IBM® Z® Decision Support（前身为 IBM Tivoli Decision Support for z/OS®）会在 IBM Z 和其他平台上收集 SMF 和其他结构化数据源，以便轻松获取整个企业的 IT 使用情况历史信息，从而帮助报告性能、执行服务级管理和统计使用情况。
IBM Z Decision Support 通过自动、实时收集和持续整理 SMF 数据，将原始系统数据转换为可操作的分析洞察，以提供运营数据的综合视图，从而使您能够提高 IT 效率和降低成本。
可以利用符合 zIIP 条件的处理，执行近乎实时的数据收集和整理，以减少开销，而且只需几分钟时间即可创建 SMF 记录以获得分析和洞察，从而确保系统资源的可用性。
在 Cognos Analytics 上提供有关关键性能指标和容量规划的现成仪表板，并通过与 Common Data Provider 进行集成直接输出到 Splunk 或 Elastic Stack。
利用能够在在平台上保管数据的端到端收集和整理流程，确保宝贵的 IBM Z 数据始终尽在您的掌握。
IBM Z Decision Support® 会有选择性地捕获 SMF 数据，并将其传输到 IBM Z Decision Support 中心进行处理，从而使您能够快速查找和解决问题并平衡资源消耗，以满足业务 SLA 要求。
持续整理数据可提高您访问信息和分析的及时性，这样即可更好地管理系统可用性，并能够在收集数据后几分钟或几小时内更快地洞察性能和容量异常，解决问题，同时还能降低数据整理操作对处理开销的影响。
提供了一整套跨多个报告平台（包括 Cognos Analytics）的仪表板，以便为从性能分析人员到 IT 运营管理人员和容量规划人员的多种用户提供易于采用的洞察，从而满足他们的需求。还可以将整理出的数据流式传输到所选的平台外分析平台，例如使用 IBM Common Data Provider for z Systems 传输到 Splunk 或 Elastic Stack，以便能够在整个企业的各个平台中显示和利用 IBM Z 数据。
可以将新的数据源添加到您的集合中，以补充和扩展产品提供的数据源。可以配置数据收集以满足您的特定需求，包括为数据收集添加注释，以便为工作负载提供应用程序级情境。