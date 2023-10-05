هدف مستوى الخدمة (SLO) هو هدف أداء متفق عليه لخدمة معينة على مدار فترة زمنية معينة. تحدد أهداف مستوى الخدمة الحالة المتوقعة للخدمات وتساعد الأطراف المعنية على إدارة سلامة خدمات محددة، بالإضافة إلى تحسين القرارات التي توازن بين الابتكار والموثوقية.1
يتم قياس أهداف مستوى الخدمة باستخدام مؤشرات مستوى الخدمة (SLIs)، والمقاييس الكمّية لبعض جوانب الخدمة. تشكل أهداف مستوى الخدمة جزءًا من اتفاقية أوسع بين مقدمي الخدمات والعملاء—اتفاقيات مستوى الخدمة (SLA)—والتي تحدد مستوى الخدمة التي يمكن للعميل أن يتوقعها من مقدمي الخدمات وتحدد العقوبات إذا لم يتم تحقيق الأهداف.
لضمان توافق مستويات الخدمة مع متطلبات العمل بالإضافة إلى رغبات العملاء، يجب أن تعرف فِرَق هندسة موثوقية الموقع (SRE) وعمليات التطوير وتكنولوجيا المعلومات والفِرَق الأخرى ذات الصلة رحلات المستخدم المهمة لكل تطبيق: التفاعلات التي تمكِّن المستخدمين النهائيين من الوصول إلى النتيجة المرجوة.
يعد الدعم الداخلي أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق أهداف مستوى الخدمة الناجحة (وبالتالي اتفاقيات مستوى الخدمة)، ويجب على العديد من الأطراف المعنية المشاركة في تحديد أهداف مستوى الخدمة، بما في ذلك مديري المنتجات وفرق عمليات التطوير وإدارة المشكلات ومهندسي البنية التحتية. ويتم إشراك العملاء الخارجيين في المناقشة من خلال مجموعات التركيز والدراسات وشكاوى العملاء ووسائل التواصل الاجتماعي.
المنطق الرئيسي لأهداف مستوى الخدمة هو أن موثوقية الخدمة تؤدي إلى سعادة المستخدم، ما يوفِّر فرصًا أكبر للأعمال. كما أنّ إنشاء أهداف موثوق بها وقابلة للقياس يساعد المؤسسة على تحقيق التوازن لتقديم تجربة مستخدم ممتعة وفعَّالة وذات تكلفة معقولة: أي عدم تجاوز ميزانية تكنولوجيا المعلومات من خلال مستويات الخدمة التي تفوق ما هو مطلوب أو متوقع.
تعد أهداف مستوى الخدمة ضرورية لأنها تحدد جودة الخدمة (QoS) وأهداف الموثوقية بعبارات ملموسة وقابلة للقياس وموضوعية. ولا تهدف هذه المعايير إلى تحديد أفضل مستوى للأداء، بل مجموعة من أفضل معايير الأداء الممكنة وأقلها قبولاً.1
يتم تلخيص هدف مستوى الخدمة بشكل جيد في 97 شيئا يجب أن يعرفها كل مهندس سحابة (الرابط موجود خارج ibm.com)، من O'Reilly Media: "كيف يمكنك منح الإدارة طريقة سهلة لفهم المفاضلة بين الموثوقية وسرعة الابتكار والتكلفة على الفور؟ أهداف مستوى الخدمة هي الإجابة. تنشئ أهداف مستوى الخدمة إرشادات موثوقية واضحة توازن بين المفاضلات بين تكاليف السحابة وسرعة التغيير والمخاطر الخارجية ".
أهداف مستوى الخدمة هي واحدة من عدة مصطلحات مترابطة تشارك في تتبع وتقييم أداء الخدمة:
مؤشر مستوى الخدمة (SLI) هو مقياس كمّي لبعض جوانب الخدمة. توفر مؤشرات مستوى الخدمة الأرقام الحقيقية—عصي القياس لأداء النظام —مثل معدلات الخطأ أو معدل نقل الدفعات أو زمن انتقال الطلب. عادةً ما يتم تجميع القياسات وتقديمها كمعدل أو متوسط أو نسبة مئوية.
أهداف مستوى الخدمة هي القيم المستهدفة لتلك القياسات (مثل ضمان بقاء وقت الاستجابة أقل من 200 مللي ثانية، على سبيل المثال) التي يجب الوفاء بها من أجل دعم اتفاقيات مستوى الخدمة (SLAs). يُعبر عن هذه القيم عادةً كنسبة مئوية على مدار فترة زمنية.
اتفاقيات مستوى الخدمة هي العقود المبرمة بين البائعين والعملاء، والتي تتألف من اتفاقيات مستوى الخدمة الفردية التي تضمن مستوى معيناً لأنشطة الخدمة أو وظائفها أو عملياتها. وتحدد أيضًا العقوبات في حالة عدم الالتزام بالاتفاق.
ميزانية الأخطاء هي جانب من جوانب أهداف مستوى الخدمة التي تحدِّد مقدار الفشل المقبول قبل خرق العقد. وتُتيح ميزانية الأخطاء دمج فترات التعطل المخطط لها أو غير المخطط لها للخدمة، والتي تكون غير قابلة للتجنب عمليًا. ودمج فترات التعطل يمكِّن فِرَق التطوير لديك من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن التطوير الجديد، والعمليات، وتحديث البرامج المثبتة أو إصلاحها.
غالبا ما تقاس الموثوقية والاستجابة في "تسعات في الطريق إلى 100٪": 90٪ ، 99٪ ، 99.9٪ وهكذا. على سبيل المثال، يمكن عرض هدف لتوافر وحدة المعالجة المركزية على النحو التالي:
مستوى الموثوقية
نافذة عدم الموثوقية المسموح بها
في السنة
لكل ربع سنة
كل 30 يومًا
٪90
36.5 يومًا
9 أيام
3 أيام
٪95
18.25 يومًا
4.5 أيام
1.5 يوم
٪99
3.65 أيام
21.6 ساعة
7.2 ساعات
%99.5
1.83 يوم
10.8 ساعات
3.6 ساعات
%99.5
8.76 ساعات
2.16 ساعة
43.2 دقيقة
%99.95
4.38 ساعة
1.08 ساعة
21.6 دقيقة
%99.99
52.6 دقيقة
12.96 دقيقة
4.32 دقائق
%99.999
5.26 دقائق
1.30 دقيقة
26.9 ثانية
كل نقطة عشرية أقرب إلى 100 تنطوي عادةً على تكلفة وتعقيد أكبر لتحقيقها. قد يحتاج العملاء—الداخليون والخارجيون—إلى مستوى معين من الاستجابة، وبعد ذلك لا يمكنهم اكتشاف الفرق. يعد وضع أهداف مستوى الخدمة جزءًا من العلم وجزءًا آخر من الفن، حيث يحقق التوازن بين الكمال الإحصائي والأهداف الواقعية الفعالة من حيث التكلفة.
قد يرغب فريق التطوير في تقديم ميزات جديدة، بينما يتطلع فريق العمليات إلى توفير الاستقرار والجودة، ما يتطلب إدخال التغييرات بطريقة مُحكَمة ومنظمة. ولأن الشركة تقدِّم منتجات أو خدمات للعملاء الداخليين والخارجيين، فمن المهم قياس أي مستوى خدمة من وجهة نظر هؤلاء العملاء.
تساعد أهداف مستوى الخدمة (SLO) على جمع المؤسسات معًا حول الموثوقية. في نهاية المطاف، يجب أن يتفق الأطراف المعنية على SLO قابل للقياس للعميل يمثل توازناً فعالاً بين سرعة وجودة الخدمة.
على المستوى الأساسي، تعد أهداف مستوى الخدمة مهمة لأنها تضمن موثوقية الخدمة والوفاء باتفاقيات مستوى الخدمة. إذا كنت تفي باتفاقيات مستوى الخدمة فإن عملاءك سعداء، وهذا أمر جيد للأعمال.
لا تُعَد أهداف مستوى الخدمة ذات قيمة للعملاء الخارجيين فحسب، بل توفِّر أيضًا رؤى قيِّمة للعملاء الداخليين. تساعد اتفاقيات مستوى الخدمة الفِرَق المختلفة على قياس أداء الخدمات والتطبيقات وتحديد الطرق التي يمكنهم من خلالها تحسين هذا الأداء. ومن بين المزايا الأخرى، تساعد أهداف مستوى الخدمة المؤسسات على ما يلي:
يمكن أن تكلف مشكلات الموثوقية شركتك أموالاً. عندما يتم إعداد أهداف مستوى الخدمة بشكل صحيح، ستتمكن من رؤية وكشف الثغرات في قابلية الملاحظة. قد يكون إعداد هدف مستوى الخدمة هو المكان الوحيد الذي يمكنك فيه تركيز الرؤى من أدوات المراقبة المتعددة المستخدمة في مؤسستك. تساعدك قابلية الملاحظة الأفضل على توفير منتجات أفضل، وتقليل فقدان العملاء، والعمل بكفاءة أكبر.
توفر أهداف مستوى الخدمة ومؤشرات مستوى الخدمة نظرة ثاقبة لأداء الخدمات والتطبيقات وتوفر للفرق مقياسًا دقيقًا لفترة التعطل والمشكلات المحتملة الأخرى. هذه المعلومات مفيدة لفرق عمليات التطوير وتكنولوجيا المعلومات والفرق الأخرى التي تتطلع إلى تحقيق التوازن بين الابتكار والموثوقية أثناء تحديث المنتجات الحالية وإصدار ميزات جديدة.
توفر أهداف مستوى الخدمة المدروسة جيدًا التي تقيس صحة خدماتك المصغرة، كما يختبرها عملاؤك، رؤية لا تقدر بثمن لأداء المنتج وتجربة المستخدم.
يساعد كل من إنشاء وتتبع أهداف مستوى الخدمة في توحيد الفرق من جميع أنحاء المؤسسة حول فهم الخدمة والتوقعات المرتبطة بها. وتساعد أهداف مستوى الخدمة المدروسة بعناية على تعزيز ثقافة التواصل، حيث يقوم جميع الأطراف المعنية بتقييم ما تتوقعه وحداتهم من الخدمة، وفهم دورهم في ضمان الوفاء باتفاقيات مستوى الخدمة.
وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساعد إنشاء التقارير والأتمتة باستخدام أهداف مستوى الخدمة كل عضو من أعضاء فريقك في الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالحوادث بسرعة أكبر. تعد أهداف مستوى الخدمة مهمة لفرق عمليات التطوير والبنية التحتية وهندسة موثوقية الموقع (SRE)، ولكنها يمكن أن تساعد أيضًا في تحويل كل جانب من جوانب شركتك تقريبًا. يمكن تحويل البيانات التي يتم جمعها من خلال قابلية الملاحظة إلى معلومات يمكن الوصول إليها وسياقية وقابلة للتنفيذ. توفر هذه المعارف الرؤية التي تحتاجها فرقك لاتخاذ قرارات فعالة من حيث التكلفة وفي الوقت المناسب.
مع وجود أهداف واضحة المعالم، يمكن للمؤسسات اللجوء إلى الأتمتة لمراقبة وقياس مؤشرات الأداء المستدامة. يمكن أن يساعد هذا النهج في ضمان تحقيق الأهداف، بهدف تجاوز المراقبة إلى أتمتة العمليات الشاملة بالكامل.
يمكن أن يساعد نظام المراقبة الآلية على اكتشاف المشكلات المحتملة بمجرد ظهورها، قبل أن يفشل أداء الخدمة فعليًا في تحقيق أهداف مستوى الخدمة المحددة أو ينتهك اتفاقيات مستوى الخدمة. بمجرد إنشاء العمليات التي تلبي أهداف مستوى الخدمة، يمكن تنفيذ الأتمتة لضمان الأداء المتسق، على سبيل المثال، باستخدام منصة تعمل على أتمتة تخصيص الموارد وفقًا لاحتياجات أعباء العمل.
توفر أهداف مستوى الخدمة لفرق عمليات التطوير البصيرة لتحديد المشكلات المحتملة قبل حدوثها. هذا التبصر يمنع حدوث فترة تعطل غير مقبول أو أحداث أخرى قد تؤثر سلباً على المستخدم النهائي أو تكلف الشركة أموالاً.
غالبًا ما تستخدم اتفاقيات مستوى الخدمة نسبًا مئوية لفترة التعطل الشهري أو التوافر لحساب الفواتير. فترة التعطل هي الفترة الزمنية التي يفشل فيها النظام في أداء وظيفته الأساسية. قد يؤدي فشل الاتصالات، على سبيل المثال، إلى تعطل الشبكة. لا يزال معيار التوافر في الصناعة مرتفعًا وكذلك تكلفة التعطل، والتي تتزايد باستمرار. بصرف النظر عن التأثير المالي، يمكن أن يؤدي فشل أهداف مستوى الخدمة أيضًا إلى استياء العملاء.
تعتمد الكثير من المؤسسات على عملية إدارة الحوادث بشكل تفاعلي. ولكن عندما تنتظر وقوع حادث، يستغرق الأمر وقتًا أطول للتخفيف من حدة المشكلات وحلها داخل نظامك، ما يزيد من متوسط الوقت اللازم للإصلاح (MTTR)1. تساعد أهداف مستوى الخدمة التي تم إنشاؤها بشكل صحيح على تحسين القدرة على المراقبة وتمكين المؤسسات من أن تكون أكثر استباقية بشأن إدارة الحوادث.
لا تؤدي التنبيهات غير ذات الصلة إلى زيادة التكاليف التشغيلية فحسب، بل يمكن أن تؤدي أيضًا إلى ارتفاع معدلات الإرهاق عندما يضيع المهندسون الوقت ويفقدون الإنتاجية في الرد على تنبيهات غير موجودة. أحد أكبر التحديات في التنبيه هو ببساطة إيجاد التوازن الصحيح بين التنبيهات الكثيرة جدًا والقليلة جدًا.
قد يكون التنبيه ذو الصلة هو التنبيه الذي يخطر المهندس عندما يؤدي التدهور إلى احتمال عدم تحقيق هدف الموثوقية—وهو تنبيه قائم على الأعراض. على سبيل المثال، إنها مشكلة حقيقية عندما يتسبب زمن استجابة الخدمة في الساعة الأخيرة في عدم امتثال SLO لزمن الاستجابة في الأسبوع.
إذا سألت الأشخاص في مجال الأعمال عن هدف مدة تشغيل نظامهم، إنهم يرغبون في محاولة الوصول إلى نسبة 100%. هذا أمر طموح للغاية، ولكنه أيضاً باهظ الثمن ويمكن أن يلتهم معظم ميزانية تكنولوجيا المعلومات لديك قبل أي شيء آخر. لم تُصمم أهداف مستوى الخدمة للتفاخر، ولكن لإيجاد توقعات العملاء وتحقيقها حتى تتمكن من إبقاء عملائك سعداء والعودة مرة أخرى. الموثوقية هي وسيلة وليست غاية.
ومجرّد تمكُّنك من قياس مقياس الأداء لا يعني أن له تأثيرًا في سعادة عملائك أو في الأرباح. حدِّد الأولويات. ركِّز على تلك المقاييس التي تشير بشكل جيد إلى تجربة العملاء الإيجابية.
في كتاب Foundations of Service Level Management (الرابط موجود خارج موقع ibm.com)، يقدِّم Rick Sturm وWayne Morris هذه القائمة المرجعية لوضع مسارات عمل واقعية لتحديد أهداف مستوى الخدمة:
يجب أن تكون أهداف مستوى الخدمة:
· قابلة للتحقيق
· قابلة للتكرار
· قابلة للقياس
• مفهوم
· ذات معنى
· قابلة للتحكم
· معقولة التكلفة
- مقبولة لدى الطرفين
لاحظ أن قائمتهم تبدأ بـ "يمكن تحقيقه". تعد الأهداف صعبة التحقيق مكلفة للغاية وقد تؤدي إلى وقت تشغيل أكثر مما يتوقعه عملاؤك. فيما يلي بعض أفضل الممارسات المهمة التي يمكن أن تساعدك في تحقيق أهداف مستوى الخدمة لديك:
حدِّد أهداف مستوى الخدمة التي تدعم اتفاقية مستوى الخدمة أو هدف العمل. هل 20 مستوى خدمة فعليًا أفضل أربع مرّات من خمسة مستويات خدمة؟ أم هل سيؤدي ذلك ببساطة إلى زيادة عبء العمل على فريق تكنولوجيا المعلومات لديك وإرباك العميل، دون أي فائدة حقيقية؟ لا تشعر أنه يتعين عليك تقييم كل شيء يمكن قياسه.
ضع أهداف SLO واقعية بدلًا من المبالغة في الوعود ثم عدم التسليم، الأمر الذي قد يكون مكلفًا في العقوبات وربما يتسبب في خسارة الشركة للعميل. التحلي بالواقعية مع الأطراف المعنية الداخليين والعملاء على حد سواء، يمكّن الجميع من اتخاذ قرارات مستنيرة. إن أهداف SLO المرتفعة بشكل غير واقعي لن تؤدي إلا إلى زيادة التكلفة على المدى الطويل.
يمكنك تجنُّب الارتباك والصراع في المستقبل بين الفِرَق الداخلية ومع العميل من خلال الاتفاق على توقعات واقعية مسبقًا.
يمكن أن تؤدي صحائف جمع المقاييس اليدوية إلى تباطؤ المعالجة وقد لا تتيح تحليل السبب الأساسي. قم بجمع مؤشرات مستوى الخدمة ذات الصلة لتقييم أهداف مستوى الخدمة تلقائيًا وبناء تنبيهات تلقائية قبل انتهاك أهداف مستوى الخدمة. قم بتضمين السياق الذي يحتاج إليه موظفوك وتبعياته لمعالجة المشكلة قبل أن تصبح مشكلة كبيرة.
تتيح IBM Instana تعميم قابلية الملاحظة من خلال توفير حل يمكن لأي شخص في فِرق عمليات التطوير ومهندسي موثوقية الموقع (SRE) والمنصة وعمليات تقنية المعلومات والتطوير استخدامه للحصول على البيانات التي يريدونها وفي السياق الذي يحتاجون إليه. صُممت خصيصاً للسحابة الأصلية ولكن لا تعتمد على التكنولوجيا في الوقت نفسه، حيث توفر المنصة تلقائياً وباستمرار بيانات عالية الدقة - بدقة ثانية واحدة ومسارات شاملة- مع سياق التبعيات المنطقية والمادية عبر الأجهزة المحمولة والويب والتطبيقات والبنية التحتية.
تتيح لك منصة تحسين تكلفة السحابة الهجينة IBM® Turbonomic إمكانية أتمتة إجراءات مهمة آنيًا بشكل مستمر، والتي توفر بشكل استباقي الاستخدام الأكثر كفاءة للحوسبة والتخزين وموارد الشبكة للتطبيقات في كل طبقة من طبقات المجموعة.
توفر IBM Instana قابلية الملاحظة في الوقت الحقيقي التي يمكن للجميع استخدامها، فهي توفر لك الوقت المناسب للقيمة مع التحقق من أن استراتيجية قابلية الملاحظة الخاصة بك قادرة على مواكبة التعقيد الديناميكي للبيئات الحالية والمستقبلية. من الأجهزة المحمولة إلى الكمبيوتر المركزي، تدعم Instana أكثر من 250 تقنية، وما زالت في توسع.