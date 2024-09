IBM Z Performance and Capacity Analytics 可为 IT 运营经理、性能专家和容量规划人员提供洞察,以帮助他们对其基础架构和应用程序性能做出明智的决策。



利用 IBM Z 和其他平台上的 SMF 和其他结构化数据源,快速、高效地将整个企业的 IT 使用情况信息整理到可操作的报告中。预测和建模功能有助于确保资源到位,以便能够开展业务运营并达到当前和未来的预期服务水平。