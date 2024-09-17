ما المقصود بالتخزين كخدمة (STaaS)؟

تبدأ العلاقة الرسمية بين المؤسسة ومزود خدمة التخزين كخدمة (STaaS) بصياغة اتفاقيات مستوى الخدمة (SLAs). تُلزم هذه المستندات التعاقدية المؤسسة قانونيًا بمزودي الخدمة، وتحدد التسعير المتضمن وتضع متغيرات أخرى متعلقة بالخدمة المُدارة (مثل سعة التخزين وتكلفة كل جيجابايت مخزنة وتكلفة كل عملية نقل بيانات).

غالبًا ما تستند مناقشات التخزين كخدمة إلى الاختلافات المتصورة بين البيانات "الباردة" والبيانات "الساخنة". تُعد البيانات الباردة ذات أهمية محدودة حاليًا، في حين أن البيانات الساخنة هي المعلومات التي يُعتقد أنها قيد الاستخدام النشط، ومن ثَمَّ تُعد مهمة.

التشبيه الأكثر وضوحًا هنا يرتبط بالطعام. البيانات الساخنة مثل الطعام الساخن. يجب أن تُقدم بسرعة، لذلك يجب أن يكون حل التخزين الخاص بها قادرًا على توفير قدر من المرونة لتمكين هذه الخدمة السريعة. تظل البيانات الساخنة على الطاولة، جاهزة للتقديم. تشبه البيانات الباردة إلى حد كبير بقايا الطعام، وهي كالطعام الذي كان ساخنًا سابقًا ويحتاج إلى الحفاظ عليه بأمان من خلال التبريد. تنتقل البيانات الباردة إلى التخزين البارد. وبالنسبة إلى البيانات التي ربما تعيد تسخينها وربما لا، فهناك دائمًا المُجمّد.

من المؤكد أن مثل هذه الفروق الساخنة/الباردة تعتمد على وجهة النظر الشخصية. ومن الجدير بالذكر أيضًا أن الكثير من البيانات (وربما معظمها) تتعرض لتغيرات جذرية في تصنيفها خلال دورة حياتها. ومع ذلك، فإن تحديد أولويات البيانات حسب الاحتياجات الحالية والمستقبلية المتوقعة هو إحدى الطرق لتصنيف المعلومات—من خلال تقسيم البيانات حسب تصنيفها المفترض.

يعتمد نموذج التسعير البديل على الكفاءة من حيث التكلفة فقط. على الرغم من أن النموذج الفعال من حيث التكلفة سيوفر أقل التكاليف الإجمالية في معظم الحالات، فإن هناك مشكلة تتمثل في محدودية الوصول أو الأداء دون المستوى. لماذا؟ لأن النموذج الفعال من حيث التكلفة يتم تسعيره لاستيعاب البيانات الباردة فقط. إذا كانت البيانات المعنية عبارة عن معلومات من المرجح أن تحتاجها المؤسسة وتستخدمها كثيرًا، فقد يكون من الأفضل لك أن تجد وسيلة تخزين أخرى.

كما يصبح تصنيف البيانات مهمًا جدًا للمساعدة على ضمان توفير خدمات تخزين البيانات بسلاسة. بالنسبة إلى البيانات ذات درجة الحرارة المرتفعة (والأهمية الأعلى)، تصبح اتفاقيات مستوى الخدمة المعمول بها حساسة بشكل خاص. هنا يأتي دور توضيح الأمور مثل سرعات الوصول ومدة التشغيل المتوقعة بصراحة، وحيث يجب أن تعرف الشركة ما إذا كانت احتياجات تخزين البيانات الخاصة بها متشابهة مع مزود الخدمة السحابية.