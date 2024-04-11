主页 Z 软件 Z IT 自动化 NetView IBM Z NetView
一个综合性平台，用于通过单点控制维护复杂、多供应商、多平台网络和系统并实现和自动化
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IBM Z NetView™ 提供的功能有助于 IBM® Z 网络保持最高程度的可用性。它是 IBM Z Service Management Suite 和 IBM Z Service Automation Suite 的核心组件。IBM Z NetView 拥有一套广泛的工具，有助于通过单点控制管理和维护复杂、多供应商、多平台网络和系统。

关键能力和高级功能包括网络和自动化，以及增强的企业集成和客户价值实现时间以及易用性。系统和网络自动化功能可以支持实现提高 IT 可用性的持续推动力。随着网络需求的增加（例如添加移动设备），对完整网络管理解决方案的需求变得越来越重要。
新增功能

IBM Z NetView 变更摘要
优势 简化管理

通过单一控制台轻松管理整个网络。

 提高效率

借助增强的问题判断和管理功能提高运营效率和效益。

 提高系统可用性

通过高可用性和自动化提高整体系统可用性。
功能
支持网络和系统要求

支持异构网络，包括系统网络架构 (SNA) 和 TCP/IP，以及 IBM Z Systems 上不断变化的网络和系统需求。
    改进诊断和管理

    利用新的数据包跟踪和分析功能，改进问题诊断和管理。
    提高企业弹性

    结合 GDPS Active/Active 支持，提高实现连续可用性的企业弹性。
    加快问题解决的速度

    利用新的 Canzlog 功能，通过网络和系统日志浏览更快地解决问题，并借助新的合并消息日志记录功能来提升自动化水平。
    与 IBM Z NetView 配合使用的产品 许多产品可与 IBM Z NetView 配合使用并相互补充，提供一套全面的企业管理功能。 深入了解与 IBM Z NetView 互补的产品 IBM Z System Automation

    IBM Z NetView 为 Z System Automation 提供自动化服务和图形拓扑服务，从而实现 z/OS 系统和应用程序的自动化管理。

         深入了解 Z System Automation     GDPS 解决方案

    IBM Z NetView 为 GDPS 提供自动化服务、数据服务、通信服务和其他底层服务。

         深入了解 GDPS     Tivoli Business Service Manager

    IBM Z NetView 为 Tivoli Business Service Manager 提供管理服务，以处理 z/OS 子系统，例如 CICS、DB2 和 IMS 子系统。

         深入了解 Tivoli Business Service Manager     IBM Z Decision Support

    IBM Z Decision Support 提供的数据可用于微调 IBM Z NetView 的性能。

         深入了解 IBM Z Decision Support     IBM Z Workload Scheduler

    在任何可与 z/OS 建立通信的操作环境中，都可使用它来调度和控制工作负载。

         深入了解 IBM Z Workload Scheduler     Open Systems Interconnection Agents

    基于管理器/代理模型的计算机系统互连框架的标准化架构。

         深入了解 Open Systems Interconnection Agents
    资源 立即开始

    探索如何开始使用 IBM Z NetView 程序、Z NetView 界面和功能，并了解 NetView REST Server。

     IBM Z NetView 6.4.0 产品库

    浏览产品库，获取用户指南、程序员指南、安装指南等各种文档。

    相关产品 IBM Z System Automation

    减少管理和操作任务、自定义和编程工作，以及与 Parallel Sysplex 自动化和基于策略的自动化相关的自动化实施时间和成本。

     IBM Z Service Management Suite

    对许多系统元素的系统管理功能进行单点控制，涵盖 IBM 系统综合体中的硬件和软件企业资源。

     IBM Z Service Automation Suite

    支持适用于各种系统管理功能的单点控制，并提供跨越 Sysplex 中企业的硬件和软件资源的大量系统元素的可视化、控制和自动化。

     IBM Service Management Unite

    IBM Z Service Management Suite、IBM Z Service Automation Suite、IBM Z System Automation V4、更高版本的 IBM Z NetView V6.3 或更高版本的 IBM Z Monitoring Suite 中提供的一个免费组件。
    后续步骤

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