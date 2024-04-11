CICS OTTO 会记录可能妨碍消息优化的错误（无论是在入站数据流还是出站数据流中发现的错误），还可以显示所记录的错误的摘要。当 CICS OTTO 处于关闭状态时，错误统计信息自动写入到 CICS OTTO 的统计信息文件 (OTTOSTAT) 中。可以清除错误统计信息，以帮助了解压缩错误的原因以及它们对优化速度的影响。