O que é um data center verde?

A computação em nuvem tem o potencial de ajudar a reduzir o consumo de energia, pois permite que múltiplos usuários compartilhem os mesmos servidores físicos e aplicações. No entanto, o impacto positivo da computação em nuvem não é garantido; depende de vários fatores.

Do lado positivo, a computação em nuvem permite a consolidação de recursos computacionais em data centers centralizados operados por provedores de serviços de nuvem. Essa consolidação resulta em uso mais eficiente de recursos, reduzindo o consumo total de energia associado a empresas individuais que operam seus próprios servidores locais.

Os provedores de nuvem podem otimizar cargas de trabalho, alocar recursos dinamicamente e implementar tecnologias energeticamente eficientes, contribuindo para economias de energia em maior escala. Hardware eficiente em energia e tecnologias de resfriamento desempenham um papel significativo na determinação da magnitude desse benefício.

Por outro lado, o crescimento da computação em nuvem contribuiu significativamente para o aumento global de data centers e para o consumo substancial de energia. O relatório "2023 US Data Center Market Overview" observa que o consumo de energia dos data centers no final da década está a caminho de dobrar seu nível de 2022, impulsionado pela demanda por racks prontos para IA e aprendizado de máquina5. A transferência de dados para e da nuvem também é um processo intensivo em energia, particularmente quando os data centers estão distantes dos usuários.

Para gerar um impacto líquido positivo, as organizações devem enfatizar a otimização das cargas de trabalho e priorizar o uso eficiente dos recursos e a eliminação de desperdícios ociosos em sua estratégia de nuvem. Devem usar um provedor com uma rede distribuída de armazenamento em data centers e servidores localizados mais próximos dos usuários. Isso reduz os custos energéticos das transferências de dados. E as organizações devem investir em hardware e infraestrutura energeticamente eficientes (ou trabalhar com um provedor que o faça) e enfatizar a eficiência na transferência de dados.

O impacto geral frequentemente depende da eficiência energética das operações de data centers do provedor de nuvem. Organizações que desejam adotar uma estratégia de energia verde devem ter isso em mente.