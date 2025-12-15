业务自动化 业务运营 人工智能

什么是客服中心优化？

发布日期 2025年12月15日
客户服务代表在客服中心工作
By Matthew Finio and Amanda Downie

客服中心优化的定义

客服中心优化是指通过提升技术、完善工作流程和改进员工队伍管理来优化客服中心运营的过程。客服中心优化的目标包括提升效率、降低运营成本以及提供更快捷的优质客户支持。

其核心在于改进客户互动处理方式，使服务团队工作更顺畅。各组织通常通过评估技术流程与人工流程来推进优化，确定导致延误或不一致的环节。了解这些环节有助于聚焦最具影响力的改进领域。

优化客服中心性能主要涉及三个层面：

  • 座席绩效：为客服中心人工座席提供必要的培训、技术及指导，使其能自信高效地处理客户咨询。这通常包括加强辅导、简化工作流程、便捷获取可靠知识。

  • 服务质量：打造符合客户期望的互动体验。更快的路由分配、顺畅的工作交接以及统一的沟通标准有助于加速问题解决，减少客户不满。

  • 员工队伍管理：根据实际客户需求配置人员。联络中心员工队伍优化通过预测工具和智能排班，减少高峰时段的长时等待，并避免话务量低谷时的人员闲置。

这些支柱共同支撑着完善整体客户旅程的更大目标。团队研究咨询请求在系统中的流转路径，调整流程，减少每个环节的延迟。当客户需求波动时，客服中心管理者会相应调整排班与资源配置。当工作流程冗杂时，他们通过精简任务让座席能更专注于解决问题，而非耗费时间操作系统。

技术在此过程中至关重要。现代路由系统首次即可将客户转接至合适座席。客服中心自动化处理验证或基础故障排查等常规任务。集成式客户关系管理 (CRM) 软件提供完整背景信息，使人工座席能以充分准备替代猜测来接待客户。每个系统都需具备恰当功能以支持高效工作流程，避免增加不必要的复杂性。

人工智能 (AI) 通过多种方式支持并扩展客服中心的能力。对话式 AI 处理自助服务咨询。生成式 AI 起草回复或总结对话背景。预测式 AI 预测需求或预警新出现的问题。智能体式 AI 更进一步，可执行有限的自主操作，例如更新记录或触发后续工作流程，而无需取代人工座席或作为独立聊天机器人运行。

这些工具协同工作，从客户关系管理 (CRM) 数据中提取背景信息，简化日常工作，让人工座席专注于需要共情与判断力的复杂问题

优化强化服务中人的作用。培训项目提升沟通技巧和产品知识。实时指导工具帮助人工座席自信回应客户。当联络中心座席感受到充分支持并掌握信息时，他们会更积极地与客户互动，提供更优的客户体验

随着客户期望演变和新的沟通渠道出现，优化已成为持续进程而非一次性项目。现代客服中心在互联系统中统一管理语音、聊天、邮件及社交互动，确保客户获得一致 服务而无需重复提供信息。

持续改进整合所有环节。领导者制定方向，管理者完善日常流程。IT 团队与技术供应商维护支撑工作流程的工具。人工座席在每次互动中实践优化策略。这一过程形成反馈循环，使客服中心保持高效、灵敏，紧密贴合客户期待的体验。

行业时事通讯

辅以专家洞察分析的最新科技新闻

通过 Think 时事通讯，了解有关 AI、自动化、数据等方面最重要且最有趣的行业趋势。请参阅 IBM 隐私声明

谢谢！您已订阅。

您的订阅将以英语提供。每份时事通讯都包含取消订阅链接。您可以在此管理您的订阅或取消订阅。更多相关信息，请参阅我们的 IBM 隐私声明

为什么客服中心优化很重要

客服中心正面临多重重压。不断增长的业务量、更高的客户期望以及日益增加的复杂性，暴露出手动重复性工作的局限性，拖慢了团队效率。当联络中心座席将时间耗费在可由 AI 自动化或辅助完成的任务上时，生产力便会下降，客户则会通过更长的等待时间和不一致的体验感受到负面影响。

许多客服中心运行于互不关联的系统和分散的数据之上。人工座席为了弄清单个问题，不得不在 CRM 平台、工单工具、知识库和遗留应用程序之间反复切换。这些断层导致不必要的工作量、产生不可靠的洞察，并致使座席给出不准确的答复。

在 AI、、自动化与更完善数据准备的支持下，优化有助于确保新软件融入统一的操作模型，使人工座席与 AI 智能体均能清晰、自信地开展工作。

优化还能帮助管理者应对日益增长的压力——证明技术投资（尤其是 AI）的投资回报率。许多企业因数据质量低劣或工作流程不明确，导致试点项目无法扩展而陷入困境。战略性优化工作有助于确保 AI 的部署具有明确目标，由干净、互联的数据提供支持，并以有意义的成果为衡量标准。

AI 学院

让 AI 服务于客户服务

了解生成式 AI 如何提供更加无缝、令人满意的客户体验，并在以下三个关键领域提高组织的工作效率：自助服务、人工客服和联络中心运营。
转到视频集

客服中心优化如何改善客户服务

客服中心优化通过消除拖慢服务、引发不满的瓶颈来改善客户体验。凭借更高效的工作流程和更智能的工具，客户得以缩短等待时间、获得更顺畅的互动体验和更快的解决方案。通过为客服中心座席提供必要支持，使其能够自信且稳定地工作，每一次互动都变得更加高效和令人满意。

以下是优化增强客户体验的主要途径：

  • 它简化座席工作体验。当人工座席能在单一界面管理所有互动，而非在多个系统间切换时，他们的响应更迅速且错误更少。这减少了困惑与压力，有助于避免因座席回避行为而给客户造成的延误。

  • 它提供客户数据的即时访问。座席可查看客户最近联系记录、曾提出的问题，以及是否存在投诉历史或持续未决事项。这种背景信息使座席能够提供个性化服务，并直接切入有效的问题解决环节。

  • 优化有助于实现更优的呼叫路由与解决率。借助更清晰的分析数据及更智能的交互式语音应答 (IVR) 与路由工具，客户首次即可接通合适的座席。这一过程减少了转接、加快了解决速度，并确保客户需求与具备相应技能的人员精准匹配。

这些改进创造了更顺畅、更一致的体验，从而提升客户留存率。客户等待时间更短、重复陈述更少，并能从训练有素、准备充分的座席处获得支持。作为更广泛客户留存战略的一部分，优化有助于确保每次互动都能建立长期忠诚度。

客服中心优化的其他优点

除了改善客户服务外，客服中心优化还在其他领域带来可衡量的效益：

更好地利用员工队伍：预测性分析与智能排班确保在合适的时间安排适量的座席。这种方法减少了闲时人员冗余，并避免忙时因过载导致人员倦怠。

客户数据的集中化和可访问性：优化系统使人工座席能便捷查看客户最近联系记录、曾提出的问题及是否存在持续未决事项。这种背景信息减少了重复提问、缩短沟通时间并提升服务个性化水平。

更高的运营效率：流程简化、智能路由和集成平台帮助座席在不降低质量的前提下处理更多客户咨询。随着座席减少系统操作时间、增加问题解决时间，平均等待时长、放弃率等指标均得到改善。

提升首次接触解决率：通过为座席提供必要的工具、培训和背景信息，优化使客户首次来电时解决问题变得更加容易。更高的首次接触解决率 (FCR) 减少了重复联系、降低成本，并营造更可预测的服务环境。

实现成本节约：优化通过改进路由、减少重复来电及根据实际需求配置人员，降低服务每位客户的成本。自动化自助服务选项进一步减轻人工座席负荷，支持长期可扩展性。

更精准且具实际价值的分析：更强大的分析报告与 AI 驱动的洞察帮助管理者把握趋势、预测需求、优化路由及人员配置策略。这些有价值的洞察支撑持续改进，防止问题在未被察觉的情况下扩大。

提升员工参与度与保留率：获得实用工具支持、清晰流程指引和持续发展机会的座席往往更具信心，对工作体验更满意。这种改善带来更低的离职率、更高的团队士气以及更稳定的服务运营。

与客服中心优化相关的指标

监测关键绩效指标能帮助团队了解联络中心运营的优势与待改进领域。以下列出的衡量指标被广泛用于评估客服中心优化成效：

放弃率：统计客户在接通座席前挂断电话的比例。较低的放弃率意味着更合理的人员配置、更短的等待时间及更高效的呼入流程。

平均处理时长 (AHT)：统计单次互动消耗的总时长，包括通话时间、等待时间及事后处理时间。较低的 AHT 通常反映更顺畅的工作流程，但需与服务质量保持平衡。

客户满意度 (CSAT)：在互动结束后立即收集的客户反馈。较高的客户满意度分数反映出积极的体验和有效的服务。成熟的 AI 应用机构（已在客户服务职能中部署或优化 AI 的组织）报告其客户满意度百分比要高出 17 个百分点。1

首次通话解决率 (FCR)：衡量客户问题在首次联系时得到解决的比例。较高的首次通话解决率意味着高效的问题处理能力，并能减少重复来电。

净推荐值 (NPS)：根据客户推荐公司的意愿度来衡量客户忠诚度。较高的 NPS 表明更强的信任度和更稳固的长期客户关系。

服务级别协议 (SLA) 合规率：显示在设定的响应或解决时限内完成的互动比例。高合规率意味着及时可靠的服务支持。

客服中心的优化步骤

优化客服中心是一项结构化、分阶段的工作，旨在打造更高效且以客户为中心的环境。每个步骤都同时支撑客户体验与座席绩效。它们共同构成持续改进的循环。

制定明确的目标

界定优化对组织的具体含义，无论是缩短处理时长、提升首次接触解决率、加强全渠道一致性，还是为人工座席提供更有效支持。清晰的目标将指引后续所有决策。

评估现状

全面评估客服中心的绩效表现、流程体系、技术架构、路由逻辑及员工队伍结构。此过程需要分析关键绩效指标 (KPI)、审阅客户反馈、检查工作流程并识别重复出现的问题。评估结果可揭示诸如高呼叫量或座席难以应对的来电增长等挑战。

描绘客户与座席的交互路径

记录客户在各渠道的流转路径，以及人工座席为解决问题在系统中的操作轨迹。这些客户旅程图有助于发现摩擦点、重复劳动、渠道间断层以及工具或流程破坏体验的环节。

设计优化计划

基于评估与旅程分析，明确所需的具体改进措施。改进可包括重组工作流程、重新设计路由逻辑、整合技术平台、引入自动化或调整员工队伍管理流程。根据影响力和可行性确定改进措施的优先级。

实施技术增强功能

引入或升级直接支持优化方案的技术平台。现代客服中心高度依赖 AI、自动化与统一系统来简化工作并创造更顺畅的客户体验。

例如，某全球露营公司采用 IBM 认知工具升级其联络中心后，座席效率提升 33%，平均等待时间仅 33 秒。2

自动化
将重复性或基于规则的环节自动化，使人工座席能更专注于复杂的客户需求。自动化可实现以下功能：

  • 处理身份验证、权限认证及数据录入
  • 执行通话后更新并触发后续工作流程
  • 根据意图识别、技能匹配或客户历史进行互动路由

AI 智能体和 AI 助手
AI 在支持客户与人工座席方面发挥着核心作用。不同类型的 AI 工具可提升效率与准确性：

  • 对话式 AI 通过语音或聊天处理常规的自助服务问题。例如，一家英国大型零售与商业银行采用的 AI 系统，能够理解用户提出的自然语言问题，并在聊天界面内主动解答。这一实施使得部分回答的满意度提升了 150%。3
  • 生成式 AI 负责起草回复、总结背景信息或提供建议性答复
  • 预测式 AI 可预测需求、识别新出现的问题并指导人员配置决策
  • 智能体式 AI 能够执行自主操作，如更新记录、发送后续跟进或提取数据。美国国家经济研究局的研究 (NBER) 表明，当客户支持专业人员获得 AI 智能体辅助时，其工作效率平均提升了 14%。4

统一技术平台
 现代客户服务运营依赖于互联系统，这些系统消除了信息孤岛，并优化了每一次互动。统一的技术架构能够：

  • 通过全渠道系统连接各渠道，使电话、聊天、电子邮件和社交媒体互动无缝衔接，客户无需反复提供相同信息。
  • 为人工座席配备集成式 CRM 系统，实时获取客户历史记录、偏好及过往互动信息，从而提供更快速、更个性化的支持。

数据和分析
洞察帮助团队了解哪些方面运作良好以及何处需要改进。人工智能驱动的分析工具可以：

  • 提供关于性能与工作负载趋势的实时仪表板
  • 利用文本与语音分析揭示客户情绪和常见问题
  • 找出瓶颈并提出流程改进建议
  • 支持持续优化，而非一次性修补

确保每项工具都经过配置以支持预期工作流程——而非简单地叠加在现有问题上——从而使技术成为赋能手段，而非增加复杂性的又一层负担。

优化流程并协调运营

更新验证步骤、路由流程、通信协议和座席操作规程，匹配新系统设计。确保运营团队、主管和座席人员理解优化后的流程如何支持更广泛的优化目标。

提升员工队伍能力

针对新的工作流程、工具及目标要求，对座席、主管及 IT 团队进行培训。员工队伍协调对于任何运营改进措施的落地与持续贯彻都至关重要。

测试、评估与调整

分阶段推行变更，评估其对关键绩效指标的影响，并收集来自座席与客户的反馈。利用这些数据优化流程、调整技术配置或修订人员计划。

将持续优化融入运营

建立常态化监控机制、定期绩效评审和迭代改进的规范。持续优化需要对关键指标、流程及客户期望进行例行评估。

客服中心优化最佳实践

有效的联络中心优化需要结合流程改进、技术升级和有力座席支持的结构化方法。下文提出的最佳实践概述了团队如何保持高绩效并适应不断变化的客户期望。

设定清晰目标与可衡量的绩效预期：当所有人都清楚共同目标时，优化效果最佳。明确界定首次接触解决率、平均处理时长或客户满意度等具体指标，以便座席和主管能够看到进展并实时调整工作方法。

采用全渠道模式：客户常在不同渠道间切换，因此体验应保持统一与连贯。全渠道模式允许客户从聊天开始，转至电话沟通或改用电子邮件，而无需重复说明问题。

利用数据与分析指导改进：强有力的报告有助于理解呼叫模式、座席绩效、客户行为及运营瓶颈。凭借准确数据，您可以预测需求、优化路由逻辑、识别培训需求，并基于证据而非猜测做出决策。

强化知识管理：集中化的知识库帮助座席提供准确且一致的答复。当信息易于查找时，座席便能减少搜索时间，增加解决问题的时间。现代 AI 工具能在通话过程中即时推送相关文章，使座席更轻松地跟进不断变化的产品与政策。

投入培训与持续发展：有效的入职培训定下基础，而持续的座席培训则能保持其自信与能力。定期的辅导课程、技能进修和情景模拟练习有助于座席提升沟通技巧，并适应不断变化的客户期望。

善用现代客服中心技术：运用人工智能驱动的工具，如自动化工作流、AI 智能体与助手、集成式 CRM 系统、全渠道平台及分析工具。这些工具能减少人工操作、优化互动流程，并为人工座席提供高效工作所需的背景信息。

实时监控绩效：动态仪表板让主管能在服务品质受影响前，及时发现处理时长上升、队列积压或质量问题。实时可视化还能在意外情况发生时，实现即时指导、快速工作流调整与迅速纠正。

鼓励座席反馈与参与：人工座席往往最先察觉到问题与低效环节。建立让他们分享见解的渠道，有助于及早发现问题，并营造一个让员工感到受重视的环境。

支持情绪智力与同理心培养：技术准确性固然重要，但座席如何让客户感受同样关键。同理心培训帮助座席在压力对话中保持冷静、理解客户不满并建立信任。

营造积极且可持续的工作环境：当座席感受到支持与认可时，人员保留率便会提高。合理的排班、建设性反馈、可实现的目标以及触手可及的资源，共同促成更健康的工作环境。

作者

Matthew Finio

Staff Writer

IBM Think

Amanda Downie

Staff Editor

IBM Think
相关解决方案
客户服务咨询服务

在客户服务中使用生成式 AI，提高效率，增强座席能力。

 深入了解客户服务的服务
客户服务类 AI

通过会话式 AI 将标准支持转变为卓越的客户服务，随时随地提供即时、准确的定制服务。

 深入了解 AI 解决方案
客服聊天机器人

构建出色的 AI 客服聊天机器人，利用生成式 AI 增强客户体验并提高品牌忠诚度和保留率。

 了解 watsonx Assistant
采取后续步骤

在整个客户旅程中转变客户体验，释放价值并推动增长。

 

 

 深入了解客户服务的服务 开始 30 天免费试用
脚注

1 《AI 在客户服务中的影响》，IBM 商业价值研究院 (IBV)，2025 年 3 月 23 日

2《通过 AI 驱动的客户助手重塑客户体验》，IBM Consulting 成功案例，2024 年美国编制

3《AI 引领答案，同理心驱动服务》，IBM 成功案例，© Copyright IBM Corporation 2024

4《生成式 AI 工作中的应用》，美国国家经济研究局，2023 年 11 月