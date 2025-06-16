O que é computação cognitiva?

Baseada nos amplos frameworks de computação de inteligência artificial (IA) e processamento de sinais, a computação cognitiva combina uma variedade de disciplinas de aprendizado de máquina (ML) com princípios de interação humano-computador, técnicas de diálogo e de geração de narrativas para criar máquinas capazes de aprender, raciocinar e compreender como os seres humanos. Sistemas de computação cognitiva eficazes podem processar grandes quantidades de dados para identificar padrões e relações além das habilidades humanas.

Embora haja muitas áreas em que os computadores possam superar os seres humanos, mesmo os sistemas avançados de IA ainda têm dificuldades em algumas tarefas, como a compreensão da linguagem natural e reconhecimento de objetos específicos. A computação cognitiva procura emular os sistemas cognitivos do cérebro humano (por exemplo, reconhecimento de padrões, reconhecimento de voz e assim por diante) para melhorar a tomada de decisões. Os sistemas de computação cognitiva podem ser projetados para usar conjuntos de dados dinâmicos em tempo real e múltiplas fontes de informações combinados, incluindo inputs sensoriais como dados visuais, gestuais, auditivos ou disponibilizados por sensores.

Alguns casos de uso da computação cognitiva no mundo real são análise de sentimentos, avaliação de risco e formas de reconhecimento de imagem, como detecção de objetos e facial. A computação cognitiva tem valor particular nas áreas de robótica, saúde, bancos, finanças e varejo.