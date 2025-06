A IA está sendo cada vez mais utilizada para automatizar aspectos da governança de dados, o processo que garante a integridade e a segurança dos dados durante sua coleta, armazenamento e processamento. Com a ascensão da IA generativa, as empresas estão percebendo que precisam coletar e gerenciar muito mais dados do que antes. Como os dados necessários costumam ser coletados em um local e armazenados ou processados em outro, manter a conformidade com as leis aplicáveis pode ser um desafio. Sistemas de IA automatizam partes do processo de conformidade, atualizando-se com base em leis e regulamentações sem intervenção humana, tornando tudo mais eficiente e seguro.