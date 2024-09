IBM® Z® Decision Support(前身为 IBM Tivoli Decision Support for z/OS®)会在 IBM Z 和其他平台上收集 SMF 和其他结构化数据源,以便轻松获取整个企业的 IT 使用情况历史信息,从而帮助报告性能、执行服务级管理和统计使用情况。



IBM Z Decision Support 通过自动、实时收集和持续整理 SMF 数据,将原始系统数据转换为可操作的分析洞察,以提供运营数据的综合视图,从而使您能够提高 IT 效率和降低成本。