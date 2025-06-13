O que é rede Linux?

8 minutos
Rede Linux é o sistema de ferramentas e configurações que permite que sistemas Linux se comuniquem com outros dispositivos de computação e troquem informações por meio de redes.
Por meio de um conjunto de protocolos e ferramentas, como interfaces de rede, roteadores, sistemas de nomes de domínio (DNS) e firewalls, a rede Linux oferece uma infraestrutura de rede flexível e segura da qual muitas empresas dependem para suas principais aplicações corporativas.
A rede é fundamental para todos os tipos de comunicação digital, possibilitando a troca de dados e recursos nas redes que sustentam tecnologias transformadoras como computação em nuvem, virtualização, redes sociais e muito mais.
Como o sistema operacional (SO) de código aberto mais popular do mundo, o Linux desempenha um papel fundamental na forma como essas redes, conexões de rede e dispositivos de rede são configurados, gerenciados e protegidos.
O Linux é um sistema operacional (SO) de código aberto baseado no Unix, um dos sistemas operacionais originais para dispositivos de computação, desenvolvido na década de 1960. Desde sua criação em 1991, o Linux cresceu e se tornou um dos sistemas operacionais mais utilizados, oferecendo uma alternativa sem custo a plataformas proprietárias como o Microsoft Windows e o macOS da Apple. Hoje, o Linux é executado em muitos PCs, servidores, telefones celulares e uma ampla variedade de outros dispositivos.
A rede Linux depende fortemente do kernel do Linux, um programa de computador que dá ao usuário controle sobre o hardware e o software de um sistema para que ele opere de forma eficaz. Todos os sistemas Linux utilizam o kernel para se comunicar e receber comandos Linux dos usuários.
A rede é o método de conectar dispositivos de computação, como PCs, dispositivos móveis, roteadores ou aplicações, para que possam trocar dados e compartilhar recursos. Dispositivos conectados em uma rede, também conhecidos como dispositivos em rede, dependem de um conjunto de regras conhecido como protocolos. Esses protocolos definem como os dados são enviados e recebidos por meio de conexões físicas e sem fio.
Antes da invenção da rede de computadores, computadores e dispositivos de computação precisavam ser fisicamente movidos para que pudessem compartilhar informações e recursos — um processo pouco prático, já que eram dispositivos grandes e pesados. O Departamento de Defesa dos EUA criou a ARPANET, a primeira rede de computadores, no final da década de 1960, para facilitar o compartilhamento de informações e recursos.
Hoje, a rede de computadores sustenta algumas das tecnologias mais transformadoras do mundo, incluindo a internet, a pesquisa, as mídias sociais e muito mais.
Boletim informativo do setor
Mantenha-se atualizado sobre as tendências mais importantes e fascinantes do setor em IA, automação, dados e muito mais com o boletim informativo da Think. Consulte a declaração de privacidade da IBM.
Sua inscrição será entregue em inglês. Você pode encontrar um link para cancelar a inscrição em todos os boletins informativos. Você pode gerenciar suas inscrições ou cancelar a inscrição aqui. Consulte nossa declaração de privacidade da IBM para obter mais informações.
A rede no Linux depende de quatro conceitos fundamentais para funcionar:
Juntos, esses conceitos descrevem como as redes podem ser configuradas, onde os dispositivos podem estar localizados e como podem compartilhar informações. Veja mais de perto cada um deles.
A configuração de rede do Linux é o gerenciamento de aspectos relacionados à rede, como interfaces de rede, roteamento e DNS, que são críticos para a funcionalidade da rede. Em uma configuração de rede do Linux, a interface de rede descreve como um dispositivo está conectado a uma rede Linux (física ou virtual). O roteamento e as tabelas de roteamento se referem ao caminho que a informação, também conhecida como tráfego de rede, pode percorrer dentro da rede.
Para habilitar a configuração de rede, o Linux oferece suporte a vários protocolos — regras que definem como o tráfego de rede pode ser compartilhado entre dispositivos — como TCP/IP, DHCP, ICMP, IPv4, IPv6 e UDP. Ele também inclui ferramentas de diagnóstico. Ferramentas de linha de comando como netstat, ifconfig, traceroute e tcpdump são interfaces baseadas em texto que permitem aos usuários interagir diretamente com a rede por meio do sistema operacional.
O sistema de nomes de domínio (DNS) converte nomes de domínio específicos (por exemplo, endereços da web) em endereços de protocolo de internet (IP), permitindo que dispositivos em uma rede acessem esses recursos. O endereçamento IP desempenha um papel crítico na configuração de rede porque os endereços IP são geralmente séries complexas de números, mais difíceis de memorizar do que nomes de domínio.
Por fim, firewalls são sistemas configurados durante a configuração de rede que monitoram todo o tráfego de entrada e saída em uma rede, mantendo-a segura.
O gerenciamento de rede no Linux é um conjunto de ferramentas e práticas para monitorar tráfego, serviços e conectividade de rede. Essas ferramentas e práticas podem variar desde o estabelecimento de uma interface de rede simples. Eles também se estendem até a instalação e configuração de infraestruturas complexas para um ambiente moderno em nuvem.
O monitoramento de rede é um aspecto fundamental do gerenciamento de rede no Linux. Ele envolve ferramentas para rastrear a atividade da rede e identificar e resolver problemas que possam afetar o desempenho da rede. Um exemplo é o netstat, uma ferramenta de linha de comando do Linux que fornece informações sobre a funcionalidade das conexões de rede Linux, roteamento e desempenho de interfaces.
À medida que recursos e tecnologias evoluíram, o gerenciamento de rede no Linux passou a depender cada vez mais da automação. Hoje, os sistemas lidam automaticamente com muitas tarefas — como configurar interfaces de rede, monitorar tráfego e verificar estados do sistema —, simplificando processos críticos.
As redes Linux — sistemas conectados que executam o sistema operacional Linux — usam várias ferramentas e tecnologias para proteger usuários e sistemas contra invasões não autorizadas. Aqui estão algumas das mais eficazes.
A virtualização é uma tecnologia que permite o compartilhamento de múltiplos recursos computacionais a partir de uma única máquina física. A virtualização de rede no Linux ajuda a virtualizar recursos de rede que normalmente dependem de hardware, como roteadores e switches, permitindo que sejam alocados e utilizados de forma mais eficiente.
Para dar suporte a esse processo, as redes Linux criam uma camada de abstração entre aplicações e hardware, simplificando o gerenciamento do hardware por meio da aplicação. As camadas de abstração são fundamentais para tornar as aplicações mais portáteis e flexíveis em um ambiente virtualizado.
As redes Linux são adequadas para virtualização devido à sua natureza de código aberto. Elas também utilizam máquinas virtuais baseadas em Kernel (KVMs), um módulo de virtualização incorporado ao kernel do Linux que o habilita a funcionar como um hipervisor.
Um hipervisor é um software que permite que várias instâncias de VMs, cada uma com seu próprio sistema operacional, sejam executadas simultaneamente em um único servidor físico. Em sistemas Linux, essa alocação de recursos é feita pelo KVM, enquanto em outros sistemas, os hipervisores alocam ativamente vários recursos computacionais para máquinas virtuais.
Redes Linux são amplamente utilizadas por algumas das empresas mais bem-sucedidas do mundo para conectar e habilitar suas principais aplicações e processos de negócios. Aqui estão alguns dos benefícios mais populares do uso de redes Linux.
A natureza de código aberto do Linux o torna uma solução de baixo custo, especialmente em nível corporativo. Uma comunidade global de desenvolvedores monitora ativamente as redes Linux, solucionando problemas à medida que surgem — sem as taxas típicas de licenciamento exigidas por outras redes proprietárias.
Outro benefício de depender de um sistema operacional de código aberto como o Linux são seus recursos robustos de segurança. A comunidade Linux é composta por especialistas em cibersegurança que revisam todas as distribuições com foco em proteger as redes Linux contra os ataques mais recentes. Esses esforços ajudam a garantir defesas sólidas contra ameaças emergentes.
As redes Linux são consideradas altamente confiáveis, especialmente ao executar cargas de trabalho complexas, como aplicações financeiras que realizam negociações de alta frequência. Os recursos das redes Linux as tornam uma solução ideal para esse tipo de aplicação por causa do alto desempenho e da grande estabilidade.
O sistema operacional Linux e as redes Linux são altamente personalizáveis, oferecendo aos usuários a flexibilidade de adaptar a infraestrutura de rede às necessidades específicas. As ferramentas de rede Linux permitem modificar código-fonte, personalizar ambientes computacionais e integrar uma ampla variedade de funcionalidades e plataformas.
O sistema operacional Linux e o suporte de rede Linux são comunitários e sem custo. A comunidade global de desenvolvedores e especialistas que usam sistemas Linux oferece uma ampla variedade de recursos, incluindo fóruns e tutoriais que fornecem aos usuários diversas opções de solução de problemas.
Devido à sua natureza aberta, flexibilidade e recursos de segurança, empresas de todos os tamanhos e de uma ampla variedade de setores dependem do Linux para atender às suas necessidades mais complexas de rede. Aqui estão alguns dos casos de uso mais populares das redes Linux em nível corporativo.
O sistema operacional Linux e as redes Linux são amplamente usados para hospedar milhões de sites corporativos e data centers. Esses sistemas dão suporte a funções essenciais de negócios, como comércio eletrônico, vendas de software como serviço (SaaS) e muito mais.
O Linux fornece um ambiente estável e seguro para execução de servidores web e de aplicações que dão suporte a muitas aplicações corporativas com uso intensivo de recursos. De acordo com um relatório publicado no ano passado pela Enterprise Apps, o Linux alimenta mais de 96% dos principais servidores web do mundo.1
O sistema operacional Linux sustenta a maioria das instâncias de computação em nuvem, o acesso sob demanda a recursos de computação que se tornou a base da maior parte dos ambientes de TI em nível corporativo. As plataformas de nuvem mais populares do mundo, como Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, Google Cloud e Google Drive, funcionam com Linux e redes Linux.
Muitas empresas avançadas que operam hoje dependem das redes Linux e de seu robusto pacote de recursos de segurança para proteger suas redes contra ataques cibernéticos complexos.
As redes Linux contam com alguns dos firewalls mais bem projetados do mundo, com ferramentas especializadas como iptables e nftables, exclusivas dos ambientes Linux.
As redes Linux são otimizadas para aplicações conteinerizadas, unidades de software que reúnem a biblioteca de código e as dependências de uma aplicação para que ela possa ser executada em vários ambientes. Hoje, os contêineres dominam o mercado moderno de aplicações, com um valor global de 5,85 bilhões de dólares. Esse valor deve crescer a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 33% nos próximos 5 anos.2
As redes Linux dão suporte a muitos ambientes modernos de DevOps, que dependem da conteinerização para garantir que o código entregue esteja totalmente testado em todos os ambientes aplicáveis.
O IBM® NS1 Connect oferece um serviço de gerenciamento de DNS robusto criado para melhorar a confiabilidade, a segurança e o desempenho da rede. Aprimore sua infraestrutura de DNS com funcionalidades avançadas para garantir a entrega ideal das aplicações e minimizar o downtime.
As soluções do IBM® Cloud Networking oferecem opções seguras, escaláveis e de alto desempenho para aprimorar a conectividade da sua empresa. Proteja sua infraestrutura de nuvem, melhore o desempenho das aplicações e escale com facilidade.
O monitoramento de rede garante a integridade e o desempenho contínuos de sua infraestrutura de TI. Descubra as ferramentas e os benefícios do monitoramento e saiba como eles podem melhorar a confiabilidade, a segurança e a eficiência operacional da rede.
O IBM® SevOne Network Performance Management é um software de monitoramento e análise de dados que oferece visibilidade em tempo real e insights sobre redes complexas.
As soluções de rede em nuvem da IBM oferecem conectividade de alto desempenho para potencializar seus aplicativos e negócios.
Modernize suas aplicações e navegue pelos atenda aos setores com a IBM® Consulting.
Transforme sua rede em um acelerador de negócios com as soluções de rede de alto desempenho da IBM.
1. Linux statistics by usage and market share (2024) , Enterprise Apps, 2024
2. App market size and trends (2024), Grandview Research, 2024