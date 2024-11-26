Há dois anos, a OpenAI, uma startup de São Francisco fundada como organização sem fins lucrativos em 2015 por Sam Altman, Greg Brockman, Elon Musk, Ilya Sutskever, Wojciech Zaremba e John Schulman, abriu seu chatbot de IA para testes. O lançamento gerou entusiasmo, perguntas e até mesmo alguns experimentos (lembra-se deste episódio do The Daily?). Avançando rapidamente para novembro de 2024, o ChatGPT agora conta com mais de 200 milhões de usuários ativos semanais, enquanto a OpenAI continua se expandindo por meio de parcerias com gigantes da tecnologia como Microsoft e Apple.
Então, como o lançamento do ChatGPT mudou o cenário da IA? Conversamos com especialistas da IBM sobre como a IA evoluiu nos últimos dois anos e continua se transformando.
A Inteligência Artificial remonta a décadas atrás. Na década de 1950, por exemplo, a IBM já estava treinando algumas das primeiras redes neurais, usando damas e gamão para treinar máquinas a vencer grandes mestres. Mas o lançamento do ChatGPT, com sua interface de linguagem natural simples e gratuita para usar, marcou uma grande virada.
"O que era diferente no ChatGPT é que ele realmente proporcionou aos consumidores uma ótima experiência e permitiu que pessoas não técnicas usassem IA para coisas incríveis", diz o Engenheiro Distinguido da IBM Chris Hay.
O efeito foi colocar uma tecnologia poderosa — uma que antes era acessível apenas às empresas mais ricas — nas mãos de qualquer pessoa com um computador e conexão à internet. Enquanto isso, a migração da OpenAI forçou outras empresas a lançar suas próprias ferramentas poderosas, alimentando o surgimento de uma nova classe de programadores e empreendedores focados em inovação de IA em todo o mundo.
"O [cenário] econômico global muda fundamentalmente quando a IA se torna tão acessível quanto a eletricidade", diz Shobhit Varshney, vice-presidente e sócio sênior da IBM Consulting. Um sinal dessa mudança, diz Varshney, é o número sem precedentes de programadores que estão ingressando no GitHub de todo o mundo, com o Python, uma linguagem de programação usada principalmente para IA e aprendizado de máquina, se tornando a linguagem mais popular da plataforma.
"Agora as pessoas podem aproveitar essas ferramentas sem precisar de milhões de dólares em investimentos", diz ele. “Em breve veremos unicórnios de uma só pessoa.”
Chris Hay diz que seu momento "aha" com o ChatGPT veio apenas algumas semanas após o lançamento do chatbot, quando ele estava tentando trabalhar em sua própria linguagem de programação. Ele logo se viu pedindo feedback ao GPT.
“Foi aí que eu pensei: 'Caramba!'” Estou tendo uma conversa de verdade sobre o design da minha linguagem de programação. Eu tenho um colaborador!".
Dois anos depois, 92% dos líderes de negócios entrevistados pelo IBM Institute for Business Value dizem que integrarão a IA em seus fluxos de trabalho até 2025. Já houve um esforço para integrar a IA em serviços e produtos voltados ao consumidor, como Apple Intelligence, Adobe e Meta IA.
“Agora, tudo o que tocamos é IA generativa”, diz Hay.
Os LLMs começaram com texto. No entanto, desde então, o setor começou a migrar para modelos multimodais, que podem integrar e processar vários tipos de dados, incluindo imagens, áudio, vídeo, texto ou código.
Os modelos agora podem se envolver e processar vários tipos de dados além da palavra escrita, e isso está abrindo um mundo totalmente novo de aplicações para IA, como descoberta de medicamentos e rastreamento climático.
"Não precisa ser só texto ou código, então houve uma enorme explosão das diferentes modalidades que os modelos de IA podem entender, representar e depois criar", diz Varshney.
Os humanos combinam todos os seus sentidos para tomar uma decisão — e é para lá que a IA está indo, diz ele.
Um dos principais desenvolvimentos deste ano foi o surgimento dos chamados "modelos de raciocínio". Esses modelos, como a série o1 da OpenAI, aplicam o raciocínio de cadeia de pensamento , o que significa que eles podem espelhar o raciocínio humano e usar deduções lógicas para resolver problemas complexos.
“O que estamos vendo agora é que os modelos estão começando a pensar mais e a chegar a uma resposta”, diz Hay. “Ainda não é raciocínio humano, e 'raciocínio' é um termo usado em excesso, mas pelo menos é capaz de refletir sobre o que está fazendo e chegar a uma resposta de maior qualidade investindo mais tempo.”
O GPT-3 original apresentava 175 bilhões de parâmetros. Hoje, modelos menores— alguns com apenas 2 bilhões de parâmetros— estão superando os melhores modelos de 18 meses atrás.
"Os modelos estão ficando menores o tempo todo e estão ficando mais capazes porque estão sendo melhor treinados", diz Hay. "Esse é o caminho que quero ver: quanto maior for um modelo, mais lento ele será. Quero modelos executados no meu próprio dispositivo.”
A IA está chegando ao seu limite? A questão está sempre presente, e uma reportagem recente da Reuters, citando um dos cofundadores da OpenAI sobre o pré-treinamento e a escalabilidade da IA, gerou muitos comentários públicos sobre os atrasos no treinamento de novos modelos de linguagem para usar maneiras mais semelhantes às humanas de "pensar".
Mas Varshney acredita que avaliar a IA em termos de habilidades humanas é equivocado.
"A IA não deve ser julgado com base nos níveis de inteligência humana, porque os humanos são bons em algumas coisas e terríveis em outras", diz ele. “Não queremos que a IA replique os humanos; queremos que a IA seja realmente boa no que faz.”
Como exemplo, ele aponta a história de um aparelho doméstico comum. "Não esperávamos que uma máquina de lavar louça se levantasse e começasse a lavar a louça da maneira que um humano faz", diz ele. Ele acredita que precisamos de melhores formas de avaliar no que a IA é realmente boa.
Longe de bater em um muro, Hay acredita que a IA ainda tem muito espaço para crescer, graças, em grande parte, aos dados sintéticos. "Precisamos de menos dados para treinar modelos, e os modelos serão focados em diferentes tipos de mudanças arquitetônicas", diz ele. "Haverá avanços, e o hardware ficará melhor. Então, não acho que haverá um muro."
A OpenAI ainda é vista como líder na corrida pela inovação e implementação de IA. Varshney acredita que o OpenAI ainda não tem um concorrente sério, dois anos após o lançamento do ChatGPT. Hay concorda, em grande parte porque acha que a OpenAI ainda oferece a melhor experiência de usuário para os consumidores.
“Ainda uso o ChatGPT, porque é melhor experiência do consumidor”, diz ele. Ainda assim, ele reconhece que o campo está se movendo rapidamente. Vários ex-líderes e cientistas da OpenAI já fundaram novas empresas, como a Anthropic e a Safe Superintelligence Inc., e o mercado continua sendo inundado por novos recursos e funcionalidades.
"Quem vencerá a corrida? Espero que ninguém", diz Hay. "Em um mundo em que [apenas] uma empresa vence a corrida e todas perdemos, enquanto [quando] há uma concorrência saudável, todos nós temos acesso a grandes inovações de IA."