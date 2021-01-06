实施云解决方案时需考虑的重要方面

我们都曾看过众多阐述云计算为何在当今至关重要并详述其优势的文章。其中大多数强调云计算的现实意义及其运作原理，但同样重要的是思考从何处真正入手以及如何开启您的云计算之旅。本文将从云解决方案实施的角度出发——探讨在规划、设计与实施阶段需要考虑的各个方面。

市场上有 不同类型的云服务产品，也有多家供应商提供 各种具有竞争力的解决方案。您应综合考虑所有选项以选择最合适的方案，甚至可能涉及采用多种云服务。