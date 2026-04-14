يُعدّ إيقاف تشغيل الأصول ركيزةً أساسية في إدارة أصول تكنولوجيا المعلومات الحديثة، إذ يُمكّن المؤسسات من استبعاد أصولها التقنية بأسلوب يُقدّم أمن البيانات والامتثال التنظيمي وفعالية التكلفة والاستدامة على ما سواها.

في بيئات تكنولوجيا المعلومات المعقدة مثل مراكز البيانات والنظام البنائي لإنترنت الأشياء (IoT)، كثيرًا ما تظل البيانات الحساسة والمعلومات السرية راسخةً على الأجهزة لفترة مطوّلة بعد انقضاء عمرها الافتراضي. يُسهم إيقاف تشغيل أصول تكنولوجيا المعلومات والتصرف فيها (ITAD) في مساعدة المؤسسات على إتلاف البيانات المخزّنة على هذه الأجهزة، تمهيدًا لإعادة استخدامها أو تدويرها أو بيعها.

تمتد عملية إيقاف التشغيل الحديثة لتُحيط بكامل العمر الافتراضي للأصل، مُدمجةً أفضل ممارسات خصوصية البيانات والأمن الإلكتروني في كل مرحلة من مراحلها. تُسهم إدارة دورة حياة الأصول (ALM) بصورة فاعلة في ضمان التزام المؤسسات بالمتطلبات التنظيمية المتطورة والمعايير الصناعية المتعلقة بمسح البيانات والتعامل السليم مع النفايات الإلكترونية، وهي الأجهزة الإلكترونية المتقادمة أو المُستبعدة.

يشهد الطلب على أدوات إيقاف تشغيل الأصول ومهام سير العمل المرتبطة بها نموًا متواصلًا ومتصاعدًا.وفقًا لتقرير حديث، بلغت قيمة السوق العالمية لقدرات إدارة التصرف في أصول تكنولوجيا المعلومات 17.5 مليار دولار أمريكي في عام 2025. ومن المتوقع أن ترتفع هذه القيمة إلى 40.1 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2035، بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ 8.9%.1