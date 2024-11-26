A Inteligência Artificial remonta a décadas atrás. Na década de 1950, por exemplo, a IBM já estava treinando algumas das primeiras redes neurais, usando damas e gamão para treinar máquinas a vencer grandes mestres. Mas o lançamento do ChatGPT, com sua interface de linguagem natural simples e gratuita para usar, marcou uma grande virada.

"O que era diferente no ChatGPT é que ele realmente proporcionou aos consumidores uma ótima experiência e permitiu que pessoas não técnicas usassem IA para coisas incríveis", diz o Engenheiro Distinguido da IBM Chris Hay.

O efeito foi colocar uma tecnologia poderosa — uma que antes era acessível apenas às empresas mais ricas — nas mãos de qualquer pessoa com um computador e conexão à internet. Enquanto isso, a migração da OpenAI forçou outras empresas a lançar suas próprias ferramentas poderosas, alimentando o surgimento de uma nova classe de programadores e empreendedores focados em inovação de IA em todo o mundo.

"O [cenário] econômico global muda fundamentalmente quando a IA se torna tão acessível quanto a eletricidade", diz Shobhit Varshney, vice-presidente e sócio sênior da IBM Consulting. Um sinal dessa mudança, diz Varshney, é o número sem precedentes de programadores que estão ingressando no GitHub de todo o mundo, com o Python, uma linguagem de programação usada principalmente para IA e aprendizado de máquina, se tornando a linguagem mais popular da plataforma.

"Agora as pessoas podem aproveitar essas ferramentas sem precisar de milhões de dólares em investimentos", diz ele. “Em breve veremos unicórnios de uma só pessoa.”