实施云解决方案时需考虑的重要方面

我们都曾看过众多阐述云计算为何在当今至关重要并详述其优势的文章。其中大多数强调云计算的现实意义及其运作原理，但同样重要的是思考从何处真正入手以及如何开启您的云计算之旅。本文将从云解决方案实施的角度出发——探讨在规划、设计与实施阶段需要考虑的各个方面。
市场上有 不同类型的云服务产品，也有多家供应商提供 各种具有竞争力的解决方案。您应综合考虑所有选项以选择最合适的方案，甚至可能涉及采用多种云服务。
迈向云实施的第一步自然是判断云部署是否适合您的解决方案。如果答案是肯定的，那么接下来就需要确定合适的云服务方案。
对许多应用而言，云实施的主要驱动力在于降低基础设施成本，但这不应是您考虑的唯一因素——云能提供 诸多 应加以利用的优势。同时，应尽量避免采用“大爆炸式”的一步到位方案，而是努力分阶段实现部署。
市场上有多种工具可用于评估您应用的云就绪程度（例如，这是 IBM 提供的一款工具）。这些工具能基于应用工作负载、非功能性需求、当前使用的技术以及现有硬件/软件堆栈，帮助评估应用在目标部署环境中的适应性、云就绪程度以及可实现的云优势。在云迁移之旅的初始阶段就使用此类工具进行测评是非常值得的。
为帮助选定合适方案，请思考以下问题：
确定合适的目标云环境后，下一步是设计云解决方案。以下是设计阶段需考虑的关键方面：
实施云解决方案并不仅仅意味着将现有的传统应用迁移至新的共享基础设施。这可能是降低基础设施成本的良好第一步，但云还以经济高效的方式提供多种服务以实现灵活性与效率。云的完整潜力在于对合适服务的充分利用。
