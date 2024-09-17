Storage

ما المقصود بالتخزين كخدمة (STaaS)؟

مهندس يستخدم الكمبيوتر في غرفة الخادم

المؤلفون

Phill Powell

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think

ما المقصود بالتخزين كخدمة (STaaS)؟

التخزين كخدمة (STaaS) هو نموذج اشتراك توفر فيه الشركات تكاليف أولية ونفقات العمالة من خلال تفريغ أحمال تشغيل البيانات وإدارتها إلى منصات تخزين البيانات التابعة لجهات خارجية. تتطلب حلول STaaS عادةً مساحة تخزين مستأجرة على السحابة العامة، ولكنها قد تتضمن البنية التحتية للتخزين المحلي.

كان هناك سببان وراء إنشاء STaaS: 

  1. لتوفير أدوات التخزين فائقة الإمكانات للمؤسسات من جميع الأحجام وميزانيات التشغيل.
  2. لتقديم هذه الموارد بطريقة فعالة من حيث التكلفة تلغي الحاجة إلى شراء أدوات باهظة التكلفة.

تم تطوير التخزين كخدمة في البداية كبديل منخفض التكلفة، خاصةً للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي لا تملك ميزانيات كافية لتمويل جميع تكاليف التخزين السحابي وإدارة جميع احتياجات تخزين البيانات. الآن، يمكن للمؤسسات من جميع الأحجام استخدام أساليب التخزين كخدمة. وهي تفعل ذلك بالفعل.

يُطلق على شركات التكنولوجيا التي تدير منصات تخزين البيانات التابعة لجهات خارجية والتي تقدم خدمات التخزين كخدمة اسم مزودي الخدمات السحابية (CSPs).

أنواع تخزين البيانات:

تهيمن ثلاثة أنواع من التخزين على مجال تخزين البيانات وأي مناقشة حول التخزين كخدمة:

  • Block Storage: في تخزين Block Storage، تُقسّم المعلومات إلى كتل فردية من البيانات لاستخدامها في بيئات السحابة وأنواع أخرى من التخزين. عادةً ما يكون تخزين Block Storage أكثر تكلفة من تنسيقات التخزين الأخرى، على الرغم من أنه يتميز بسرعة الوصول إلى البيانات. كما أنه يوفر وظائف مشابهة لكتابة البيانات على الأنظمة المستقلة.
  • File Storage: File Storage هو نوع تخزين البيانات الأكثر شيوعًا على أجهزة الكمبيوتر، والذي يستخدم أدلة الملفات كمؤشرات للملفات المدرجة أبجديًا. يوفر File Storage التخزين الأقل قابلية للتوسع، ويمكن أن يصبح دليل الملفات أكثر صعوبة في الاستخدام عندما يصبح مثقلاً بالملفات على نحو متزايد.

كيف يعمل التخزين كخدمة؟

تبدأ العلاقة الرسمية بين المؤسسة ومزود خدمة التخزين كخدمة (STaaS) بصياغة اتفاقيات مستوى الخدمة (SLAs). تُلزم هذه المستندات التعاقدية المؤسسة قانونيًا بمزودي الخدمة، وتحدد التسعير المتضمن وتضع متغيرات أخرى متعلقة بالخدمة المُدارة (مثل سعة التخزين وتكلفة كل جيجابايت مخزنة وتكلفة كل عملية نقل بيانات).

غالبًا ما تستند مناقشات التخزين كخدمة إلى الاختلافات المتصورة بين البيانات "الباردة" والبيانات "الساخنة". تُعد البيانات الباردة ذات أهمية محدودة حاليًا، في حين أن البيانات الساخنة هي المعلومات التي يُعتقد أنها قيد الاستخدام النشط، ومن ثَمَّ تُعد مهمة.

التشبيه الأكثر وضوحًا هنا يرتبط بالطعام. البيانات الساخنة مثل الطعام الساخن. يجب أن تُقدم بسرعة، لذلك يجب أن يكون حل التخزين الخاص بها قادرًا على توفير قدر من المرونة لتمكين هذه الخدمة السريعة. تظل البيانات الساخنة على الطاولة، جاهزة للتقديم. تشبه البيانات الباردة إلى حد كبير بقايا الطعام، وهي كالطعام الذي كان ساخنًا سابقًا ويحتاج إلى الحفاظ عليه بأمان من خلال التبريد. تنتقل البيانات الباردة إلى التخزين البارد. وبالنسبة إلى البيانات التي ربما تعيد تسخينها وربما لا، فهناك دائمًا المُجمّد.

من المؤكد أن مثل هذه الفروق الساخنة/الباردة تعتمد على وجهة النظر الشخصية. ومن الجدير بالذكر أيضًا أن الكثير من البيانات (وربما معظمها) تتعرض لتغيرات جذرية في تصنيفها خلال دورة حياتها. ومع ذلك، فإن تحديد أولويات البيانات حسب الاحتياجات الحالية والمستقبلية المتوقعة هو إحدى الطرق لتصنيف المعلومات—من خلال تقسيم البيانات حسب تصنيفها المفترض.

يعتمد نموذج التسعير البديل على الكفاءة من حيث التكلفة فقط. على الرغم من أن النموذج الفعال من حيث التكلفة سيوفر أقل التكاليف الإجمالية في معظم الحالات، فإن هناك مشكلة تتمثل في محدودية الوصول أو الأداء دون المستوى. لماذا؟ لأن النموذج الفعال من حيث التكلفة يتم تسعيره لاستيعاب البيانات الباردة فقط. إذا كانت البيانات المعنية عبارة عن معلومات من المرجح أن تحتاجها المؤسسة وتستخدمها كثيرًا، فقد يكون من الأفضل لك أن تجد وسيلة تخزين أخرى.

كما يصبح تصنيف البيانات مهمًا جدًا للمساعدة على ضمان توفير خدمات تخزين البيانات بسلاسة. بالنسبة إلى البيانات ذات درجة الحرارة المرتفعة (والأهمية الأعلى)، تصبح اتفاقيات مستوى الخدمة المعمول بها حساسة بشكل خاص. هنا يأتي دور توضيح الأمور مثل سرعات الوصول ومدة التشغيل المتوقعة بصراحة، وحيث يجب أن تعرف الشركة ما إذا كانت احتياجات تخزين البيانات الخاصة بها متشابهة مع مزود الخدمة السحابية.

فوائد التخزين كخدمة

تفضل المؤسسات سهولة استخدام التخزين كخدمة (STaaS) والطريقة التي تدير بها عمليات التخزين، حتى مع استمرار تصاعد احتياجات التخزين. فيما يلي بعض الفوائد التي يمكن أن يوفرها التخزين كخدمة:

  • خفض تكاليف البنية التحتية: تعمل خدمة التخزين كخدمة على التوفير في ميزانيات الشركات من خلال القضاء على الحاجة إلى تكاليف البنية التحتية السحابية المكثفة. نظرًا إلى أن المؤسسات تحصل على خدمات التخزين التي تحتاجها عن طريق الاشتراك، يمكن تجنب مسألة استثمارات البنية التحتية إلى حد كبير.
  • تبسيط التوسع: يمكن لأقسام تكنولوجيا المعلومات أن تقيد نفسها في محاولة لمواكبة احتياجات التخزين المتزايدة لمؤسستهم. يمكن لمستخدمي التخزين كخدمة تجاوز مثل هذه المشكلات. تتم معالجة عمليات توسيع التخزين كخدمة في الوقت الفعلي تلقائيًا، بغض النظر عن التطبيقات المستخدمة ومهما كانت مستويات الأداء المطلوبة. 
  • الحفاظ على المرونة: يكتسب المشتركون في ميزة التخزين كخدمة قابلية حقيقية للتوسع لأن التخزين كخدمة يتكيف مع متطلبات السوق المتغيرة من خلال دمج الأتمتة بسلاسة في عملياتها المختلفة. من خلال جعل قابلية التوسع تلقائية، ليست هناك حاجة إلى جدولة ترقيات الخادم أو فترات صيانة المعدات. كل ذلك يمكن معالجته تلقائيًا.
  • تعزيز البيانات والحفاظ عليها: إدارة التخزين لا تتعلق فقط بنقل البيانات إلى مواقع معالجة أكثر فائدة. فمن المهم أيضًا تعزيز البيانات بأقصى قدر ممكن من الأمان، وزيادة متانتها بطريقة وقائية ومستمرة. تعمل خدمة التخزين كخدمة على التأكد من أن البيانات تظل موثوقة ومرنة.
  • تقليل زمن الانتقال: الوقت يُقدر بالمال حرفيًا عندما يتعلق الأمر بمشكلات الأداء التي تؤدي إلى مشكلات في زمن الانتقال. يمكن أن تتأثر عائدات المبيعات الثمينة عبر الإنترنت سلبًا أو في بعض الحالات قد تضيع تمامًا بسبب زمن الانتقال. تساعد خدمة التخزين، كخدمة المؤسسات، على التعامل مع مشكلات الأداء من خلال استخدام الكشف المبكر عن المشكلات للمساعدة على إيقافها قبل أن تتحول إلى مشكلات كبيرة.
  • تشجيع التحول: لا تُعد إدارة التخزين وظيفة أعلى من وظائف الحوسبة السحابية، لكن لا يزال يتعين صيانتها من أجل أداء تكنولوجيا المعلومات بطريقة صحيحة. ومع ذلك، إذا أصبحت إدارة التخزين مسؤولية مزود الخدمة، كما هو الحال في علاقات التخزين كخدمة، فيمكن توجيه هذا الجهد الذهني بدلاً من ذلك نحو جهود التحول الرقمي.

عيوب التخزين كخدمة

من المفارقات أن الشيء نفسه الذي يمكّن التخزين كخدمة—الحوسبة السحابية—مسؤول أيضًا عن بعض الجوانب السلبية لاستخدام التخزين كخدمة:

  • المخاوف الأمنية: يتمثل الهدف من التخزين كخدمة في تحرير الشركات من المهام الشاقة المتعلقة بإدارة البيانات وتخفيف مخاوف التخزين من خلال نقل البيانات إلى السحابة. ولكن هذا يعني أن أمان البيانات يعتمد بالكامل على أمان السحابة التي تستضيفها. بالنسبة إلى المؤسسات التي ترغب في نقل البيانات المهمة الحساسة، يجب أن تكون واثقة بأن الخدمة السحابية المستخدمة آمنة.
  • عقوبات تجاوز الحد الأقصى: تضمن العلاقة المنصوص عليها في اتفاقيات مستوى الخدمة للمؤسسة مستوى الخدمة المقدمة. ومع ذلك، اعتمادًا على مزود الخدمة، يمكن لاتفاقية مستوى الخدمة أيضًا فرض غرامات باهظة الثمن إذا تجاوزت الشركات استخدام النطاق الترددي المخصص لها. لهذا السبب من الضروري أن تحاول المؤسسات تقييم احتياجات التخزين المستقبلية بصورة واقعية وحتى التنبؤ بها.
  • التوافر المحدود: هناك اعتقاد شائع بين المؤسسات بأن شركات التكنولوجيا الكبيرة محصنة نسبيًا ضد تأثيرات زمن الانتقال أو غيرها من اضطرابات الخدمة. في حين أن هذا قد يكون صحيحًا إلى حد ما (بسبب الحماية الإضافية للبنية التحتية التي يمكن لمقدمي الخدمات السحابية تنفيذها بحكم حجمهم وإمكاناتهم التكنولوجية)، فإن جميع مقدمي الخدمة يخضعون لمدى توفر محدود بسبب المشكلات الفنية أو فترة التعطل الناجمة عن التهديدات الإلكترونية.

حالات استخدام التخزين كخدمة

لقد أثبتت خدمة التخزين كخدمة فائدتها الكبيرة في العديد من الأنشطة المتعلقة بحماية البيانات والحفاظ عليها، بما في ذلك حالات الاستخدام التالية:

  • تخزين البيانات غير المنسقة لأغراض أرشفة البيانات
  • استبدال القرص (الأقراص)
  • أنظمة إدارة قواعد البيانات

أفضل مزودي التخزين كخدمة

تتصدر ثلاث شركات تقنية كبرى قائمة أكبر مزودي خدمات التخزين كخدمة. وفقًا لإحصائيات فبراير 2024 الصادرة عن مجموعة Synergy Research Group، فإنهم يسيطرون مجتمعين على ما يقرب من ثلثي سوق البنية التحتية السحابية العالمية:

  • Amazon Web Services (AWS): تتصدر AWS جميع المتنافسين بحصة سوقية كبيرة تبلغ 34% وتقدم أكثر من 200 خدمة مستندة إلى السحابة لمجموعة واسعة من التطبيقات الصناعية والتقنية. يتضمن خط منتجاتها خدمة Object Storage التي تتيح استخدام بحيرات البيانات (مستودعات مركزية أنشئت لتخزين البيانات المنظمة والبيانات غير المنظمة).
  • Microsoft Azure: تحتل المنصة السحابية من Microsoft Azure المرتبة الثانية من حيث حصة السوق (23%) بين مزودي الخدمات السحابية. مثل منافستها AWS، فإن مجموعة Azure واسعة النطاق وتضم أكثر من 200 منتج وخدمة. يتميز Azure Storage بالعديد من الخدمات المصممة خصوصًا لتخزين البيانات—ربما ليس هناك ما هو أكثر شعبية من كائنات Blob من Azure Storage. تقبل الكائنات الكبيرة الثنائية (Blobs)، وهي ملفات، البيانات من العديد من المصادر.
  • Google Cloud Platform (GCP): في المركز الثالث بين مزودي الخدمات السحابية، تقدر حصة Google السوقية في عام 2023 بحوالي 10%. تتضمن عروض التخزين كخدمة من GCP خدمات تخزين الكائنات واسترجاع البيانات والعديد من قواعد البيانات، بما في ذلك قاعدة بيانات NoSQL كبيرة الحجم مصممة للتعامل مع التطبيقات في الوقت الفعلي والعمليات التحليلية واسعة النطاق.
  • Alibaba Cloud: سجلت شركة Alibaba حصة سوقية بلغت 5% في عام 2023، وذلك بفضل مكانتها البارزة في آسيا. تتميز مجموعة حلول التخزين الخاصة بها بمنتجات مثل تخزين الكتل، وتخزين الكائنات، وتخزين الملفات، والتخزين السحابي، والنسخ الاحتياطي السحابي.
  • IBM® Cloud: تستحوذ على ما يقرب من 4% من سوق مزودي الخدمات السحابية، وتغطي قائمة IBM Cloud Services التي تضم أكثر من 170 منتجًا التكوينات المحلية والسحابية الهجينة ومتعددة السحابات.

العديد من مزودي الخدمات السحابية الآخرين يخدمون هذا السوق أيضًا. يشمل المستوى الثاني من الشركات عادةً الشركات التالية:

  • China Telecom
  • Huawei
  • MongoDB
  • Oracle
  • Snowflake
  • VMware
الحواشي

1. سوق السحابة يستعيد بريقه؛ الذكاء الاصطناعي يُسهم في دفع الإنفاق السحابي في الربع الرابع إلى مستويات قياسية جديدة، Synergy Research Group، بتاريخ 1 فبراير 2024 (محتوى الرابط موجود خارج موقع IBM.com) 

الموارد

إتقان أمن البيانات: حماية معلوماتك الحساسة

استكشف أساسيات أمن البيانات وتعرَّف على كيفية حماية أكثر أصول مؤسستك قيمة؛ البيانات. تعرَّف على أنواع الأدوات والاستراتيجيات المختلفة التي ستساعد على حماية المعلومات الحساسة من التهديدات الإلكترونية الناشئة.
تعزيز حماية البيانات باستخدام IBM Storage Defender وFlashSystem

سترشدك هذه الندوة عبر الإنترنت عند الطلب إلى أفضل الممارسات لزيادة الأمان، وتحسين الكفاءة، وضمان استعادة البيانات باستخدام حل متكامل مصمم لتقليل المخاطر وفترات التعطل. لا تفوِّت المعارف المستمدة من خبراء الصناعات.
تحسين أعباء عمل البيانات والذكاء الاصطناعي باستخدام حلول التخزين من IBM

تعرَّف على كيفية التغلب على تحديات البيانات لديك من خلال التخزين عالي الأداء للملفات والكائنات، والمصمم لتعزيز عمليات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والتحليلات مع ضمان أمن البيانات وقابليتها للتوسع.
تعزيز الأداء باستخدام تقنية التخزين بالذاكرة الوميضية

تعرَّف على أنواع الذاكرة الوميضية والتخزين واستكشف كيفية استخدام الشركات لتقنية الذاكرة الوميضية لتعزيز الكفاءة، وتقليل زمن الانتقال، وضمان استدامة بنية تخزين البيانات في المستقبل.
تحسين المرونة الإلكترونية باستخدام IBM FlashSystem

تعرَّف على كيفية مساهمة IBM FlashSystem في تعزيز أمن البيانات ومرونتها، والحماية من برامج الفدية والهجمات الإلكترونية من خلال الأداء المحسّن واستراتيجيات الاسترداد.
حلول ذات صلة
IBM Storage DS8000

يُعدّ IBM Storage DS8000 نظام التخزين الأسرع والأكثر موثوقية وأمانًا لأنظمة IBM zSystems وخوادم IBM Power.

 استكشف Storage DS8000
حلول تخزين البيانات للمؤسسات

IBM Storage هي مجموعة من أجهزة تخزين البيانات والتخزين المعرف بالبرامج وبرامج إدارة التخزين.

 استكشف حلول تخزين البيانات
خدمات دعم الأجهزة والبرامج  

توفر IBM دعمًا استباقيًا لخوادم الويب والبنية التحتية لمراكز البيانات لتقليل فترة التعطل وتحسين توفر حلول تكنولوجيا المعلومات.

 خدمات خوادم الويب
اتخِذ الخطوة التالية

بدءًا من إدارة البيئات السحابية الهجينة إلى ضمان مرونة البيانات، تُمكِّنك حلول التخزين من IBM من استكشاف رؤى قيِّمة من بياناتك مع الحفاظ على حماية قوية ضد التهديدات.

 استكشف حلول تخزين البيانات ألقِ نظرة على قدرات المنتج