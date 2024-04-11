IBM® CICS® Online Transmission Time Optimizer for z/OS® (CICS OTTO) 通过 3270 数据流优化提高用户工作效率并提高网络利用率。它通过优化使用每种设备类型的所有可用命令来减少传输到支持的设备的字符数。它将会话终端的屏幕布局保留在内存中，以便仅传输更改的数据。CICS OTTO 还可以减少通信线路上的设备之间以及连接到本地控制器的设备之间的争用，从而缩短响应时间。
识别并移除重复的数据，并动态压缩 3270 数据流，因此能够提高 3270 网络资源利用率。
持续监控 CICS OTTO 优化操作并按需接收进度报告，以了解它在您的环境中的有效性。
以对应用程序和用户透明的方式操作 CICS OTTO。操作统计数据显示或写入控制台，并且可以临时或永久输入控制和设置。
IBM® CICS® OTTO 提供了以下功能：消除 3270 型终端和打印机的重复字符；只传输 3270 型终端中发生了变化的数据；消除 3270 SNA 字符集 (SCS) 打印机的空白；压缩 3600/4700 型终端的字符串控制字节 (SCB)。
使用排除列表，可以从优化操作中排除任何终端或模块。例如，可以使用排除列表排除正在运行特定应用程序的终端，或者在 CICS OTTO 运行时动态排除终端。
使用选择列表，可以选择要包含在优化操作中的特定终端或模块。例如，可以使用此列表包含一些终端或模块，同时验证安装是否正确，或者在 CICS OTTO 运行时动态包含终端或模块。
此功能使您可以更好地控制优化功能。每次消息即将优化时以及优化后都会调用此用户出口。用户出口可用于： 通过使用返回码控制优化来处理未更改的特定消息；保留部分消息，并在优化后重新插入这些字段；并更改特定国家的字符。
CICS OTTO 会记录可能妨碍消息优化的错误（无论是在入站数据流还是出站数据流中发现的错误），还可以显示所记录的错误的摘要。当 CICS OTTO 处于关闭状态时，错误统计信息自动写入到 CICS OTTO 的统计信息文件 (OTTOSTAT) 中。可以清除错误统计信息，以帮助了解压缩错误的原因以及它们对优化速度的影响。
CICS OTTO 可以创建跟踪，并将其保存在一个大于 16 MB 的存储区域中。可以在每次优化之前和之后生成跟踪，在确定错误时可能非常有用。只保存正常的 CICS OTTO 数据，当 CICS OTTO 处于关闭状态时，将删除内存中的跟踪数据。
可以将“事务 ID”(Transaction ID) 设置为“是”(Yes) 或“否”(No)。“是”(Yes) 意味着将排除和选择列表中的模块名称视为 CICS 事务 ID。“否”(No) 意味着将模块名称视为 CICS 程序名称。
对于每个 CICS OTTO 屏幕，都有一个可以通过按 PF1 触发的“帮助”(Help) 功能。如果光标位于一个输入字段中，将显示此字段的特定“帮助”(Help) 面板。否则将显示一个面板，其中包含有关底层 CICS OTTO 屏幕的一般信息。
了解如何提高 3270 网络的效率。
使用 CICS 面板，控制 IBM® CICS® Online Transmission Time Optimizer for z/OS® 的运行。
Branham Group 采访了 IBM CICS Tools 客户，并发现了成本下降等价值。