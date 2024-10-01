过去十年来，电子商务市场呈指数级增长。随着商业模式的进步和新的电子商务趋势的出现，生态系统变得更加复杂。在新冠疫情大流行期间，全球数字化采用率翻了一番（ibm.com 外部链接）。一些预测（ibm.com 外部链接）表明，到明年，网上零售可能会占到所有零售收入的一半。
但是，正如许多公司所发现的那样，扩大企业的数字足迹或更加重视其在线商店并不能保证利润。在 McKinsey 所说的“电子商务困境”（ibm.com 外部链接）中，许多到 2020 年和 2021 年电子商务销售额大幅增长的零售商的利润率都出现了下降。
部分原因在于市场饱和度高：电子产品或家居用品零售商现在在全球范围内竞争，不仅与直接竞争对手竞争，还与小型在线商店和 Amazon 等电子商务巨头竞争。这可能会迫使企业降低价格来竞争。
在新市场，航运和物流可能会变得复杂，全球供应链也会受到干扰。如今，消费者已经习惯了当天送达和定制产品等电子商务的基本服务，他们希望获得无缝、统一的数字购物体验。他们还希望能够使用自己选择的付款方式。这些客户越来越渴望获得免费送货或指定忠诚度计划等福利。此外，为了成功地向 Z 世代等数字原生人口群体进行营销，企业必须表现出对可持续发展的承诺。
在不断变化、快速扩张的电子商务生态系统中，企业必须创造性地思考其数字策略，以及如何最好地创造动态、互动的购物体验，以改善客户关系。在消费者购买商品和服务的方式发生巨大转变的过程中，以下是一些电子商务趋势，预计这些趋势将影响 3.3 万亿美元的全球市场（ibm.com 外部链接）并增强客户的数字体验：
人们常说，AI 正在引领第四次工业革命，该技术对数字商务的影响是巨大的。个性化的购物体验不再是一种反常现象，而是客户所期望的。数字优化和自动化工具使企业能够更便宜、更轻松地使用客户数据或第三方数据，从而创建智能电子商务网站。如果部署得当，支持 AI 的营销和产品发现工具有助于促进客户参与和留存。
AI 算法可以分析大量客户数据，包括浏览历史记录、购买行为和人口统计信息，以提供个性化的产品推荐和量身定制的购物体验。基于 AI 的个性化功能可以显示消费者最有可能购买的商品，提醒客户何时需要重新填写订单，并提供根据个人偏好量身定制的购物体验。这些个性化的购物体验可以部署在多个接触点，包括产品页面、电子邮件营销活动和结账过程中。
动态定价应用最为广泛的市场无疑是拼车市场，但在其他市场也逐步得到越来越广泛的使用。通过动态定价，零售商能够根据需求、库存水平和竞争对手定价等因素实时调整价格。对于一些电子商务企业而言，动态定价可以帮助最大限度地提高收入，同时保持市场竞争力。但是，至关重要的是，必须仔细选择 AI 参数，以避免不切实际的定价结构将新客户拒之门外。
据 Gartner 称，到 2027 年，对于多达四分之一的组织来说，聊天机器人将成为以自然语言提供个性化客户支持、回答问题和实时回应消费者忧虑的技术。正如一些研究人员警告的那样（ibm.com 外部链接），必须在对话式 AI 辅助客户服务与管理人员之间找到协同增效作用，以确保客户从端到端获得高效的在线购物体验。
人工智能驱动的搜索和推荐引擎使用机器学习算法来更好地捕捉用户意图，提高搜索相关性并增强产品发现。例如：大型零售商正在使用第三方 AI（ibm.com 外部链接），以便更轻松地使用自然语言搜索产品，这样购物者就可以按图案或样式进行搜索，找到他们想要购买的确切商品。
此外，在 AI 革命的推动下，诞生了一批基于 AI 技术的新型电子商务品牌。例如，近年来，基于订阅模式的电子商务公司（如 Blue Apron 和 BarkBox）实现了超过 1,000% 的数量增长（ibm.com 外部链接）。这类直接面向消费者的订阅品牌通常利用 AI 和高级分析技术为客户提供个性化的产品选项。
随着增强现实 (AR) 和虚拟现实 (VR) 技术的进步，品牌越来越有能力增强数字体验并将数字接触点融入传统购买渠道。对于严重依赖环境的购买（例如，新的客厅沙发），消费者可以通过在客厅“试用”来减少不确定性和退货的可能性。特别是在旅游、酒店和消费零售等市场，AR 和 VR 可以在客户购买前对产品进行最佳预览，从而增强客户体验。
将 AR 和 VR 集成到电子商务中的主要好处之一是能够为客户提供逼真和身临其境的产品预览。此功能在消费者进行大量且与场景相关的购买的行业中非常有用。在房地产行业，几家公司已经尝试了允许客户远程查看房产的技术（ibm.com 外部链接）。近年来，IKEA 成功推出了一款 AR 移动应用程序（ibm.com 外部链接），允许客户在家中查看家具零售商的商品。
如果设计得当，虚拟试用体验有可能为时尚和美容行业带来变革。借助这项技术，客户可以使用智能手机或网络摄像头远程试穿衣服、试用配饰或化妆品。例如，一些眼镜零售商允许消费者以数字方式“试戴”一副眼镜。Sephora 的一款可以实时将化妆品选择呈现在用户脸上的应用取得了巨大的成功（ibm.com 外部链接）。
直播商务起源于中国。该行业于 2016 年出现，仅六年后，预计将在中国带来 6,470 亿美元的收入（ibm.com 外部链接）。在美国，该市场仍在兴起，预计到 2023 年，将带来 320 亿美元的收入。
在直播商务活动期间，客户可以在购买产品时通过直播与主持人实时互动（通常使用数字钱包）。这种销售策略始于中国社交媒体网络阿里巴巴，现已被 TikTok、Amazon 和服装转售平台 Poshmark 等企业采用。在购物活动期间，有影响力者或名人可能会提供特定产品鼓励消费者通过聊天客户端讨论该商品并最终进行销售。使用直播商务，企业可以强调降价或促销活动，鼓励围绕特定活动的情谊。
线上到线下 (O2O) 电子商务是指将数字渠道与实体零售体验无缝集成，从而创建跨越线上和线下接触点的整体客户旅程的各种电子商务体验。虽然这听起来可能有悖常理，但让顾客回到店内购物已经成为一些电子商务零售商的当务之急（ibm.com 外部链接）。在实体店提供优等体验可以提高客户忠诚度并发现新的目标市场。
在一个备受瞩目的例子中，Amazon 收购了 Whole Foods，并将店内杂货购物与这家电子商务巨头的数字生态系统集成在一起。但其他许多企业，从中国的大型社交媒体公司阿里巴巴到直接面向消费者的小型家具品牌 Magnolia Market，也开设了基于其电子商务商店的实体店。
线上到线下电子商务计划的一些例子包括：
社交商务是一种电子商务形式，其中社交媒体平台既是营销渠道又是购物目的地；预计在 2021 年至 2025 年期间，社交商务将增长 50% 以上（ibm.com 外部链接）。与现场商务一样，它通常采用移动购物体验的形式，并且是一种领先的电子商务趋势，预计到2025 年，其将在全球范围内创造 1.2 万亿美元的收入（ibm.com 外部链接）。
使用这种方法，组织可以利用社交媒体的影响力来促进产品发现、鼓励社交购买决策并促进客户参与。包括 Facebook、Instagram 和 TikTok 在内的多个平台已在其平台中内置社交商务以促进这一流程。
通过社交媒体渠道实现的无缝购物体验可利用现有的社交行为并简化购买路径，从而提高转化率。使用社交推荐和发现流程，客户可以找到最相关的产品。通常，使用社交商务的品牌会与有影响力的人合作或参与到用户生成的内容中，以便与他们的受众建立联系。像 Clinique 这样的品牌通过结合精明的社交媒体营销和社交商务，成功地吸引了新的和年轻的市场。
语音助手集成了智能扬声器等支持语音的技术，以简化购物流程并简化消费者与在线零售商之间的互动。这种方法使用 AI，使用户能够搜索产品并通过各种付款方式下订单。用户可以跟踪货物，并选择使用语音命令接收自定义推荐。
除了为那些可能难以浏览传统界面的人提供包容性的购物体验外，语音搜索辅助电子商务还为可能同时处理多项任务的在线购物者提供了方便且免手操的体验。语音订购的直观性对于销售杂货主食或家居用品的企业非常有用。尽管企业越来越多地开发适合语音搜索的产品描述，并创建自己的后端语音助手产品，但这种趋势已经持续了好几年。例如，自 2017 年以来，Dominos 开始运营自己的移动设备应用程序，客户可以通过该应用程序快速订购披萨。
鉴于电子商务在全球范围内扩张的速度，新的数字商务形式正在迅速出现。在中国这样的领先国家，占全球数字零售额的一半以上，社交商务、直播商务等新兴电商趋势以惊人的速度发展。在不到五年的时间里，中国的直播商务从一种新兴创新发展成为全年三分之二的中国消费者购买产品的渠道（ibm.com 外部链接）。
对于大多数组织来说，在电子商务平台上列出实体店的商品或仅仅允许与 PayPal 集成已经不够了。根据 IBM 商业价值研究院的调查，最近在 26 个国家/地区对 20,000 名消费者进行的调查中，只有 14％ 对网上购物感到满意。在提供令人愉悦的电子商务体验方面还有很大的创新空间。
面对现实吧：商务很复杂。强大的电子商务和人工智能驱动的全渠道商务体验是商业咨询核心的增长动力。IBM® iX 为客户带来端到端的咨询专业知识和世界一流的生态系统合作伙伴关系，涵盖数字策略、设计、实施、集成和运营。
依托于数据和 AI 技术的强大力量，以及电子商务行业最佳实践和创新开源框架 IBM iX Experience Orchestrator，IBM Consulting 专家致力于帮助企业实施市场领先的战略并实现目标。这便造就了以洞察力为主导，以结果为导向的客户体验，这种体验继而为企业建立信任，并增强企业的影响力和相关性。
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