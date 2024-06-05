利用 AI 最大限度地提升 SaaS 应用程序分析价值

虽然传统的 SaaS 数据分析方法（例如仅依靠人类数据分析师汇总数据点）对某些组织有效，但有时无法处理 SaaS 应用产生的大量数据。它们也可能无法充分释放应用分析的预测能力。

而引入 AI 与 ML 技术可提供更精细的可观测性与更高效的决策自动化。AI 与 ML 生成的 SaaS 分析增强以下领域：

1. 数据洞察分析和报告

应用分析帮助企业监控关键绩效指标 (KPI)，例如错误率、响应时间、资源利用率、用户留存率和依赖率等关键指标，以识别性能问题和瓶颈，并创造更流畅的用户体验。AI 和 ML 算法可通过更高效地处理独特的应用数据来增强这些功能。

AI 技术还能揭示数据模式并实现可视化，助力功能开发。

例如，如果应用开发团队想要了解哪些功能对用户留存率的影响最大，他们可能会使用 AI 驱动的自然语言处理(NLP) 来分析非结构化数据。NLP 协议会自动分类用户生成内容（如客户评价与支持工单），总结数据并输出提升用户粘性的功能洞察。AI 甚至可以利用 NLP 提出新的测试、算法、代码行或全新的应用功能，以提高留存率。

借助 AI 与 ML 算法，SaaS 开发者还可获得细粒度应用分析可观测性。人工智能驱动的分析程序可以创建实时、完全可定制的仪表板，提供有关 KPI 的实时洞察分析。大多数机器学习工具都会自动生成复杂数据的摘要，帮助管理层无需查阅原始数据即可理解报告。

2. 预测性分析。

预测性分析根据历史数据预测未来事件；AI 与 ML 模型——例如回归分析、神经网络和决策树——提升了预测准确性。例如，电子商务应用可以通过分析以往节假日的历史购买数据来预测哪些产品会在节假日期间热销。

大多数 SaaS 分析工具（包括 Google Analytics、Microsoft Azure 和 IBM Instana）都提供预测性分析功能，帮助开发人员预测市场和用户行为趋势，并相应地调整业务战略

预测性分析对于用户洞察分析同样具有价值。

AI 和 ML 功能使 SaaS 的分析软件能够对应用内的用户交互（点击模式、导航路径、功能使用情况和会话持续时间等指标）进行复杂分析，最终帮助团队预测用户行为。

例如，如果一家公司需通过流失预测协议识别风险用户，可利用 AI 功能分析活跃度下降与负面反馈模式——这两项用户参与度指标往往是流失前兆。在程序识别出风险用户后，机器学习算法可以提出个性化的干预建议，以重新吸引他们（如订阅服务向活跃度下降用户提供折扣或专属内容）。

深入研究用户行为数据也有助于企业主动发现应用的可用性问题。在出现意外中断（如自然灾害造成的中断）期间，AI 和 SaaS 分析可提供实时数据可见性，使业务在充满挑战的时期保持正常运行，甚至不断改进。

3. 个性化和用户体验优化。

在 SaaS 应用程序中，机器学习技术通常是提供个性化客户体验不可或缺的一部分。

使用客户偏好（偏好的主题、布局和功能）、历史趋势和用户交互数据， SaaS 中的 ML 模型可以根据实时数据动态定制用户所见内容。换句话说，人工智能驱动的 SaaS 应用能自动实施自适应界面设计，通过个性化推荐与内容体验提升用户参与度。

例如，新闻应用可以突出显示与用户之前阅读和点赞的文章相似的文章。在线学习平台可以根据用户的学习历史和偏好推荐课程或入门步骤。通知系统可以在每个用户最有可能参与的时间向他们发送有针对性的信息，从而使整体体验更加相关和令人愉悦。

在应用层面，AI 可以分析用户旅程数据，了解用户典型导航路径并优化全局导航效率。

4. 转化率优化和营销。

AI 分析工具帮助企业优化表单提交、购买、注册或订阅等场景的转化率。

AI 分析程序可自动完成漏斗分析（找出用户在转化漏斗中的流失点）、A/B 测试（开发者对比多种设计元素、功能或转化路径以选出最优方案）以及行动号召按钮优化，从而提升转化率。

AI 与 ML 的数据洞察还有助于改进产品营销，提升应用整体盈利水平，这两者是维护 SaaS 应用的关键。

企业可以利用 AI 自动执行潜在客户生成与广告定向等繁琐营销任务，，从而最大限度地提高广告投资回报率和转化率。借助 ML 功能，开发人员可以跟踪用户活动，从而更准确地细分用户群体并向其销售产品（例如通过转化激励策略）。

5. 定价优化。

管理 IT 基础设施可能是一项成本高昂的任务，尤其是对于运行大型云原生应用网络的企业而言。AI 和 ML 功能通过自动化 SaaS 流程职责和简化工作流，帮助减少云支出（和云浪费） 。

利用 AI 生成的预测性分析和实时财务可观测性工具，团队可预判资源使用波动并动态分配网络资源。SaaS 分析还能帮助决策者识别利用率不足或存在问题的资产，避免资金过度投入或投入不足，释放资本用于应用创新与改进。