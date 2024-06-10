基础架构即服务 (IaaS) 通过互联网，以即用即付的方式向消费者按需提供基本的计算、网络和存储资源。采用按用量计费的云基础架构，企业可以节省购置、管理和维护自己的 IT 基础架构的成本。此外，还可以轻松访问云服务。大多数主要云服务提供商（包括 Amazon Web Services (AWS)、Google Cloud、IBM® Cloud 和 Microsoft Azure）都随其云计算服务一起提供 IaaS。

平台即服务 (PaaS) 为客户提供完整的云平台（硬件、软件和基础架构），用于开发、运行和管理应用程序，而无需在本地构建和维护该平台，从而降低了成本和复杂性，并提升了灵活性。企业转向 PaaS 的原因可能与转向 IaaS 的原因相同。他们希望在现成的平台上提高开发速度，并以可预测且经济高效的定价模式部署应用程序。