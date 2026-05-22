ما المقصود بإدارة الأصول المادية (HAM)؟

تدعم الإستراتيجية الواضحة والمباشرة لإدارة الأصول المادية نتائج الأعمال الحساسة مثل الفعالية من حيث التكلفة والامتثال والأمان. ولا تقتصر فوائد الأصول المُدارة بعناية على فريق تكنولوجيا المعلومات فقط. بل يمكنها تحسين تجربة المستخدم بشكل عام وتحسين تلبية احتياجات العمل.

في الواقع، بلغت قيمة سوق إدارة الأصول المادية 33.50 مليار دولار أمريكي في عام 2025، وفقًا لتقرير Future Market Insights. ومن المتوقع أن ينمو السوق بشكل كبير—حوالي 64 مليار دولار أمريكي خلال السنوات العشر القادمة—ما يدل على تزايد الاهتمام بممارسات إدارة الأصول المادية عبر مختلف المؤسسات.

تُعد إدارة الأصول المادية فرعًا من إدارة أصول تكنولوجيا المعلومات (ITAM). تركز إدارة الأصول المادية بالكامل على العناصر المادية، بدءًا من لحظة الحصول على الأجهزة وتستمر طوال دورة حياتها. وتنتهي دورة حياة الأصل بعملية خروج الأصل المادي من الخدمة.

تقدم حلول إدارة تكنولوجيا المعلومات اليوم تقنيات تعتمد على الذكاء الاصطناعي (AI) تعيد تشكيل إدارة دورة حياة الأصول في المؤسسات من خلال التتبع الآلي، والتنبؤ بحجم الطلب، والتحسين الذكي.