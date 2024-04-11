使用 IBM® CICS® Batch Application Control for z/OS®，可以在正常营业时间内执行更频繁的批处理操作，从而为用户提供更接近当前时间的数据，并减少 IT 员工为修复批处理相关异常终止 (abend) 而花费的时间。通过从在线 CICS 应用程序中动态释放资源，然后在完成批处理之后重新分配，可以减少夜间批处理时间段所需的时间，或者根本不需要为了执行批处理而关闭 CICS 区域。CICS Batch Application Control 能够让您的 CICS 应用程序更接近于全天候运行。
优化资源并减少错误。自动、动态释放和重新分配 CICS 文件，以使批处理程序连续运行而不会中断或失败。
减少操作员和系统程序员为修复批处理相关异常终止而必须进行干预的次数。
减少夜间批处理时间段所需的时间或者根本不需要为了执行批处理而关闭 CICS 区域，能够让您的应用程序更接近于全天候运行。
自动执行围绕在线 CICS® 服务安排批处理时涉及的复杂任务。批处理程序可以动态更改 CICS 系统拥有的虚拟存储访问方法（VSAM 文件）、瞬时数据队列以及程序和事务的状态。当开始执行批处理流时，可以从在线 CICS 应用程序中释放资源，并在完成批处理时重新分配资源。通过将此过程自动化，能够让操作员和系统程序员腾出时间专注于更重要的任务。
除了控制单个 CICS 资源以外，还需要管理相关资源组。可以同时处理特定应用程序使用的全部资源。只需一人即可维护应用程序组，还可以使用应用程序列表功能统一处理资源组。
利用自动跟踪，确保当区域启动时，每个资源都处于各自的正确状态。IBM CICS Batch Application Control for z/OS 会跟踪在 CICS 区域内外以及相关批处理流之间发出的所有资源状态变更请求，以减少手动干预和提高生产力。
更轻松地管理应用程序，无需担心每个应用程序包含哪些资源。使用 IBM CICS Batch Application Control，应用程序开发团队可以定义与组和应用程序列表中的每个应用程序相关的全部资源。还可以减少夜间批处理时间段所需的时间，或者根本不需要为了执行批处理而关闭 CICS 区域，能够让您的 CICS 应用程序更接近于全天候运行。
在 CICS 区域 VSAM KSDS 控制文件中，创建和维护有关文件、程序、事务和 TD 队列的信息。ISPF 界面直接在目标 CICS 控制文件上运行。集成的在线帮助工具提供了有关如何使用 ISPF 管理界面的信息，其他信息可以在《CICS BAC 用户指南》中找到，更多的信息可以在《CICS BAC 用户指南》的第 6 章中找到。
使用作为标准批处理作业的一部分运行的批处理请求实用程序，控制多个 CICS 区域内的 CICS 资源的状态。通过在连续的批处理作业中使用 CICS Batch Application Control 并在整个工作日安排多个批处理作业，可以优化在特定的环境中管理资源的方式。
在一个 CICSPlex® 内运行，可管理此 CICSplex 内的任何 CICS 系统的资源。
管理管理任务，以适合您的首选管理方法。CICS Batch Application Control 提供了两种方式：Interactive System Productivity Facility (ISPF) 管理界面，以及文件维护实用程序。在日常运营中，您可以使用熟悉的批处理流程和基于终端的工具。
CICS BAC 文件维护实用程序是一个相当于 ISPF 管理界面的批处理操作，您可以将它作为一个批处理作业来运行，以便在 CICS BAC VSAM KSDS 控制文件中创建和维护信息。可以通过它发出添加、更新、列出和删除等命令，以便对 CICS BAC VSAM KSDS 控制文件的内容进行操作。其他信息可以在《CICS BAC 用户指南》中找到，更多的信息可以在《CICS BAC 用户指南》的第 7 章中找到。