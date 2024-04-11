IBM Z System Automation 减少管理和操作任务、自定义和编程工作，以及与 Parallel Sysplex 自动化和基于策略的自动化相关的自动化实施时间和成本。

IBM Z Service Management Suite 对许多系统元素的系统管理功能进行单点控制，涵盖 IBM 系统综合体中的硬件和软件企业资源。

IBM Z Service Automation Suite 支持适用于各种系统管理功能的单点控制，并提供跨越 Sysplex 中企业的硬件和软件资源的大量系统元素的可视化、控制和自动化。