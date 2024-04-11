提供了一整套跨多个报告平台（包括 Cognos Analytics）的仪表板，以便为从性能分析人员到 IT 运营管理人员和容量规划人员的多种用户提供易于采用的洞察，从而满足他们的需求。还可以将整理出的数据流式传输到所选的平台外分析平台，例如直接传输到 Splunk 或 Elastic Stack，或者使用 IBM Z Common Data Provider 进行传输，以便能够在整个企业的各个平台中显示和分析 IBM Z 数据。