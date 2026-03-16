ما المقصود باسترداد أصول تكنولوجيا المعلومات؟

ويرتكز استرداد أصول تكنولوجيا المعلومات على جوانب جوهرية من ممارسات تكنولوجيا المعلومات الحديثة في المؤسسات، من بينها توفير التكاليف وأمن البيانات وتدميرها بصورة آمنة.

وتعتمد المؤسسات على مجموعة واسعة من أصول تكنولوجيا المعلومات في عملياتها الجوهرية، من بينها أجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المكتبية والخوادم. وحين تبلغ هذه الأصول نهاية دورة حياتها، تتعيّن على المؤسسات إيجاد سبل لاستعادة قيمتها المتبقية وإدارة التصرف النهائي فيها.

وفي إطار إدارة سلسلة التوريد الحديثة (SCM)، أصبح استرداد أصول تكنولوجيا المعلومات جزءًا أساسيًا من الاقتصاد الدائري. ويقوم هذا النهج على نموذج اقتصادي يستهدف القضاء على النفايات الإلكترونية وتعزيز الاستدامة، وذلك بإطالة دورة حياة أجهزة تكنولوجيا المعلومات عبر إعادة استخدامها وإعادة بيعها. يعتمد الاقتصاد الدائري على مجموعة متنوعة من الممارسات المعروفة بالتصرف في أصول تكنولوجيا المعلومات (ITAD)، التي تشمل محو البيانات ومسحها والتمزيق وإعادة تسويق الأجهزة المستبعدة.

وتخضع برامج استرداد أصول تكنولوجيا المعلومات لشهاداتٍ وأطر حماية بيانات معترف بها على المستويين الوطني والدولي. ومن أبرز هذه الأطر تلك التي تُقدّمها منظمات من بينها المعهد الوطني للمعايير والتقنية (NIST) والمنظمة الدولية للمعايير (ISO) واللائحة الأوروبية العامة لحماية البيانات (GDPR).