事务软件通过同时有效地管理多个事务，在大型机服务器的功能中发挥着关键作用。大型机旨在处理企业的大量事务和数据处理任务。

部署在 IBM® Z 上的事务软件可确保这些事务得到可靠、安全和高性能的处理，这对于严重依赖大型机系统执行关键任务的行业来说至关重要。