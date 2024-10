As iniciativas de tecnologia verde desempenham um papel importante no combate às mudanças climáticas. As emissões de gases de efeito estufa provenientes de atividades humanas (como a queima de combustíveis fósseis e o desmatamento) estão produzindo níveis sem precedentes de dióxido de carbono na atmosfera da Terra. Essas concentrações levam ao aquecimento global e às suas consequências, incluindo o aumento do nível do mar, eventos climáticos extremos e perturbações no ecossistema. De acordo com o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), medidas imediatas devem ser tomadas para limitar o aquecimento global a 1,5 ° C (34,7 ° F) acima dos níveis pré-industriais.1

A adoção de tecnologias sustentáveis pode ajudar a mitigar as emissões e reduzir as pegadas de carbono de países e empresas. Eles podem conservar recursos, preservar a biodiversidade e reduzir a perturbação do ecossistema. Mas os benefícios da tecnologia verde vão além da proteção ambiental. Eles incluem: