可扩展地使用 ERP 和 CRM 系统。这些系统越来越多地通过软件即服务 (SaaS) 模式交付，很少是孤立的。许多部署将 CRM 功能集成或嵌入到 ERP 平台中，以实现跨部门的实时数据共享，弥合客户互动与运营执行之间的差距。