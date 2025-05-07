“嘿 Alexa，给我找双受好评的新跑步袜。”这句话是数千个运作中的对话式商务例子之一。

对话商务正在彻底重塑数字购物体验。这种类型的电子商务通过聊天机器人和语音助手等对话工具为消费者创造无缝的互动式购物体验。它利用实时消息传递平台的便利性和即时性，让购物者参与动态和个性化的对话，将这些消息传递渠道转变为强大的销售渠道。

对话式商务的核心在于使企业能够以更直观、更具情境相关性的方式与客户互动。这种互动超越了单纯的产品推广，旨在提供客户支持、提供个性化推荐并简化交易流程。推动这一变革的技术包括先进的自然语言处理 (NLP) 和人工智能 (AI)，它们使虚拟助手能够理解、解读 用户查询并作出恰当响应，从而模拟类人互动。

IBM® 商业价值研究院最近的一份报告显示，只有 14% 的受访消费者表示对在线购物体验“满意”。这些结果表明客户体验明显需要改善。

另外，超过半数的受访消费者表示，他们在购物时愿意使用包括虚拟助手和增强现实 (AR) 在内的新技术。这些消费者积极乐于尝试对话式商务等新型数字化购物体验。