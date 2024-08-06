Sem servidor, ou computação sem servidor, é uma abordagem ao desenvolvimento de software que capacita os desenvolvedores a criar e executar o código da aplicação sem precisar se preocupar com tarefas de manutenção, como instalação de atualizações de software, segurança, monitoramento e muito mais. Com o aumento da computação em nuvem, sem servidor se tornou uma ferramenta popular para Organização que buscam dar aos desenvolvedores mais tempo para escrever e implementar códigos.

Apesar do nome, um framework sem servidor não significa computação sem servidores. Em uma arquitetura sem servidor, um provedor de serviço de nuvem (CSP) lida com tarefas como gerenciamento de servidor, infraestrutura de back-end, provisionamento de servidores, criação de backups e muito mais. Outra vantagem das tecnologias sem servidor é que elas permitem que os provedores de nuvem provisionem recursos em um modelo sob demanda. Com o sem servidor, a cobrança só começa quando a execução do código começa e termina quando ela termina.