使用 IBM® CICS® Batch Application Control for z/OS®，可以在正常营业时间内执行更频繁的批处理操作，从而为用户提供更接近当前时间的数据，并减少 IT 员工为修复批处理相关异常终止 (abend) 而花费的时间。通过从在线 CICS 应用程序中动态释放资源，然后在完成批处理之后重新分配，可以减少夜间批处理时间段所需的时间，或者根本不需要为了执行批处理而关闭 CICS 区域。CICS Batch Application Control 能够让您的 CICS 应用程序更接近于全天候运行。