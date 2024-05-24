云成本管理（也称为云成本优化或云成本治理）是管理和减少企业总体云支出的过程。
企业日益借助云服务来管理运营和 IT 基础架构，这标志着摆脱速度和便携性欠佳状况的系统转型。但是，云迁移具备一定复杂性。 虽然云服务提供了大量的应用程序可扩展性和灵活性，但通常采用按使用付费的定价模式，企业根据使用情况（例如存储、数据传输、算力等）支付费用。如果不仔细监控和管理，云账单可能会迅速膨胀并失控。
市场研究表明，到 2026 年，企业在公共云服务方面的支出将突破 1 万亿美元。1 尽管企业云计算支出浪费严重2，而且大部分企业表示在管理云支出方面举步维艰1，但大多数大型企业（员工人数超过 1,000 人）预计未来几年将增加云投资。
云成本管理试图解决采用云计算技术时经常出现的预算编制效率低下问题。如果有效实施，云成本管理策略将使 FinOps 团队能够主动识别和消除浪费性支出、扩展云资源并自动执行成本控制策略。
云成本管理工具使云成本管理更上一层楼。Amazon Web Services (AWS)、Microsoft Azure、Google Cloud Platform、Kubernetes 和 IBM Cloud 等领先的云服务供应商均提供成本控制功能，例如：
成本可见性和报告，用于精细全面地跟踪云费用
资源标记，用于跟踪成本和使用情况、成本分配、执行量制或计费制
易于使用的应用程序编程接口 (API)，用于实时使用情况通知
AI 和机器学习驱动的成本分析和预测工具，用于优化云预算
成本和使用情况仪表板，用于提高云支出和预算的透明度
与其他 IT 管理和开发运维 (DevOps) 工具无缝整合
开启实现持续应用程序性能的旅程，同时安全降低成本。
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一般来说，云服务供应商为客户提供四种成本模式：
即用即付模式也称为按需模式，根据云使用情况向客户收费，通常按小时（但有时也按分钟或秒）收费。 这种模式为最终用户提供了极大的灵活性和扩展能力，对于规模较小、不太复杂的业务而言，是一种实用的解决方案。然而，随着企业的发展，需要更广泛的云资源，即用即付模式可能会变得过于昂贵。
在订阅模式下，不论使用情况如何，客户每月或每年都会支付固定费用，在特定时段内购买一套服务。 这种模式在 SaaS 解决方案中很常见，可预测工作量的大型企业通常会使用这种模式。
云供应商会为用户提供在一定期限内（通常为一到三年）以超低折扣价预留实例的服务。在预留实例模式下，供应商按容量（而不是实例数量）收费，因此非常适合可以预测工作量的企业，以及那些准备长期使用云平台的企业。预留实例的成本通常只是按需云服务的一小部分。
现货实例允许客户竞标云供应商基础架构中未使用的容量，前提是供应商可以随时中断和／或收回此类实例。与按需服务相比，这种模式通常提供最优惠的折扣，最适合短期、高负荷处理以及不会受到中断负面影响的流程。
理想情况下，云成本管理结合了教育、治理、使用预测、软件工具和持续实时监控，是所有企业云管理策略的关键组成部分。
围绕云成本开展宣传和教育自然会成为确保所有利益相关者（尤其是参与配置、部署和运营云服务的利益相关者）了解其决策的财务影响的第一步。 针对云定价模式和成本管理工具等主题的财务教育计划（例如培训、网络研讨会、成功案例／用例回顾等）可帮助团队成员学习宝贵的节约成本技能。
利用云财务管理工具对于优化云支出和确定优化领域也至关重要。IBM® Turbonomic 平台等云成本管理工具可提供有关使用模式和成本趋势的洞察分析、降低成本的建议，以及成本（和资源）分配、预测和优化功能。
均衡负载、适度调整和自动扩展等流程可用于更有效地利用云资源和支出：
成功的云成本管理策略应包含 FinOps 流程和人员。FinOps 是一门不断发展的云财务管理学科，结合了财务与 DevOps 实践，有助于企业在混合和多云环境中推广财务问责制。
采用 FinOps 方法进行云成本管理有助于确保业务利益相关者做出数据驱动的云支出明智决策。鉴于庞大的云环境在财务方面的复杂性，FinOps 可帮助企业培养全员参与的协作文化，优先考虑云成本管理，并最终实现云业务价值的最大化。
云成本管理使企业能够最大限度地利用节省云成本的机会，确保高效的资源分配流程，企业只需支付所需服务的费用。企业还可以利用云成本管理确保其云使用情况符合更广泛的企业指标和财务目标。
大多数云成本管理工具均提供全面的资源监控功能，帮助团队消除浪费，提高成本节约率，并确保其云基础架构得到充分（高效）利用。
团队可以利用先进的资源标记机制，将成本分配给特定部门、项目和／或团队，从而改善资源使用的可见性和问责制。这种透明度有助于培养成本意识文化，促进负责任地使用云计算技术。
围绕云服务的使用和支出制定一系列政策、程序和指南，使企业及其产品符合内部和外部法规。
可以利用 Turbonomic 混合云成本优化平台，持续实时地自动执行关键操作，从而主动为堆栈每一层的应用程序提供最有效的计算、存储和网络资源。
IBM Instana 通过提供一个解决方案来实现可观察性的普及化，任何人都可以使用该解决方案在所需的环境中获取所需的数据。该平台专为云原生而构建，但与技术无关，支持以 1 秒的粒度自动且连续地提供高保真数据，并在移动、网络、应用程序和基础架构的逻辑和物理依赖关系环境中进行端到端跟踪。
利用洞察分析和自动化功能以最低成本优化性能，并使技术与业务价值保持一致。
了解智能运营、应用程序和多云管理解决方案如何提高敏捷性和灵活性。
深入了解企业改进云成本管理并尽量提升云预算价值的六种方法。
了解并比较三种最常用的云计算服务模式。
了解为什么企业需要强大的管理解决方案来维持混合云环境的平稳运行。
了解如何应对不断上涨的云服务成本，以打造可持续的云基础架构。
云成本优化结合了各种策略、技术、最佳实践和工具，可帮助降低云成本，找到在云环境中运行应用程序最具成本效益的方法，并最大限度地提高业务价值。
1“Exostellar 筹集了 1,500 万美元，帮助各企业优化其云支出”，TechCrunch+，2023 年 9 月 13 日。 （ibm.com 外部链接）
2“云服务效率低下耗尽 IT 预算”，Help Net Security，2023 年 9 月 27 日。 （ibm.com 外部链接）