Gestão de dados é a prática de ajudar a garantir a qualidade, a segurança e a disponibilidade dos dados que pertencem a uma Organização por meio de conjuntos de políticas e procedimentos. O surgimento da IA generativa e do big data trouxe a gestão de dados e todos os seus requisitos para a vanguarda da empresa moderna.

A IA generativa, com sua capacidade de criar novos conteúdos com base nos dados treinados, cria novas demandas na coleta, armazenamento e processamento seguros e legais de dados.

Qualidade

Como os modelos de IA generativa são treinados em enormes conjuntos de dados, os dados contidos nesses conjuntos devem ser da mais alta qualidade e sua integridade deve ser inegável. A gestão de dados desempenha um papel importante ao garantir que os conjuntos de dados nos quais os modelos de IA generativa treinam sejam precisos e completos, um componente fundamental na geração de respostas confiáveis.

Conformidade

Dependendo do setor e da localização, as aplicações de negócios da IA generativa enfrentam um ambiente rigoroso de conformidade na forma como os dados podem ser usados. As regras do GDPR (Regulamento Geral de Proteção de Dados), por exemplo, regem como dados pertencentes a residentes da UE podem ser usados por organizações. Violações acarretam multas pesadas e penalidades quando as informações do cliente são comprometidas de qualquer forma.

Em 2021, o Google e outras empresas foram multadas em mais de um bilhão de dólares por violarem as regras de proteção de dados estipuladas no GDPR.

Transparência

Para que uma aplicação de IA generativa seja eficaz, a origem dos dados e a forma como os dados foram transformados para uso comercial deve ser claramente estabelecida e visível. A gestão de dados ajuda a garantir que a documentação exista — e seja transparente para os usuários — em cada etapa do ciclo de vida dos dados, desde a coleta até o armazenamento, processamento e produção, para que os usuários entendam como uma resposta foi gerada.