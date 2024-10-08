麦肯锡研究表明（ibm.com 外部链接），如果使用得到，云计算可以为企业创造总计高达 3 万亿美元的收益。云计算有望给各行各业的企业带来变革，彻底改变员工与其他利益相关者的协作方式，并推动数字化转型。
近年来，许多企业在云计算方面投入了大量资金。Gartner 预测，到 2023 年底，云支出（ibm.com 外部链接）达到近 6000 亿美元。企业采用云服务的原因有很多，包括提高效率、节省成本、提高可扩展性和灵活性以及缩短上市时间。
但是，受近期经济逆风的影响，企业已经考虑放缓云支出。由此产生的结果是，IT 预算与总运营预算都呈现下降趋势。此外，很多企业难以充分释放云的全部潜力，主要是因为初始的云成本过高，而成本超支是由于“直接迁移”应用程序（ibm.com 外部链接）效率低下或低估数据传输成本所致。不仅如此，企业还可能配置超出其正常业务需求的资源，从而导致云成本增加。很多企业报告称，这些行为导致云成本每年增加 20–30%（ibm.com 外部链接）。
从本地迁移到云端并非易事，降低初始成本也非易事。通过遵循正确的指导和成本管理方法，云迁移应该可以帮助降低总 IT 成本（ibm.com 外部链接），同时提高运营效率和改善 IT 服务。
如果没有采用正确的云管理解决方案，云成本可能会像其他 IT 支出一样迅速飙升，从而可能降低投资回报率。即使一开始困难重重，企业也不应该放弃追求云目标。高管们应该明白，之所以会有这么多组织采用云，肯定是有原因的。本地数据中心会产生大量成本，包括人工、许可证、系统维护和物理场所本身等方面的成本。
一个全面、智能的云战略如果执行得当，通常比本地数据中心成本更低，无论传统企业还是初创公司都能从中获得巨大价值。
以下是组织改进云成本管理、提升云成本优化并尽可能挖掘云预算价值的六种方法。
如果计划迁移到云，那么企业必须将财务管理作为云优化的一个核心组成部分。麦肯锡研究表明（ibm.com 外部链接），若不这样做，企业往往要承担高昂的代价，因此不成熟的云财务管理能力 (FinOps) 是导致成本超支的重要原因。如果没有云管理平台帮助企业清晰了解各项成本或使用情况，那么云支出会像其他 IT 支出一样迅速增加。
正确的财务管理需要 FinOps——财务人员和 DevOps 的结合。FinOps 必须从一开始就参与云管理，即谈判定价、制定预算和跟踪整体云投资。它还负责合理调整资源和工作流程，以了解使用模式，并规划成本效率和价值创造的完美结合。
组织可以通过使用成本分配标记来进行成本管理。通过这种方法，可以跟踪云使用情况和相关成本，并深入了解计算和内存成本的超支情况。
许多组织在开始进行云迁移时，都因遗留应用程序而背负了巨额技术债务。当较旧应用程序的生命周期即将结束，却因为组织有其他优先事项要处理而未能予以升级，或者组织选择打补丁而不是替换整个应用程序，那么组织就欠下了技术债务。这种遗留债务常常被转移到云端，因为迁移应用程序最便捷的方式是“直接迁移”或重新托管。通过直接迁移，IT 团队可以将应用程序或工作负载的精确副本从本地迁移到公有云或私有云。这是将应用程序或工作负载迁移到云端的权宜之计，但可能会产生更高的成本，因为“转移”的应用程序可能不够灵活或扩展性不强，无法利用云环境根据数据需求进行缩放。组织需要调查每个应用程序，确定是否需要用云原生应用程序加以替换。
如果云成本过高，可能是因为企业没有使用正确的云平台。优化云支出不仅仅是为了降低成本，更是为了针对每个用例做出明智决策以实现最优结果。如今，企业可以在多种服务之间进行选择，而每种服务都有其各自的优势和劣势。因此，企业应该先了解是私有云、公有云还是混合云或多云环境最符合其自身需求。如果想要找到合适的解决方案，企业应该了解他们的具体用例、安全问题以及将在云端运行的现有应用程序。
企业还应决定要使用哪种云服务，具体包括三种不同的服务选项：
IBM 等公司提供多种 IaaS、PaaS 和 SaaS 解决方案，可有效满足不同类型企业的不同特定需求。
如果不通过云成本管理工具（包括异常检测仪表板、成本分析算法、自动扩展、负载平衡、竞价实例工具和自动化工具等）加以严格监控和妥善管理，云基础架构的成本很可能会急剧增加。一个常见的错误做法便是，随着实例需求的增加扩展规模，但是当云资源需求恢复正常时却未能缩小规模。基于机器学习算法和其他预测技术的智能工具可以帮助解决这类问题。这些工具可以跟踪 API 和应用程序使用情况指标，管理企业的工作负载，从而避免过度配置资源。
这些工具还可以预测未来的使用情况和成本。这样，组织就可以与云供应商合作，根据实时需求增减资源。采用云优化工具和自动化技术可以降低成本，尤其是在资源使用率较低的时间段。
如果将所有云支出统一纳入一本预算，那么云预算可能会激增，因为各业务部门不用对其产生的特定支出负责。通过使用计费制，企业可以根据使用服务的业务部门更直接地进行云支出归因。采用计费制，可以确定哪些业务部门使用的云服务最多，并将特定支出归因于这些业务部门。根据 Gartner 的调查（ibm.com 外部链接），计费制通常会改变将云视为“免费资源”的观念，从而优化云利用率。
这对于多年前迁移到云端的组织尤其重要。有些协议可能是基于过去的期望、预留实例或不再需要的受管服务而签订的。麦肯锡的一篇文章（ibm.com 外部链接）提出了一个值得所有组织思考的问题：如果现在有机会重新选择，您还会签下这份云服务合同吗？如果答案是否定的，则无论当前协议还剩多少时间，您都应该尝试重新谈判。
每个组织对待云部署的方式都不尽相同，但都应该建立一套专门且系统化的成本控制机制。如果忽视了这一点，就可能产生额外的成本，给整个 IT 部门带来不必要的负担。麦肯锡的一项调查（ibm.com 外部链接）显示，正确的方法可以轻松将云计划的成本削减多达 25%。
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