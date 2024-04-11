Multi-site Workload Lifeline 又称为 Lifeline，是一款用于监控和路由工作负载的软件，旨在通过在两个站点之间分配 TCP/IP 工作负载的连接以及 IBM® MQ 集群工作负载的消息，来平衡关键工作负载事务，从而确保近乎连续的可用性。

此产品既可以作为独立产品提供，也可作为 GDPS Continuous Availability 解决方案的组成部分提供。