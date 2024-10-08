麦肯锡研究表明（ibm.com 外部链接），如果使用得到，云计算可以为企业创造总计高达 3 万亿美元的收益。云计算有望给各行各业的企业带来变革，彻底改变员工与其他利益相关者的协作方式，并推动数字化转型。

近年来，许多企业在云计算方面投入了大量资金。Gartner 预测，到 2023 年底，云支出（ibm.com 外部链接）达到近 6000 亿美元。企业采用云服务的原因有很多，包括提高效率、节省成本、提高可扩展性和灵活性以及缩短上市时间。

但是，受近期经济逆风的影响，企业已经考虑放缓云支出。由此产生的结果是，IT 预算与总运营预算都呈现下降趋势。此外，很多企业难以充分释放云的全部潜力，主要是因为初始的云成本过高，而成本超支是由于“直接迁移”应用程序（ibm.com 外部链接）效率低下或低估数据传输成本所致。不仅如此，企业还可能配置超出其正常业务需求的资源，从而导致云成本增加。很多企业报告称，这些行为导致云成本每年增加 20–30%（ibm.com 外部链接）。

从本地迁移到云端并非易事，降低初始成本也非易事。通过遵循正确的指导和成本管理方法，云迁移应该可以帮助降低总 IT 成本（ibm.com 外部链接），同时提高运营效率和改善 IT 服务。

如果没有采用正确的云管理解决方案，云成本可能会像其他 IT 支出一样迅速飙升，从而可能降低投资回报率。即使一开始困难重重，企业也不应该放弃追求云目标。高管们应该明白，之所以会有这么多组织采用云，肯定是有原因的。本地数据中心会产生大量成本，包括人工、许可证、系统维护和物理场所本身等方面的成本。

一个全面、智能的云战略如果执行得当，通常比本地数据中心成本更低，无论传统企业还是初创公司都能从中获得巨大价值。

以下是组织改进云成本管理、提升云成本优化并尽可能挖掘云预算价值的六种方法。