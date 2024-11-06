ما المقصود بإدارة التخزين؟

إدارة التخزين هي العمليات المجمعة المستخدمة للاحتفاظ بأصول البيانات التي ينشئها مستخدمو النظام أو أجهزة الكمبيوتر بشكل آمن وسهل الوصول إليها. ويعمل على تحسين أصول البيانات وتوفير حماية البيانات لأجهزة التخزين. تعمل إدارة تخزين البيانات على حماية البيانات الحساسة وتستفيد من المحاكاة الافتراضية، والتزويد والأتمتة.
هناك ثلاثة أشكال رئيسية لتخزين البيانات:
تُعد إدارة التخزين مفهومًا أساسيًّا لدرجة أنه ليس من المستغرب أن يكون للعبارة معانٍ أخرى. هناك نوع آخر من "إدارة التخزين" يتعلق بالصناعة المزدهرة التي توفر تخزينًا ماديًّا إضافيًّا للممتلكات الشخصية عندما يمتلك الأفراد ممتلكات أكثر مما يمكنهم احتواؤه في مساحة معيشتهم. تشير حقيقة أن مرافق تأجير التخزين هذه تظهر في كل مكان إلى أن أعدادًا متزايدة من الأشخاص تتراكم لديهم أغراض أكثر مما يعرفون كيفية التصرف بها.
هذا الوضع مماثل لعدد متزايد من أحمال تشغيل البيانات التي تواجه معظم المؤسسات. مثل الأشخاص المحاصرين بصناديق من متعلقاتهم الشخصية القديمة، غالبًا ما تتسابق بعض الشركات لتكديس كميات أكبر وأكبر من البيانات. ثم، بنفس القدر، فإن هذه الشركات لا تعرف ماذا تفعل بهذه البيانات الزائدة. وفي بعض الأحيان، تتلاشى حتى من رادارهم تمامًا، وتفقد المؤسسات مسار مجموعات البيانات التي استثمرت فيها.
يتم دعم هدف إدارة التخزين بكفاءة من خلال أنواع مختلفة من أجهزة وأنظمة التخزين:
عندما تجد المؤسسات نفسها غارقة في البيانات ولا تمتلك استراتيجية فعالة لإدارة التخزين، يحدث سيناريوهان إشكاليان في وقت واحد. أولًا، الفرص الضائعة التي تحدث عندما تظل موارد البيانات التي جرى جمعها غير مُطوَّرة. ليس هناك ما يخبرنا بمقدار ما يمكن أن تضحي به شركة من خلال عدم استغلال بياناتها التي جرى جمعها على نحوٍ كافٍ. قد يكمن في تلك البيانات المُجمَّعة مفتاح مستقبل المؤسسة أو المسار لتحقيق وفورات في الإيرادات تُغير قواعد اللعبة.
هناك سبب جوهري آخر لعدم استصواب الاحتفاظ بكميات كبيرة من البيانات غير المُستخدمة. فالبيانات لها قيمة معينة، وهذا يجعلها هدفًا للتهديدات الإلكترونية.
يمكن أن تتعرض البيانات للتلف، إما بغرض تدميرها أو كجزء من هجوم إلكتروني على شركة ما وأنظمة تشغيلها. لذلك ، يجب الحفاظ على أمان أي بيانات يتم الاحتفاظ بها لئلا تتحول إلى عبءٍ حقيقي على المؤسسة.
امتلك الكوميديان ستيفن رايت قدرة فريدة على إدخال مفارقات عقلية محيّرة إلى حسّه الفكاهي. وإحدى ملاحظاته الكلاسيكية تُلامس جوهر إدارة التخزين مباشرةً: "لا يمكنك الحصول على كل شيء... فأين ستضعه؟"
تلخّص جملة رايت الساخرة جوانب المشكلة التي تواجه عددًا كبيرًا ومتزايدًا من الشركات في إدارة التخزين. فالمعضلة الأساسية هي أنّه عندما يتعلّق الأمر ببيانات الكمبيوتر، جرت العادة على إقناع المؤسسات بأنها تستطيع امتلاك كل شيء — أو على الأقل جمع أي قدر من البيانات ترغب فيه. وبطبيعة الحال، تدعم صناعة تكنولوجيا المعلومات هذه الجهود من خلال إنتاج منتجات جديدة لتلبية كل احتياجات المؤسسات، مثل التخزين. لذا الآن، هناك تطبيق لهذا، ومنصة لذلك. ونتيجة لذلك، يتزامن الازدهار في بيانات الكمبيوتر مع انفجار في عدد التطبيقات والبرامج والمنصات التي يصممها المزودون للمساعدة في إدارة وتحليل وتجزئة هذا التدفق الجامح لبيانات الكمبيوتر.
هذا هو الوضع إذن. يتم إنشاء كميات هائلة من البيانات الآن. تقوم الشركات بتكديس هذه البيانات باستمرار. توجد الآن بيانات لتقييم البيانات، والتي تدرس البيانات المجمعة من زوايا مختلفة لاستخلاص جميع المعلومات الممكنة منها. يقودنا هذا مباشرة إلى الجزء الثاني من "معادلة" رايت: الآن بعد أن أصبح لديك كل البيانات في العالم، أين ستحتفظ بها؟
هناك العديد من الإجابات المحتملة لأنه، إلى جانب الزيادة في برمجيات إدارة البيانات ومعالجتها، توجد الآن أنواع متعددة من موارد التخزين و أماكن لا حصر لها لتخزين البيانات. ولكن الأمر ليس بهذه البساطة، إذ لا يمكنك الحصول على أي حل للتخزين. لا ينبغي النظر إلى برامج الإدارة على أنها "مقاس واحد يناسب الجميع". فاحتياجات تخزين البيانات تختلف باختلاف الشركات.
ثم تأتي مسألة التكلفة. يوفر التخزين العديد من الفرص، لكن قلّما تكون هذه الفرص مجانية. سواء كان حل التخزين يعتمد على استثمار في خوادم محلية وأنواع أخرى من أجهزة التخزين، أو إذا كان يتم استخدام برمجيات إدارة التخزين، أو إذا كان يجري السعي وراء خيارات التخزين السحابي، فهناك دائمًا جانب تسعيري يجب أخذه في الاعتبار.
بالإضافة إلى ذلك، هناك أسئلة رئيسية أخرى يجب أن تطرحها على نفسك بخلاف تلك المتعلقة بالتكلفة:
س: لا تعمل جميع حلول التخزين بشكل متطابق، خاصةً عندما يتعلق الأمر بالوصول إلى البيانات. هل توفر بعض بيئات التخزين استرجاع المعلومات المخزنة بشكل أسرع من غيرها؟
ج: نعم. بشكل عام، تعكس إدارة التخزين عالية الأداء التزامًا بتحقيق أقصى قدر من الكفاءة، والذي يتجلى في تحسين النظام وتقليل زمن الانتقال والإنتاجية العالية وسرعات الوصول إلى البيانات الأسرع.
س: ما أنواع الوظائف القائمة على الذكاء الاصطناعي التي يمكن تطبيقها على البيانات التي يتم تخزينها وما مدى سهولة القيام بذلك؟
أ: يمكن تطبيق أنواع عديدة من الذكاء الاصطناعي على البيانات التي يتم تخزينها، مثل تقسيم البيانات إلى طبقات، وكشف الحالات الشاذة (لتعزيز الجهود الأمنية)، وإلغاء تكرار البيانات وتحسين استخدام التخزين. تختلف سهولة الاستخدام باختلاف منتجات البرمجيات الإدارية.
س: ما مدى أمان المعلومات المخزنة وهل ستظل تلك البيانات صامدة بمرور الوقت؟ أم أن البيانات المخزنة لها "تاريخ انتهاء صلاحية" بناءً على دورة حياة فريدة تتضمن انزلاقًا حتميًّا نحو فقدان البيانات؟
ج: من المؤسف أن البيانات تتعرّض للتدهور بمرور الوقت. فجميع البيانات عرضة لما يُعرَف باضمحلال البيانات، حيث تصبح أقل موثوقية وأقل منفعة تدريجيًّا. وهذا يزيد من أهمية أن تحافظ المؤسسات على أصول بياناتها من خلال برنامج قوي لإدارة التخزين.
كما سنرى، لا يتعلق الأمر عادةً بمجرد إيجاد طريقة للتحايل على حدود سعة التخزين أو اتخاذ تدبير للحصول على مساحة تخزين إضافية. تكمن الحيلة في العثور على حل التخزين الذي يتوافق بشكل أوثق مع احتياجات التخزين للمؤسسة، سواء الآن أو في المستقبل المنظور.
المفاهيم الرئيسية الفاعلة في نظام تخزين البيانات ليست معقدة للغاية بحيث يصعب استيعابها. بشكل أساسي، يعمل النظام على النحو التالي: تمتلك المؤسسة أصول بيانات تحتاج إلى أن تكون مخزّنة بأمان ولكن يمكن الوصول إليها إذا احتاج الموظفون إلى استرداد تلك المعلومات. يتم نقل الأصول أو نسخها إلى مصفوفات التخزين (تسمى أحيانًا مصفوفات الأقراص) الموجودة في مرافق مادية تسمى مراكز البيانات. مصفوفات التخزين هي أنظمة تخزين مركزية تعتمد على محركات أقراص متعددة لتخزين البيانات لاستخدامها في الخوادم والتطبيقات.
بمجرد وضع البيانات داخل مصفوفات التخزين، يجب تنظيم تلك البيانات بطريقة تدعم الوصول السريع إلى البيانات. تخدم أنظمة الملفات هذا الغرض عن طريق فرض نوع من التنظيم يستخدم طريقة موحدة (مثل التنظيم الأبجدي أو استخدام مخططات التفرع) تكون بسيطة للمستخدم للتنقل فيها ومنظمة منطقيًّا بحيث يمكن لنظام تشغيل الكمبيوتر استخدامها بسهولة. توجد أنظمة الملفات على محرك أقراص ذي حالة صلبة (SSD)، محرك الأقراص الصلبة (HDD) الخاص بالمؤسسة أو حتى على وسائط تخزين أخرى، مثل محركات أقراص التخزين الوميضية أو الأشرطة المغناطيسية أو الأقراص الضوئية.
ويعد استخدام واجهات برمجة التطبيقات (APIs) طريقة أخرى للمساعدة في تحقيق أهداف إدارة التخزين. تسمح واجهات برمجة التطبيقات للمستخدمين بالوصول إلى البيانات المخزنة في الأنظمة القائمة على السحابة والعمل عليها من خلال التطبيقات المحلية. تساعد واجهات برمجة التطبيقات في العملية بطرق مختلفة، بما في ذلك تمكين الأتمتة وتقنيات استخراج البيانات ومشاركة البيانات بين أنظمة البرامج المختلفة.
بالإضافة إلى ذلك، تساعد واجهات برمجة التطبيقات في مهام التطوير وتعزز قابلية التوسع وتعزز الأمان من خلال العمل كحارس بوابة وإدارة طلبات الوصول إلى التخزين من حركة مرور المتصفح. على سبيل المثال، تعمل واجهة برمجة تطبيقات إدارة التخزين لنظام ويندوز (Windows Storage Management API) كجسر بين إدارة التخزين و نظام تشغيل ويندوز من Microsoft.
تُعد خدمات التخزين خيارًا آخر للمؤسسات التي ترغب في تجنب القيام باستثمارات كبيرة في أجهزة التخزين أو برامج التخزين ونفقات عمالة الشركة. بدلاً من ذلك، تشترك هذه الشركات في خدمات التخزين، التي تعمل مثل خدمات الاشتراك عبر الإنترنت. عندما يكون للشركة أولوية، يمكنها استخدام البنية التحتية للمورد لتلبية تلك الحاجة.
تتم خدمات التخزين في بيئات سحابية افتراضية وتستفيد من مرفق خدمات الأجهزة الافتراضية (VMs)، ويمكنها الوصول بشكل روتيني إلى مساحة التخزين من مجموعة التخزين المشتركة. يحافظ برنامج إدارة التخزين على التحكم في الأجهزة الافتراضية وكيفية تشغيلها.
عندما يتم تنفيذ إدارة التخزين بشكل مدروس، فإنها تفتح العديد من الفوائد التي من المفيد تصنيفها وتجميعها.
سواء تم تلبية احتياجات إدارة التخزين للمؤسسة من خلال الأجهزة أو عبر التخزين السحابي، يمكن تحقيق وفورات كبيرة في التكاليف من خلال إدارة التخزين.
على جانب الأجهزة، يمكن أن توفر إدارة التخزين الذكية على الشركة الاضطرار إلى إجراء ترقيات مكلفة لمعداتها. إذا كانت المؤسسة تعتمد في تخزينها على استراتيجية سحابية، فإن إدارة التخزين تقدم وفورات عن طريق تحسين التخزين السحابي، مما يمكن أن يكون له تأثير مباشر على تخفيض تلك التكاليف.
تتمحور فوائد الأداء لإدارة التخزين بشكل أساسي حول السرعة التشغيلية. ويترجم هذا إلى وصول أسرع للبيانات يستفاد من الموظفون الذين يحتاجون إلى استرداد المعلومات.
بالإضافة إلى ذلك، تشمل فوائد الأداء سرعات نقل بيانات أعلى، والتي تزداد الحاجة إليها مع ازدياد امتلاء مجموعات البيانات بالأصول. تتمثل مزايا الأداء الأخرى المرتبطة بالتخزين السحابي في قابلية التوسع المرن وتعزيز الشعور بالتعاون المشترك بين أعضاء الفريق.
لقد أصبح الأمن (وسيستمر كذلك) جزءًا حساسًا على نحوٍ متزايد من إدارة التخزين مع تطور التهديد من المجرمين الإلكترونيين. تحتاج البيانات إلى حماية مستمرة، ويوفر التخزين المركزي للبيانات تحوّطًا فعالًا ضد فقدان البيانات من خلال وضع ضمانات ضد اختراق أمن البيانات. إذا حدث الأسوأ وتعرضت الشركة لفقدان بيانات حساسة، فإن إدارة التخزين الفعالة يمكن أن تساعد في جهود التعافي من الكوارث من خلال تخزين البيانات في مواقع رئيسية، مما يساعد في ضمان التكرار والاستمرارية.
يعمل التخزين كخدمة (STaaS) عبر السحابة لتوفير الوصول إلى أي عدد من موارد التخزين والحوسبة. من خلال التخزين كخدمة، يمكن للمؤسسة الاستفادة من الفوائد المختلفة من الخدمة السحابية من دون الحاجة إلى الاستثمار الكامل في الأجهزة أو البرمجيات أو مزيج منهما.
يوفر هذا النوع من نموذج الاشتراك للتخزين مزايا أخرى، مثل سهولة الاستخدام، وفرض رسوم على سعة التخزين المستخدمة فعليًّا فقط وزيادة قابلية التوسع حسب الحاجة. علاوة على ذلك، تتميز خدمات التخزين هذه بالتنوع الكبير، وهو ما تثبته أثناء أنشطة التعافي من الكوارث، عندما يكون نسخ البيانات ذا أهمية قصوى.
هناك العديد من البائعين الذين يقدمون منتجات ذات طابع التخزين كخدمة، منهم Dell وHewlett Packard Enterprise (HPE) وIBM وNetApp وPure Storage.
بالإضافة إلى ذلك، هناك بائعو السحابة العامة مثل Microsoft Azure وAmazon Web Services (AWS) الذين يقدمون الخدمات السحابية.
وهناك خيار آخر — نموذج السحابة الهجينة — يمنح الشركات أفضل ما في نوعي التخزين من خلال السماح لها باستخدام التخزين السحابي الخاص والعام، حتى تتمكن من الاحتفاظ بأنواع بيانات مختلفة في سُحب متعددة.
والخبر السار هو أن هناك العديد من المبادئ الرئيسية التي يمكنك وضعها في الاعتبار والتي يجب أن تساعدك في إطلاق خطة فعالة لإدارة التخزين في المؤسسة. الخبر السيئ هو أن جميعها يتطلب شكلًا من أشكال المشاركة المستمرة من نوع أو آخر. لا يكفي مجرد نقل الأصول إلى مساحة تخزين أكبر أو التكيف مع نوع جديد من برمجيات إدارة البيانات، على الرغم من أن تلك عادةً ما تكون خطوات لا ينبغي تجاهلها أو إعطاؤها أولوية أقل.
فيما يلي بعض الأفكار الجديرة بالملاحظة.
دراسة إدارة التخزين من منظور "الصورة الكبيرة". التأمل في دورة حياة بياناتك والمدة التي تحتاجها مؤسستك حقًا للاحتفاظ بتلك المعلومات.
علاوة على ذلك، تحتاج إلى تقييم مدى سرعة احتياج شركتك إلى استعادة البيانات أو استبدالها في حال فقدانها في حادث اختراق لأمن البياناتأو أي حدث كارثي آخر. وماذا عن معدلات استرجاع البيانات العادية؟ من الضروري أن تتماشى استراتيجية إدارة التخزين الخاصة بك مع أوقات الوصول الواقعية للبيانات.
من المهم أن تتم مراقبة مستويات استخدام الأقراص بانتظام والنظر في إدارة التخزين من زوايا متعددة، مع إجراء تصحيحات استراتيجية للمسار حسب الحاجة. تتضمن تلك التصحيحات عادةً إزالة الملفات التي تعتبر غير ضرورية للعمل المستقبلي، وهو ما يعني غالبًا حذف ملفات ذاكرة التخزين المؤقت أو معلومات النسخ الاحتياطي البائدة أو الملفات المؤقتة. وبالمثل، يجب التخلص من البرامج التي لم تعد تستحق الاحتفاظ بها لتحرير مساحة التخزين.
بعد التخلص من المواد غير الضرورية، يصبح الجهد منصبًا على ضمان أن تكون المواد المخزنة في أفضل حالاتها. يمكن تحقيق ذلك أولًا من خلال جعل الملفات قابلة للعثور عليها، ويتم ذلك باستخدام نوع من الهيكل المنظم لإيوائها.
بمجرد نقلها بنجاح، يمكن ضغط تلك الأصول لتوفير مساحة تخزين. يجب أيضًا حماية البيانات من خلال التشفير وحمايتها من خلال النسخ الاحتياطية للبيانات.
