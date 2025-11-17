تختلف قابلية ملاحظة السحابة الأصلية عن قابلية الملاحظة التقليدية من حيث تركيزها المحدد على التحديات التي تفرضها الأنظمة السحابية. في هذه الأنظمة، يمكن توفير الحاويات والأجهزة الافتراضية وغيرها من الموارد أو حذفها في أي لحظة، ما ينشئ كميات هائلة من البيانات التي تكون أحيانًا مؤقتة.

تساعد حلول قابلية ملاحظة السحابة الأصلية المؤسسات على تتبع البيانات الرئيسية في هذا النظام القابل للتغيير، ما يساعد بدوره على دعم تقدم عمليات التطوير وتحديثاتها الصغيرة والمتكررة، وغالبًا ما تكون مؤتمتة.

تجمع منصّات قابلية ملاحظة السحابة الأصلية البيانات من مختلف أجزاء بيئة السحابة الهجينة في المؤسسة، والتي قد تتكوّن من خدمات مقدّمة من عدة مزوّدين (مثل Microsoft Azure وAmazon Web Services)، إلى جانب الخوادم المحلية والعديد من الأدوات والموارد التي تعتمد عليها (مثل الخدمات المصغّرة أو أدوات تنسيق الحاويات مثل Kubernetes). وتوفر هذه المنصّات معارف قابلة للتنفيذ حول مقاييس مثل حركة مرور الشبكة وزمن الانتقال، بالإضافة إلى العلاقات بين هذه المقاييس عبر الأنظمة المختلفة، وغالبًا ما تعمل على أتمتة عمليات الإصلاح الضرورية وتصور البيانات التي تم جمعها.

على سبيل المثال، قد تجمع منصّة قابلية الملاحظة المستندة إلى السحابة مقاييس زمن الانتقال من جهاز افتراضي مستضاف على خادم سحابي، بالإضافة إلى سجلات من الحاويات التي يتم تنسيقها عبر Kubernetes على تلك الأجهزة الافتراضية، والتي تصف استدعاءاتها لواجهة برمجة التطبيقات الخاصة بها، إلى جانب معلومات حول أحداث الشبكة مثل نشر تطبيق جديد. وبعد ذلك يمكنها عرض البيانات المجمعة كرسم بياني أو مخطط وإجراء تحليل للسبب الأساسي، ما يمنح المسؤولين معارف ملموسة حول أسباب فترة التعطل.

تستخدم العديد من المنصات الحديثة الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتشغيل هذه الميزات المؤتمتة. ووفقًا لتقرير عام 2025 الصادر عن 451 Research، فإن 71% من المؤسسات التي تستخدم حلول قابلية الملاحظة تستفيد من ميزات الذكاء الاصطناعي فيها، بزيادة قدرها 26% مقارنة بعام 2024.1

تُعد العديد من أدوات قابلية ملاحظة السحابة الأصلية الشائعة مفتوحة المصدر، مثل OpenTelemetry وJaeger وPrometheus. فمن خلال السماح لمجتمع المطورين بإجراء الإصلاحات الخاصة بالمنصة أو التطبيقات عند حدوث المشكلات، تمنح أدوات المصدر المفتوح المؤسسات مرونة أكبر في بيئات السحابة الأصلية أحيانًا غير متوقعة، وقدرة أكبر على ربط أدواتها بأنظمة مختلفة و واجهات برمجة التطبيقات (APIs).