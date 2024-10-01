随着电子商务市场呈指数级增长，预计将对全球市场产生重大影响的六大趋势（ibm.com 外部链接）分别是：人工智能 (AI)、增强现实、直播商务、线上到线下电子商务、社交商务和语音助手。

生成式 AI 为创造价值的个性化、动态定价、用户友好的聊天机器人、语音助手、虚拟助手和改进的客户搜索带来了更多机会。

社交商务是一种电子商务形式，其中社交媒体平台既是营销渠道又是购物目的地；预计在 2021 年至 2025 年期间，社交商务将增长 50% 以上（ibm.com 外部链接）。

过去十年来，电子商务市场呈指数级增长。随着商业模式的进步和新的电子商务趋势的出现，生态系统变得更加复杂。在新冠疫情大流行期间，全球数字化采用率翻了一番（ibm.com 外部链接）。一些预测（ibm.com 外部链接）表明，到明年，网上零售可能会占到所有零售收入的一半。

但是，正如许多公司所发现的那样，扩大企业的数字足迹或更加重视其在线商店并不能保证利润。在 McKinsey 所说的“电子商务困境”（ibm.com 外部链接）中，许多到 2020 年和 2021 年电子商务销售额大幅增长的零售商的利润率都出现了下降。

部分原因在于市场饱和度高：电子产品或家居用品零售商现在在全球范围内竞争，不仅与直接竞争对手竞争，还与小型在线商店和 Amazon 等电子商务巨头竞争。这可能会迫使企业降低价格来竞争。

在新市场，航运和物流可能会变得复杂，全球供应链也会受到干扰。如今，消费者已经习惯了当天送达和定制产品等电子商务的基本服务，他们希望获得无缝、统一的数字购物体验。他们还希望能够使用自己选择的付款方式。这些客户越来越渴望获得免费送货或指定忠诚度计划等福利。此外，为了成功地向 Z 世代等数字原生人口群体进行营销，企业必须表现出对可持续发展的承诺。

在不断变化、快速扩张的电子商务生态系统中，企业必须创造性地思考其数字策略，以及如何最好地创造动态、互动的购物体验，以改善客户关系。在消费者购买商品和服务的方式发生巨大转变的过程中，以下是一些电子商务趋势，预计这些趋势将影响 3.3 万亿美元的全球市场（ibm.com 外部链接）并增强客户的数字体验：

人工智能 (AI)

增强现实

直播商务

在线到离线电子商务

社交商务