ما المقصود بالإدارة المالية السحابية؟

قد تلجأ المؤسسات إلى CFM لتقليل تكاليف السحابة، إلا إن هذه الاستراتيجية تسهم أيضًا في تعزيز القدرة على الابتكار، وتحسين الأمان والمرونة، وتسريع طرح المنتجات في السوق، وغيرها من الفوائد.

بحلول عام 2027، يُقدَّر أن 90% من المؤسسات ستستخدم بيئة سحابية هجينة (بنية تحتية لتكنولوجيا المعلومات موحَّدة تجمع بين الخدمات والعناصر العامة والخاصة والمحلية)، وفقًا لتقديرات Gartner. يُتيح هذا النهج للفرق المرونة اللازمة لتوفير الموارد وتوسيع نطاقها عند الطلب، ما يؤدي إلى تسريع سير العمل وتعزيز الاستقلال. على سبيل المثال، يمكن للأقسام إضافة خدمات أو حذفها ببضع نقرات.

ولكن البيئات السحابية المعقدة تجعل أيضًا من الصعب تتبُّع الإنفاق والعمليات، ما قد يؤدي إلى تكاليف باهظة وثغرات أمنية ومشكلات تتعلق بعدم التوافق ومشكلات أخرى. أصبحت فواتير السحابة الشهرية لبعض المؤسسات الكبيرة تحتوي الآن على مئات الملايين من العناصر - وهي كافية لتجاوز منصات جداول البيانات التقليدية.

ودون استراتيجية شاملة لتحليل المقاييس، قد تواجه الشركات صعوبة في اتخاذ قرارات فعَّالة من حيث التكلفة. على سبيل المثال، إذا لم تكن هناك آليات للشفافية في التكلفة، فقد لا تتمكن المؤسسة من العثور على مصدر ارتفاع غير عادي في الاستخدام، ما يؤدي إلى إجراء عملية استكشاف الأخطاء وإصلاحها المكلفة والمستهلكة للوقت.

أصبحت أوجه القصور في التقنيات السحابية مشكلة متنامية:تتوقع شركة Gartner أن يصل الإنفاق العالمي على السحابة العامة إلى 723.4 مليار دولار أمريكي في عام 2025، وهو ما يمثل زيادة تقريبية بنسبة 21% مقارنةً بعام 2024. وفي الوقت نفسه، تشير المؤسسات إلى أن حوالي 24% من إنفاقها على البرامج السحابية يذهب في النهاية سدى، ما يقلل من ميزانيات الابتكار والبنية التحتية والأمن.

تهدف استراتيجية CFM إلى الحد من هذه المخاطر من خلال استراتيجيات الحوكمة والرقابة القوية (مثل المراقبة المركزية والتنفيذ، وأطر عمل المساءلة المالية، والتنبيه المؤتمت) مع الاستفادة من الطبيعة الديناميكية والقابلة للتكيف للبيئات الهجينة ومتعددة السحابة الحديثة. يشجع إطار العمل أيضًا على التعاون بين تكنولوجيا المعلومات والتمويل والعمليات، ما يساعد على ضمان توافق كل قسم حول مجموعة مشتركة من نتائج الأعمال والأهداف المالية.

تُتيح استراتيجيات CFM للمؤسسات التنبؤ بكيفية تأثير المبادرات أو البرامج الجديدة في استخدام السحابة مسبقًا، بدلًا من الاضطرار للاستجابة بعد وقوع الأمر. من خلال فهم واضح لكيفية عمل بيئتهم السحابية، يمكن للفرق اتخاذ قرارات مستنيرة - توسيع نطاق الموارد بشكل استباقي وإدارة التكاليف والاستجابة للأخطاء بمزيد من المرونة والثقة.