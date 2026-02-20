ما المقصود بتحسين التخزين وما أهميته؟

تحسين التخزين هو عملية تحسين تخزين البيانات لتقليل التكاليف، وتحسين الأداء، والاستفادة بشكل أفضل من السعة المتاحة.
يُعد تحسين التخزين جانبًا مهمًا من تحسين البيانات بشكل عام، حيث يتضمن إستراتيجيات وتقنيات—مثل إزالة تكرار البيانات وضغطها—لتحسين الكفاءة. تساعد هذه الأساليب المؤسسات على إدارة الكميات الهائلة من البيانات غير المنظمة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي (AI) وغيرها من أحمال التشغيل كثيفة البيانات.
مع تسارع تبني الذكاء الاصطناعي، أصبح تحسين التخزين ضروريًا للمؤسسات التي تهدف إلى توسيع النطاق ودعم مبادرات الذكاء الاصطناعي لديها. وفقًا لتقرير Mordor Intelligence، قُدر حجم سوق تخزين البيانات بنحو 250.77 مليار دولار أمريكي في عام 2025.¹ ومن المتوقع أن تصل إلى 483.90 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ 14.05%.
أدت الحاجة إلى حلول تخزين البيانات التي تدعم متطلبات الحوسبة المكثفة في الذكاء الاصطناعي و التعلم الآلي إلى هذا النمو. كما أن الحاجة إلى الحماية من فقدان البيانات الناتج عن الانقطاعات أو فشل الأنظمة أو الهجمات الإلكترونية تعزز هذا النمو.
تتكون العديد من البيانات التي تديرها المؤسسات اليوم من مجموعة بيانات ضخمة تضم بيانات منظمة أو شبه منظمة أو غير منظمة. البيانات غير المنظمة—على سبيل المثال، الصور ومقاطع الفيديو والمستندات وبيانات أجهزة الاستشعار—لا تتوافق بسهولة مع المخططات الثابتة لقواعد البيانات العلائقية. ونتيجة لذلك، لا يمكن استخدام الأدوات والأساليب التقليدية بشكل عام لمعالجتها وتحليلها.
وفي الوقت نفسه، تتعرض المؤسسات لضغوط لاستغلال بيانات جاهزة للذكاء الاصطناعي وتكون متاحة وموثوقة، ما يدعم سلامة البيانات.
تسهم نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي (أو gen AI) أيضًا في تغيير متطلبات التخزين. تتكيف نماذج الأساس والنماذج اللغوية الكبرى (LLMs) هذه باستمرار، ما ينتج عنه مجموعات بيانات ضخمة. تحتاج المؤسسات إلى حلول تخزين موزعة وقابلة للتوسع (مثل أنظمة الملفات الموزعة، وتخزين الكائنات) لإدارة كمية البيانات الناتجة عن أحمال تشغيل الذكاء الاصطناعي.
في النهاية، من دون تحسين التخزين لتلبية هذه المتطلبات الجديدة، تواجه المؤسسات عوائق تبطئ أداء الذكاء الاصطناعي، وتتصاعد التكاليف وتحديات إدارة البيانات، ما يحد من قدرتها على توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي بنجاح.
يتكون تحسين التخزين من عناصر مترابطة تدير الأداء والسعة وتكاليف التخزين طوال دورة حياة البيانات. تشكل هذه التقنيات مجتمعة أيضًا الركيزة الأساسية للتخزين المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وهو مجموعة من الأنظمة المصممة خصوصًا لتلبية متطلبات الأداء وقابلية التوسع لأحمال تشغيل الذكاء الاصطناعي.
فيما يلي بعض تقنيات تحسين التخزين المهمة:
إزالة البيانات المكررة هي عملية تحديد البيانات المكررة وتخزينها كنسخة واحدة فقط. تقلل هذه الوظيفة من فترات النسخ الاحتياطي من خلال تحليل البيانات على مستوى الملف أو مستوى تخزين الكتل.
يستلزم الضغط اكتشاف الأنماط والتكرارات، وترميز البيانات بشكل أكثر كفاءة، وتقليل أحجام الملفات—كل ذلك مع الحفاظ على الوصول عالي السرعة.
تعمل هاتان التقنيتان على إزالة التكرار وتقليل سعة التخزين التي تستهلكها المؤسسة.
توفر تقنيات أشباه الموصلات مثل التخزين بالذاكرة الوميضية ومحركات الأقراص ذات الحالة الصلبة السرعة وزمن الانتقال القصير الذي تتطلبه أحمال التشغيل عالية الأداء.
على عكس الأقراص الدوارة، يصل التخزين بالذاكرة الوميضية إلى البيانات إلكترونيًا بسرعات الذاكرة، ما يلغي التأخيرات الميكانيكية ويزيد من معدل النقل العام.
تنقل مستويات التخزين البيانات تلقائيًا إلى نوع التخزين المناسب بناءً على أنماط الوصول والتكلفة.
تتواجد البيانات النشطة (التي يتكرر الوصول إليها بكثرة) على ذاكرة وميضية فائقة الأداء، بينما تنتقل البيانات المتوسطة (التي يتكرر الوصول إليها أحيانًا) إلى محركات الأقراص ذات الحلة الصلبة، أما البيانات الخاملة (التي يندر الوصول إليها) فتنتقل إلى الأقراص أو مستويات أرشيف السحابة.
تنقل أرشفة البيانات البيانات القديمة أو التي يندر استرجاعها إلى وحدات التخزين طويل الأمد المحسنة من حيث السعة وليس الأداء، ما يحرر سعة التخزين المميزة لأحمال التشغيل النشطة، مع الحفاظ على الوصول إلى البيانات المؤرشفة عند الطلب.
يخصص التزويد المرن سعة التخزين حسب استهلاك التطبيقات لمساحة التخزين الفعلية، بدلاً من حجز كتل كبيرة مسبقًا. يمنع هذا النهج الإفراط في التزويد ويحسن معدلات الاستخدام، ما يقلل من استثمارات الأجهزة.
تدير أتمتة البرمجيات العمليات وسير العمل بتدخل بشري محدود.
تتنبأ الأنظمة الآلية باحتياجات السعة، وتحسن توزيع البيانات، وتستجيب لأحمال التشغيل في الوقت الفعلي، ما يقلل من الجهد اليدوي مع زيادة تعقيد البيئات.
تجمع بنية السحابة الهجينة بين التخزين المحلي للعمليات الحساسة من حيث الأداء مع التخزين السحابي للمستودعات والأرشيفات، ما يسمح للمؤسسات بالتوسع ديناميكيًا من دون استثمار رأس المال.
تضع عملية إدارة دورة حياة البيانات سياسات تحدد كيفية انتقال البيانات عبر مستويات التخزين، بدءًا من الإنشاء وحتى الحذف. كما تحدد فترات الاحتفاظ وجداول النقل وقواعد الحذف بناءً على قيمة الأعمال والمتطلبات التنظيمية.
تنفذ الشركات عملية تحسين التخزين من خلال مجموعة من التقنيات والحلول، بما في ذلك التقنيات الموضحة أدناه:
يوفر تحسين التخزين مزايا متعددة تساعد المؤسسات على إدارة أحمال التشغيل كثيفة البيانات وأحمال تشغيل الذكاء الاصطناعي في الوقت الحالي:
يمكن للمؤسسات تطبيق تحسين التخزين على حالات استخدام الأعمال عبر أحمال التشغيل والبيئات المختلفة:
تتطلب تطبيقات الذكاء الاصطناعي تخزينًا فائق الأداء يمكنه التعامل مع مجموعات البيانات الضخمة والتحكم في التكاليف في الوقت نفسه. يوفر التحسين السرعة التي تحتاجها نماذج الذكاء الاصطناعي للتدريب والاستدلال في أثناء إدارة عملية توزيع البيانات عبر بيئات السحابة الهجينة.
تتطلب إستراتيجيات النسخ الاحتياطي الحديثة تخزينًا فعالاً يتوسع من دون التأثير في وظائف الاسترداد. تقلل تقنيات التحسين من مساحة التخزين المستهلكة، وتعزز المرونة التشغيلية، وتساعد على تلبية متطلبات الامتثال.
تولد أحمال تشغيل الحوسبة عالية الأداء (HPC) مجموعات بيانات ضخمة تعتمد على إنتاجية عالية وزمن انتقال قصير. توفر أنظمة التخزين المحسنة الأداء الذي تتطلبه أحمال التشغيل الحاسوبية، مع تبسيط إدارة البيانات ودعم إنتاجية الباحثين.
يقلل تحسين التخزين من البصمة الإجمالية للمؤسسات في مجال تكنولوجيا المعلومات، ويوفر أداءً موحدًا عبر التطبيقات، ويتكامل مع منصات المحاكاة الافتراضية لتحسين كفاءة التخزين من دون التأثير في التوافر.
تساعد الخطوات الإستراتيجية التالية المؤسسات على تحسين التخزين.
1 حجم سوق تخزين البيانات وتحليل الحصص—اتجاهات وتوقعات النمو (2025–2030)، Mordor Intelligence، 22 يناير 2025