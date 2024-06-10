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基础架构即服务 (IaaS) 通过互联网，以即用即付的方式向消费者按需提供基本的计算、网络和存储资源。采用按用量计费的云基础架构，企业可以节省购置、管理和维护自己的 IT 基础架构的成本。此外，还可以轻松访问云服务。大多数主要云服务提供商（包括 Amazon Web Services (AWS)、Google Cloud、IBM® Cloud 和 Microsoft Azure）都随其云计算服务一起提供 IaaS。
平台即服务 (PaaS) 为客户提供完整的云平台（硬件、软件和基础架构），用于开发、运行和管理应用程序，而无需在本地构建和维护该平台，从而降低了成本和复杂性，并提升了灵活性。企业转向 PaaS 的原因可能与转向 IaaS 的原因相同。他们希望在现成的平台上提高开发速度，并以可预测且经济高效的定价模式部署应用程序。
虽然软件即服务 (SaaS) 与前面描述的 IaaS 和 PaaS 用途类似，但的确值得一提的是，这种模式给公司使用软件的方式带来了无可争辩的变化。SaaS 可通过订阅的方式提供在线访问软件的功能，IT 团队无需购买软件并将其安装在单独的系统上。
只要能连接互联网，Salesforce 等 SaaS 提供商就能支持用户随时随地访问软件。通过这些工具可以使用更高级的工具和功能，例如自动化、优化工作流、不同地点实时协作等。
多云则更进一步，让企业能够使用不同云提供商的两个或更多云。这种类型的云计算可以包括 IaaS、PaaS 或 SaaS 资源的任意组合。借助多云，工作负载可以在不同云环境中运行，以满足特定需求。这也意味着企业可以避免供应商锁定。
有关这些选项之间的详细对比，请参阅“Distributed Cloud vs. Hybrid Cloud vs. Multicloud vs. Edge Computing”。
云的最佳用例之一是软件开发环境。DevOps 团队可以快速启动针对特定需求量身定制的开发、测试和生产环境。其中包括但不限于自动配置实体机和虚拟机。
为了在内部执行测试和开发，企业必须确保制定预算，并使用实物资产建立测试环境，然后安装并配置开发平台。所有这些通常会延长项目完成所需的时间，并导致里程碑推迟。云计算可通过基于云的开发工具加快这一过程，降低创建应用程序和软件的难度，同时提高速度和成本效益。
云计算的主要优势之一在于其推动 DevOps 流程、CI/CD 管道和云原生进展（例如，微服务、无服务器和容器化）的方式。这些技术带来了快速加速和创新，但也需要一个自我维持的云基础架构来支持数百项服务。
通过利用云计算的计算能力，企业可以通过大数据分析获得强大的洞察力并优化业务流程。
每天都会从企业端点、云应用程序以及与之交互的用户收集大量数据。云计算使企业能够挖掘大量可用的结构化和非结构化数据，用以提取商业价值。
目前，零售商和供应商正在从消费者的购买模式中提取信息，以便针对特定人群开展广告和营销活动。社交网络平台为行为模式分析提供了基础，企业可利用这些分析获得有用信息。这类企业以及其他企业还能通过机器学习 (ML) 和人工智能 (AI) 来利用更深入的洞察分析，这两种功能都是通过云计算实现的。
阅读“AI vs. Machine Learning vs. Deep Learning vs. Neural Networks”，深入了解这些技术的复杂细节。
云数据存储可以将文件自动保存到云端，用户可以在任何联网设备上访问、存储和检索这些文件。企业无需维护自己的存储数据中心，只需按照实际使用的云存储量付费即可，并且不必耗费心神来监督存储基础设施的日常维护。结果就是数据存储环境的可用性、速度、可扩展性和安全性均得以提高。
在涉及法规和敏感数据的情况下，企业可以通过私有云或混合云模式将数据存储在本地或外部，以提高安全性。
使用云的另一个优势在于灾难恢复 (DR) 解决方案的成本效益，与传统 DR 站点相比，该解决方案可以通过由不同物理位置构成的网格进行恢复，并且速度更快、成本更低。
对于固定资产而言，构建灾难恢复站点并测试业务连续性计划可能是一项成本高昂且耗时的任务。但是，如果在云中构建，则企业可以复制其生产站点，并不断复制数据和配置设置，从而节省大量时间和资源。
同样，备份数据一直是一项复杂且耗时的操作。云备份虽然不是万能的，但与以前相比无疑有了很大的不同。如今，企业可以自动将数据发送到任何位置，同时能够确保安全性、可用性和容量都不成问题。
虽然云计算的这七种用途并非详尽无遗，但提供了明确的动机，鼓励企业利用云来提高 IT 基础架构的灵活性。同时还充分利用了大数据分析、移动计算和新兴技术。
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