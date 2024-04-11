IBM Z NetView™ 提供的功能有助于 IBM® Z 网络保持最高程度的可用性。它是 IBM Z Service Management Suite 和 IBM Z Service Automation Suite 的核心组件。IBM Z NetView 拥有一套广泛的工具，有助于通过单点控制管理和维护复杂、多供应商、多平台网络和系统。
关键能力和高级功能包括网络和自动化，以及增强的企业集成和客户价值实现时间以及易用性。系统和网络自动化功能可以支持实现提高 IT 可用性的持续推动力。随着网络需求的增加（例如添加移动设备），对完整网络管理解决方案的需求变得越来越重要。
IBM Z NetView 变更摘要
IBM Z NetView 为 Z System Automation 提供自动化服务和图形拓扑服务，从而实现 z/OS 系统和应用程序的自动化管理。
IBM Z NetView 为 GDPS 提供自动化服务、数据服务、通信服务和其他底层服务。
IBM Z NetView 为 Tivoli Business Service Manager 提供管理服务，以处理 z/OS 子系统，例如 CICS、DB2 和 IMS 子系统。
IBM Z Decision Support 提供的数据可用于微调 IBM Z NetView 的性能。
在任何可与 z/OS 建立通信的操作环境中，都可使用它来调度和控制工作负载。
基于管理器/代理模型的计算机系统互连框架的标准化架构。
探索如何开始使用 IBM Z NetView 程序、Z NetView 界面和功能，并了解 NetView REST Server。
浏览产品库，获取用户指南、程序员指南、安装指南等各种文档。
减少管理和操作任务、自定义和编程工作，以及与 Parallel Sysplex 自动化和基于策略的自动化相关的自动化实施时间和成本。
对许多系统元素的系统管理功能进行单点控制，涵盖 IBM 系统综合体中的硬件和软件企业资源。
支持适用于各种系统管理功能的单点控制，并提供跨越 Sysplex 中企业的硬件和软件资源的大量系统元素的可视化、控制和自动化。
IBM Z Service Management Suite、IBM Z Service Automation Suite、IBM Z System Automation V4、更高版本的 IBM Z NetView V6.3 或更高版本的 IBM Z Monitoring Suite 中提供的一个免费组件。