O que é rede Linux?

A configuração de rede do Linux é o gerenciamento de aspectos relacionados à rede, como interfaces de rede, roteamento e DNS, que são críticos para a funcionalidade da rede. Em uma configuração de rede do Linux, a interface de rede descreve como um dispositivo está conectado a uma rede Linux (física ou virtual). O roteamento e as tabelas de roteamento se referem ao caminho que a informação, também conhecida como tráfego de rede, pode percorrer dentro da rede.

Para habilitar a configuração de rede, o Linux oferece suporte a vários protocolos — regras que definem como o tráfego de rede pode ser compartilhado entre dispositivos — como TCP/IP, DHCP, ICMP, IPv4, IPv6 e UDP. Ele também inclui ferramentas de diagnóstico. Ferramentas de linha de comando como netstat, ifconfig, traceroute e tcpdump são interfaces baseadas em texto que permitem aos usuários interagir diretamente com a rede por meio do sistema operacional.

O sistema de nomes de domínio (DNS) converte nomes de domínio específicos (por exemplo, endereços da web) em endereços de protocolo de internet (IP), permitindo que dispositivos em uma rede acessem esses recursos. O endereçamento IP desempenha um papel crítico na configuração de rede porque os endereços IP são geralmente séries complexas de números, mais difíceis de memorizar do que nomes de domínio.

Por fim, firewalls são sistemas configurados durante a configuração de rede que monitoram todo o tráfego de entrada e saída em uma rede, mantendo-a segura.