AIOps vs. MLOps: aproveitando big data para ITOPs "mais inteligentes"

AIOPs refere-se à aplicação de técnicas de inteligência artificial (IA) e aprendizado de máquina (ML) para aprimorar e automatizar vários aspectos das operações de TI (ITOps).

A tecnologia de IA permite que dispositivos de computação imitem as funções cognitivas tipicamente associadas às mentes humanas (aprendizado, percepção, raciocínio e resolução de problemas, por exemplo). E aprendizado de máquina—um subconjunto de IA—refere-se a um amplo conjunto de técnicas para treinar um computador a aprender com suas entradas usando dados existentes e um ou mais métodos de "treinamento" (em vez de ser explicitamente programado). As tecnologias de ML ajudam os computadores a ter inteligência artificial.

Consequentemente, o AIOps foi projetado para aproveitar os recursos de geração de dados e insight para ajudar as Organizações a gerenciar stack de TI cada vez mais complexos.

MLOps é um conjunto de práticas que combina aprendizado de máquina (ML) com engenharia de dados tradicionais e DevOps para criar uma linha de montagem para construir e executar modelos de ML confiáveis, escaláveis e eficientes. Isso ajuda as empresas a simplificar e automatizar todo o ciclo de vida do aprendizado de máquina (ML), incluindo coleta de dados, criação de modelos (com base em fontes de dados do ciclo de vida de desenvolvimento de software ), implantação de modelos, orquestração de modelos, monitoramento de integridade e processos de governança de dados.

O MLOps ajuda a garantir que todos os envolvidos, de cientistas de dados a engenheiros de software e pessoal de TI, possam colaborar e monitorar e melhorar continuamente os modelos para maximizar sua precisão e desempenho.

Tanto o AIOps quanto o MLOps são práticas fundamentais para as empresas atuais; cada um lida com necessidades de ITOps distintas, porém complementares. No entanto, eles diferem fundamentalmente em seu propósito e nível de especialização em ambientes de IA e ML.

Enquanto o AIOps é uma disciplina abrangente que inclui uma variedade de iniciativas de análise e IA destinadas a otimizar as operações de TI, o MLOps se preocupa especificamente com os aspectos operacionais dos modelos de ML, promovendo implementação, monitoramento e manutenção eficientes.

Aqui, discutiremos as principais diferenças entre AIOps e MLOps e como cada um ajuda equipes e empresas a enfrentar diferentes desafios de TI e ciência de dados.