近乎实时的端到端收集、整理和报告，简化了性能、成本和容量管理
IBM Z Performance and Capacity Analytics 通过在 Db2 数据库中收集性能数据，并以各种格式呈现数据，供系统管理使用，从而有效管理系统性能。
IBM Z Performance and Capacity Analytics 可为 IT 运营经理、性能专家和容量规划人员提供洞察，以帮助他们对其基础架构和应用程序性能做出明智的决策。
利用 IBM Z 和其他平台上的 SMF 和其他结构化数据源，快速、高效地将整个企业的 IT 使用情况信息整理到可操作的报告中。预测和建模功能有助于确保资源到位，以便能够开展业务运营并达到当前和未来的预期服务水平。
使用符合 zIIP 条件的处理方式来收集和整理数据，可降低开销，并在创建 SMF 记录后几分钟内获得分析和洞察，以确保系统资源可用性。
深入了解 Cognos Analytics 上提供的关于关键性能指标和容量规划的现成仪表板，并将输出直接流式传输到 Splunk 或 Elastic Stack。
使用内置的预测功能，根据当前容量和增长趋势预测未来的资源需求，包括将升级到新处理器的效果可视化。
测量和预测 MSU 消耗，以支持 z/OS 上的灵活软件定价，并发现优化应用程序和环境的机会。
利用能够在在平台上保管数据的端到端收集和整理流程，确保宝贵的 IBM Z 数据始终尽在您的掌握。
当记录在每个 LPAR 上可用之后，IBM Z Performance and Capacity Analytics 会立即选择性地捕获 SMF 数据，并将其传输到一个中心进行处理，从而使您能够快速查找和解决问题并平衡资源消耗，以满足业务 SLA 要求。
持续整理数据可提高您访问信息和分析的及时性，这样即可更好地管理系统可用性，并能够在收集数据后几分钟或几小时内更快地洞察性能和容量异常，解决问题，同时还能降低数据整理操作对处理开销的影响。
提供了一整套跨多个报告平台（包括 Cognos Analytics）的仪表板，以便为从性能分析人员到 IT 运营管理人员和容量规划人员的多种用户提供易于采用的洞察，从而满足他们的需求。还可以将整理出的数据流式传输到所选的平台外分析平台，例如直接传输到 Splunk 或 Elastic Stack，或者使用 IBM Z Common Data Provider 进行传输，以便能够在整个企业的各个平台中显示和分析 IBM Z 数据。
内置的 Forecaster 功能可以借助（针对现有的容量绘制的）历史数据使用趋势来确定 IT 战略规划流程何时需要其他的资源。
可以将新的数据源添加到您的集合中，以补充和扩展产品提供的数据源。可以配置数据收集以满足您的特定需求，包括为数据收集添加注释，以便为工作负载提供应用程序级情境。
无论您按照哪种定价模式为 IBM Z 上的软件颁发许可，我们都会提供增强的报告以帮助管理性能和成本，从而确定将会计入 4 小时滚动平均值或企业消费模式的产品和工作负载。
利用 IBM Db2 Analytics Accelerator (IDAA)，通过将数据直接存储到 IDAA，以更小的性能代价提供洞察。这样可以减少 Db2 for z/OS 上的数据存储量，并允许将 CPU 工作从 z/OS 转移到 IDAA 设备，从而利用高速查询性能。
了解当物理处理器数量增加或者处理器型号升级时，CEC 和 LPAR 容量如何变化。通过显示整个系统级别和单个 LPAR 级别上可用的额外容量，帮助将升级到新处理器的效果可视化。
通过检测日志和指标数据中的异常，主动识别运行问题，避免发生代价高昂的事件。
单一解决方案有助于加速识别事件的平均时间，并提供 IBM Z 数据的混合应用程序视图。
提供从 z/OS 子系统到 APM 解决方案的事务跟踪信息的连接器。
使用一个实时、高性能的内存中表管理器，最大限度地提高 IBM Z 事务吞吐量并尽可能减少系统资源使用量。
自动执行批量应用程序数据的分析、备份和恢复，以实现运营弹性，并降低业务风险。