主页 Z 软件 Z 分析 Z Decision Support IBM Z Decision Support
利用近乎实时的收集、整理和报告功能简化分析
抽象的三角形背景。
IBM Z Decision Support 可以为您的企业做些什么

IBM® Z® Decision Support（前身为 IBM Tivoli Decision Support for z/OS®）会在 IBM Z 和其他平台上收集 SMF 和其他结构化数据源，以便轻松获取整个企业的 IT 使用情况历史信息，从而帮助报告性能、执行服务级管理和统计使用情况。

IBM Z Decision Support 通过自动、实时收集和持续整理 SMF 数据，将原始系统数据转换为可操作的分析洞察，以提供运营数据的综合视图，从而使您能够提高 IT 效率和降低成本。
优势
更快地获得洞察

可以利用符合 zIIP 条件的处理，执行近乎实时的数据收集和整理，以减少开销，而且只需几分钟时间即可创建 SMF 记录以获得分析和洞察，从而确保系统资源的可用性。

 对可视化进行现代化改造

在 Cognos Analytics 上提供有关关键性能指标和容量规划的现成仪表板，并通过与 Common Data Provider 进行集成直接输出到 Splunk 或 Elastic Stack。

 数据不离平台左右

利用能够在在平台上保管数据的端到端收集和整理流程，确保宝贵的 IBM Z 数据始终尽在您的掌握。
IBM Z Decision Support 关键功能

  • 自动化数据收集
  • 持续整理关键性能指标
  • 可消费的开箱即用仪表板
  • 可扩展的数据框架
 查看详情
IBM Z Decision Support 详细信息
自动化数据收集

IBM Z Decision Support® 会有选择性地捕获 SMF 数据，并将其传输到 IBM Z Decision Support 中心进行处理，从而使您能够快速查找和解决问题并平衡资源消耗，以满足业务 SLA 要求。

 阅读文章
持续整理关键性能指标

持续整理数据可提高您访问信息和分析的及时性，这样即可更好地管理系统可用性，并能够在收集数据后几分钟或几小时内更快地洞察性能和容量异常，解决问题，同时还能降低数据整理操作对处理开销的影响。

 阅读博客
可消费的开箱即用仪表板

提供了一整套跨多个报告平台（包括 Cognos Analytics）的仪表板，以便为从性能分析人员到 IT 运营管理人员和容量规划人员的多种用户提供易于采用的洞察，从而满足他们的需求。还可以将整理出的数据流式传输到所选的平台外分析平台，例如使用 IBM Common Data Provider for z Systems 传输到 Splunk 或 Elastic Stack，以便能够在整个企业的各个平台中显示和利用 IBM Z 数据。
可扩展的数据框架

可以将新的数据源添加到您的集合中，以补充和扩展产品提供的数据源。可以配置数据收集以满足您的特定需求，包括为数据收集添加注释，以便为工作负载提供应用程序级情境。

 阅读博客
资源
了解 Support 的轮辐架构

了解如何帮助 IBM Z Decision Support 降低运营复杂性并缩短实现价值的时间。

阅读博客
您可能还对以下内容感兴趣 IBM Z Performance and Capacity Analytics

为 IT 运营经理、性能专家和容量规划人员提供了洞察，以帮助他们对其基础架构和应用程序性能做出明智的决策

 IBM Z Common Data Provider

通过单一界面收集 Z systems IT 运营数据。

 IBM Db2 Analytics Accelerator for z/OS

与 Db2 for z/OS® 紧密整合的高性能组件，可为复杂的 Db2 查询提供高速处理，以支持业务关键型报告和分析工作量。
专家资源助您取得成功
文档

获取产品维护和使用信息。

探索 支持

使用支持搜索功能查找解决方案或直接打开支持案例。

探索