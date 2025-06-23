事务软件通过同时有效地管理多个事务，在大型机服务器的功能中发挥着关键作用。大型机旨在处理企业的大量事务和数据处理任务。
部署在 IBM® Z 上的事务软件可确保这些事务得到可靠、安全和高性能的处理，这对于严重依赖大型机系统执行关键任务的行业来说至关重要。
IBM CICS Transaction Server for z/OS
一款世界一流的混合语言应用程序服务器平台，安全、强大且可扩展，用于在混合结构中托管事务性企业应用程序。
IBM® CICS Transaction Gateway
一款高性能、安全且可扩展的连接器，采用基于标准的接口，支持部署在各种运行时环境中的客户端应用程序访问 CICS 服务器。
IBM CICS Optimization Solution Pack for z/OS
快速实现 CICS 系统和应用程序的性能调整，以提升您在 CICS 产品上的投资价值。该包包括 IBM CICS Configuration Manager for z/OS、IBM CICS Interdependency Analyzer for z/OS 和 IBM CICS Performance Analyzer for z/OS，以及用于 IBM CICS Explorer 的集成插件，可简化新员工的使用，提高有经验的用户的工作效率。
IBM CICS Batch Application Control for z/OS
轻松管理必须与一个或多个 CICS 在线事务系统共存并共享资源的批处理流程。创建使用控制请求来释放（并稍后重新分配）与 CICS 应用程序关联的资源的批处理任务。
IBM CICS Configuration Manager for z/OS
用于管理和维护 CICS 资源定义的工具。可提供审计、报告和生命周期变更管理控制设施，以支持复杂大型机 CICS 应用程序的构建、管理和部署。
IBM CICS TX
事务运行时的综合单一软件包，并在 Red Hat OpenShift 上启用 COBOL 编译器。可以为独立应用程序提供云原生部署模型。该解决方案还可以针对与 IBM CICS Transaction Server for z/OS 的集成进行优化。
IBM CICS Performance Analyzer for z/OS
一款强大的离线报告工具，可帮助您调整和管理 CICS 系统。系统程序员、性能分析师和开发者可使用报告和插件视图。这些工具有助于识别在线性能问题的原因并将其消除，调整 CICS 系统以获得最佳性能，并分析容量规划和性能瓶颈的趋势。
IBM CICS Interdependency Analyzer for z/OS
一款动态探索工具，旨在帮助系统程序员和应用程序开发者更好地了解 CICS 应用程序及其运行环境的关系和依赖性。
IBM CICS Performance Analyzer for z/OS
离线报告工具可帮助调整和管理 CICS 系统。它可为系统程序员、性能分析师和开发者提供报告和插件视图。这有助于识别和解决性能问题、优化系统性能并分析容量规划趋势。
IBM CICS Online Transmission Time Optimizer
通过 3270 数据流优化提升用户工作效率，并提高网络利用率。通过优化使用每种设备类型的所有可用命令，来减少传输到支持的设备的字符数。
IBM CICS VSAM Transparency for z/OS
将有价值的数据从 VSAM 文件迁移到 IBM® Db2 表。此迁移可以根据您的业务需求进行，无需修改您的 CICS 和批处理 VSAM 应用程序。
通过按需、特定于应用程序的数据库和事务管理工具来增强 IMS 的性能。
IMS Transaction Manager
该应用程序平台利用开源工具支持您的混合云之旅，支持现代化和自动化功能，从而推动您的企业实现业务增长。借助 IMS Transaction Manager VUE，您可以经济高效地执行事务处理，从而有效管理业务增长，以及新的应用程序或工作负载。
IMS Enterprise Suite
支持开放式集成技术，以支持新应用程序开发，并扩展对 IMS 事务和数据的访问。可提供用户友好型标准接口，简化 IMS 元数据的生成和应用程序开发，并扩展 IMS 访问范围。
IMS 客户可以免费使用 IMS Enterprise Suite。
IMS Performance Solution Pack for z/OS
该解决方案包提供一整套 IMS 性能管理工具。它将 IMS Connect Extensions、IMS Problem Investigator 和 IMS Performance Analyzer 组合成一个集成解决方案，用于管理 IBM® IMS 环境中的性能。
这些工具协同工作，使得从头至尾分析 IMS 事务变得更快、更简单。这可以提高问题分析师的工作效率、增强 IMS 应用程序性能、优化 IMS 资源使用并提高系统可用性。
IMS Transaction Manager Solution Pack for z/OS
旨在帮助您在基于 z/OS 的环境中管理和监控 IMS Transaction Manager 的一组工具。您可以改进应用程序资源更改、增强工作负载的可管理性、管理消息队列等。
IMS Performance Analyzer for z/OS
此 IMS 工具可提供有关 IMS Database 和 IMS Transaction Manager 系统的事务性能和系统资源使用情况的全面报告。它提供有关 IMS 系统性能的相关详细信息，可用于监控、调整、管理服务级别、分析趋势和容量规划。
IBM® OMEGAMON for IMS on z/OS
一款用于 IMS 工作负载的性能监控工具软件，可在 Parallel Sysplex 中提供单个控制点，并监控 IMS Connect TCP/IP 事务。它属于 OMEGAMON 系列软件产品。
IMS Problem Investigator for z/OS
适用于所有 IMS 问题确定任务的日志分析工具。借助适用于 IMS Database 和 IMS Transaction Manager 系统的强大问题分析辅助工具，更快、更轻松地识别和解决问题。
IBM Transaction Analysis Workbench for z/OS
一款为 z/OS 事务问题管理提供统一平台的工具。您可以借此查看各个 z/OS 子系统，也可以将它们合并到单个统一视图中，功能包括回放或跟踪各个 z/OS 子系统内部以及相互之间的事务流。
IMS Batch Terminal Simulator for z/OS
一款综合工具，可检查应用程序逻辑、IMS 应用程序接口、远程处理活动、3270 格式控制块和数据库活动。它模拟应用程序的行为并生成包含有关已处理事务的详细信息的报告。
IMS Extended Terminal Option Support for z/OS
一款支持 VTAM 终端登录到 IMS Transactional Manager 的工具，即使这些终端尚未在 IMS 系统定义过程中定义。如果没有这项支持，则对 IMS Transaction Manager 定义的终端进行更改（例如添加、删除或修改）需要关闭在线系统才能实施更改。
IMS Sysplex Manager for z/OS
提供集中控制，用于在 Sysplex 或 IMSplex 设置中管理多个 IMS 系统。可显示实时信息，并自动处理错误，从而简化系统程序员的任务。借助 IMS Sysplex Manager，您可以增强对 IMS 系统操作（包括事务处理位置）的控制。
IMS Connect Extensions for z/OS
提高 IMS Connect 的可用性、可靠性和性能。它可使系统更加透明，简化工作负载管理，并简化故障排除流程。此外，它还将近乎实时的 IMS Connect 事务摘要数据提供给分析引擎。
IBM Multisite Workload Lifeline
TXSeries for Multiplatforms
分布式事务处理软件，支持数据中心内的 C、C++、COBOL、Java 和 PL/I 应用程序。旨在提供可扩展且高度可用的平台，用于开发、部署和托管任务关键型应用程序，并且可以集成到混合语言、混合云解决方案中，并支持 RESTful API。
浏览我们所有无需安装的免费 IBM Z 软件试用版。
使用标准化工具和流程来简化和加速软件创新，提供一致且更高效的开发者体验。
利用 DevOps 实践和包括生成式 AI 在内的现代开发工具来实现大型机应用程序的现代化改造。
运用机器学习将每项事务的数据转换为实时洞察分析。