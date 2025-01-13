客户在与组织开展业务时希望获得轻松的客户体验。无论客户购买哪种产品或服务，他们都希望这一过程顺畅无阻。而企业也终于意识到人工智能、生成式 AI 和自动化工具对于提升客户服务的重要性。

根据 IBM 商业价值研究院近期发布的一份报告，大量组织已经在客户服务中运用生成式 AI1。研究人员调查了近 1,500 家领先的客户服务企业，发现其中 67% 的企业已经在使用这项技术。超过 40% 的企业正在使用生成式 AI 创建用于训练会话式 AI 的测试用例。

企业也意识到，卓越的客户服务不再只是优先事项，而是必备事项。无论客户在何处或如何联系企业，他们都期望能获得更快、更智能、更个性化的体验。现在，无需增加客户服务中心或客户服务部门的人手，就能实现这一目标。自动化工具可以减少耗时的任务，并以前所未有的速度为呼叫者提供帮助。

研究还表明，97% 的客户服务提供商表示会话式 AI 对客户满意度有积极影响2 。

值得注意的是，联络中心自动化和客户服务中心自动化略有不同，尽管两者经常互换使用。然而，客户服务中心自动化只是联络中心自动化的一部分。例如，采用全渠道客户服务方法的企业可能会选择对其联络中心进行自动化，但特定渠道（例如电话、网站或应用程序）也需要实现自动化。