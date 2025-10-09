ما المقصود بالإدارة المالية السحابية؟

قد تلجأ المؤسسات إلى CFM لتقليل تكاليف السحابة، إلا إن هذه الاستراتيجية تسهم أيضًا في تعزيز القدرة على الابتكار، وتحسين الأمان والمرونة، وتسريع طرح المنتجات في السوق، وغيرها من الفوائد.
بحلول عام 2027، يُقدَّر أن 90% من المؤسسات ستستخدم بيئة سحابية هجينة (بنية تحتية لتكنولوجيا المعلومات موحَّدة تجمع بين الخدمات والعناصر العامة والخاصة والمحلية)، وفقًا لتقديرات Gartner. يُتيح هذا النهج للفرق المرونة اللازمة لتوفير الموارد وتوسيع نطاقها عند الطلب، ما يؤدي إلى تسريع سير العمل وتعزيز الاستقلال. على سبيل المثال، يمكن للأقسام إضافة خدمات أو حذفها ببضع نقرات.
ولكن البيئات السحابية المعقدة تجعل أيضًا من الصعب تتبُّع الإنفاق والعمليات، ما قد يؤدي إلى تكاليف باهظة وثغرات أمنية ومشكلات تتعلق بعدم التوافق ومشكلات أخرى. أصبحت فواتير السحابة الشهرية لبعض المؤسسات الكبيرة تحتوي الآن على مئات الملايين من العناصر - وهي كافية لتجاوز منصات جداول البيانات التقليدية.
ودون استراتيجية شاملة لتحليل المقاييس، قد تواجه الشركات صعوبة في اتخاذ قرارات فعَّالة من حيث التكلفة. على سبيل المثال، إذا لم تكن هناك آليات للشفافية في التكلفة، فقد لا تتمكن المؤسسة من العثور على مصدر ارتفاع غير عادي في الاستخدام، ما يؤدي إلى إجراء عملية استكشاف الأخطاء وإصلاحها المكلفة والمستهلكة للوقت.
أصبحت أوجه القصور في التقنيات السحابية مشكلة متنامية:تتوقع شركة Gartner أن يصل الإنفاق العالمي على السحابة العامة إلى 723.4 مليار دولار أمريكي في عام 2025، وهو ما يمثل زيادة تقريبية بنسبة 21% مقارنةً بعام 2024. وفي الوقت نفسه، تشير المؤسسات إلى أن حوالي 24% من إنفاقها على البرامج السحابية يذهب في النهاية سدى، ما يقلل من ميزانيات الابتكار والبنية التحتية والأمن.
تهدف استراتيجية CFM إلى الحد من هذه المخاطر من خلال استراتيجيات الحوكمة والرقابة القوية (مثل المراقبة المركزية والتنفيذ، وأطر عمل المساءلة المالية، والتنبيه المؤتمت) مع الاستفادة من الطبيعة الديناميكية والقابلة للتكيف للبيئات الهجينة ومتعددة السحابة الحديثة. يشجع إطار العمل أيضًا على التعاون بين تكنولوجيا المعلومات والتمويل والعمليات، ما يساعد على ضمان توافق كل قسم حول مجموعة مشتركة من نتائج الأعمال والأهداف المالية.
تُتيح استراتيجيات CFM للمؤسسات التنبؤ بكيفية تأثير المبادرات أو البرامج الجديدة في استخدام السحابة مسبقًا، بدلًا من الاضطرار للاستجابة بعد وقوع الأمر. من خلال فهم واضح لكيفية عمل بيئتهم السحابية، يمكن للفرق اتخاذ قرارات مستنيرة - توسيع نطاق الموارد بشكل استباقي وإدارة التكاليف والاستجابة للأخطاء بمزيد من المرونة والثقة.
إدارة التكاليف السحابية هي الاستراتيجية التقليدية التي تهتم بشكل أساسي بإدارة الإنفاق السحابي وتقليله. وهي تعطي الأولوية لرؤية التكلفة وإعداد التقارير ووضع علامات على الموارد وطرق تخصيص التكلفة مثل استرداد التكاليف والعرض لمنح المؤسسات رؤية شاملة للإنفاق على السحابة. ومع ذلك، فإنها لا تركِّز بشكل كبير على التحولات الثقافية على مستوى الشركة. يشير المصطلح ذو الصلة، وهو تحسين تكلفة السحابة، إلى الإجراءات التي تتخذها الشركة استجابةً لاستراتيجية إدارة التكاليف السحابية.
استنادًا إلى أسس إدارة التكاليف السحابية، تتميز CFM باتساع نطاقها ومرونتها الكُبرى في مواجهة تعقيدات البيئات السحابية المتعددة والهجينة. فبدلًا من الاستجابة لفواتير السحابة بعد صدورها، تتوقع CFM استخدام السحابة مسبقًا من خلال التنبؤ، والنمذجة الإحصائية، وتقنيات أخرى. وبينما قد يكون تقليل نفقات السحابة أحد الأهداف، تركِّز CFM أيضًا على زيادة قيمة الأعمال، وتعزيز المساءلة، وتشجيع التواصل بين الفرق. يتبنى العديد من الشركات إطار عمل CFM أثناء عملية الترحيل إلى السحابة، حين تنقل المؤسسة بياناتها وخدماتها من مركز بيانات محلي إلى السحابة، أو كجزء من استراتيجية التحول الرقمي الشاملة للمؤسسة.
هناك نهج ثالث يُعرف باسم العمليات المالية (FinOps)، ويتشابه بشكل كبير مع CFM. يمكن النظر إلى العمليات المالية على أنها شكل متغير حديث من CFM، والذي يركِّز على المواءمة بين ثقافة الشركة والممارسات الفعَّالة بقدر ما يركِّز على الجوانب الفنية للعمليات السحابية. إن العمليات المالية بحد ذاتها مستوحاة من عمليات التطوير: فبالطريقة نفسها التي أحدثت بها عمليات التطوير ثورة في تطوير البرمجيات من خلال كسر الصوامع وزيادة المرونة، تسعى العمليات المالية إلى زيادة قيمة الأعمال للسحابة من خلال الجمع بين المتخصصين في التكنولوجيا والأعمال والتمويل في مجموعة مشتركة من العمليات.
وثمة فارق آخر هو أنه في حين أن إدارة العمليات المالية مستمدة من وجهات نظر وفلسفات إدارية متعددة، فإن أفضل ممارسات العمليات المالية يتم توحيدها والترويج لها من خلال مؤسسة FinOps Foundation، وهي منظمة غير ربحية تأسست في عام 2019. تستخدم المؤسسة نموذج نضج لتقييم تقدُّم الشركات في تبنّي مبادئ العمليات المالية، مع وجود مؤشرات ومعايير وإرشادات لكيفية الانتقال بين كل مرحلة. ومع ذلك، مع تزايد انتشار استخدام السحابة بين الشركات الكبرى، أصبح قادة تكنولوجيا المعلومات يستخدمون مصطلحي العمليات المالية والإدارة المالية السحابية بشكل متبادل، على الرغم من وجود فروق دقيقة بينهما.
تعتمد أطر عمل الإدارة المالية السحابية على استراتيجيات متعددة ومتداخلة لتتبُّع نفقات السحابة، وتحديد أنماط الاستخدام، وزيادة العائد على الاستثمار، والتنبؤ بالسيناريوهات المستقبلية.
تهدف استراتيجيات CFM إلى توعية المؤسسات بالآليات التي تؤدي إلى التكاليف والتحكم فيها بشكل استباقي. تعزز أدوات الرؤية المساءلة من خلال تسهيل تتبُّع الفرق لمدى تحقيقها لأهداف الاستخدام والإنفاق. على سبيل المثال، إذا تجاوزوا الإنفاق خلال ربع معين، يمكنهم بسرعة تحديد الخدمات أو الموارد المسؤولة عن ذلك.
تعتمد الشركات على أدوات وأساليب متعددة لتتبُّع التكاليف وإدارتها:
بعد حصول المؤسسات على رؤية شاملة لاستخدام مواردها، يمكنها اللجوء إلى أدوات إدارة التكاليف ونماذج التسعير لموازنة المدخرات مع الأداء وقابلية التوسع.
في سياق CFM، تتضمن عملية تحديد الحجم المناسب تعديل نطاق ونوع الموارد السحابية الثابتة (مثل مساحة التخزين وحدود الحوسبة ونسخ قواعد البيانات أو عناصر الشبكة) المتاحة للأطراف المعنية لتتناسب مع أعباء العمل الخاصة بهم. ومن خلال تحليل توجهات الاستخدام التاريخية، يمكن للفرق الحد من مخاطر الإفراط في توفير الموارد أو نقصها عن غير قصد.
يمكن للمؤسسات استخدام الأتمتة لتوسيع نطاق حجم وعدد الموارد المتاحة في الوقت الفعلي باستخدام مقاييس تحلِّل أنماط الطلب وحجم أعباء العمل. يساعد هذا على ضمان عدم تدافع الفرق أو العملاء للحصول على الموارد أثناء إكمال المشاريع. وفي الوقت نفسه، فإنه يقلل من الإنفاق المهدر عن طريق خفض الموارد التي لم تَعُد قيد الاستخدام.
يقدِّم بعض مزوِّدي السحابة خطط الادخار التي تسمح للشركات بشراء كمية محددة من استخدام الموارد على مدى فترة محددة (غالبًا ما تكون من سنة إلى 3 سنوات) بخصم كبير. إذا تم تنفيذها بشكل مدروس، يمكن لخطط الادخار أن تقلل من النفقات الإجمالية للسحابة من خلال الحد من الاعتماد على الاستخدام الأكثر تكلفة عند الطلب.
المثيلات المحجوزة تشبه خطط الادخار، إلا إنها تنطبق على المثيلات (تكوينات الخادم) بدلًا من استخدام الحوسبة بالساعة. ويُعَد هذا النهج أقل مرونة من خطط الادخار، لذا فهو مثالي لسيناريوهات الاستخدام المستقرة التي يمكن التنبؤ بها.
يمكن للشركات المطالبة بالسعة المتبقية لمزوِّد السحابة بخصم كبير من خلال المثيلات الفورية. ينطوي هذا الخيار على مخاطر لأن مقدِّمي الخدمة قد يعيدون توجيه الحوسبة إلى عملاء آخرين دون إشعار يذكر، ما يتسبب في حدوث اضطرابات غير متوقعة في الخدمة. ونتيجةً لذلك، فإن هذا النهج هو الأفضل للمهام التي تتحمل الأخطاء مثل معالجة الدفعات وتحليلات البيانات الكبيرة.
يمكن للشركات تحسين كفاءة التكلفة عن طريق توسيع نطاق الموارد وفقًا لوقت أو تاريخ أو موقع معين. على سبيل المثال، قد يزيد موقع التجارة الإلكترونية من سعة الخادم في الولايات المتحدة خلال عطلة محلية لاستيعاب تدفق حركة العملاء.
يمكن أن يؤدي تحميل الفرق المسؤولية عن تكاليف السحابة الخاصة بهم إلى تحفيزهم على العمل بكفاءة أكبر وإعطاء الأولوية للاستدامة. ترسل استراتيجية العرض فواتير الفرق مع حساب تفصيلي لموارد السحابة التي تم استخدامها. يذهب نهج استرداد التكاليف خطوة أبعد من ذلك، حيث يتطلب من الفرق دفع هذه الفواتير من أموالها الخاصة.
يمكن للبنية التحتية السحابية المعقدة بشكل مفرط أن تؤدي إلى عدم الكفاءة والتكرار، ما يجعل من الصعب إجراء تخطيط دقيق للطاقة الاستيعابية. على سبيل المثال، يمكن للبرامج التي تم إيقاف تشغيلها أن تستنزف الموارد من المشاريع الحالية بعد فترة طويلة من توقفها عن العمل.
لتقليل الهدر، يمكن للمؤسسات استخدام أدوات الكشف عن الحالات الشاذة، والتي غالبًا ما تكون مدعومة بتقنية التعلم الآلي، للمساعدة على تحديد علامات الهدر.
العديد من المؤسسات لا تهتم فقط بنفقات السحابة الحالية، بل تسعى أيضًا إلى الاستعداد للسيناريوهات المستقبلية. يتضمن التنبؤ دراسة استخدام السحابة في الأشهر السابقة، وعزل العوامل التي تسهم أو تعيق تحقيق أهداف الأعمال، وتحسين الميزانية والبنية التحتية لتلبية السيناريوهات المستقبلية.
لمراعاة حالات عدم اليقين مثل ظروف السوق أو الاضطرابات على مستوى الصناعة، قد تعمل الشركات على محاكاة نتائج متعددة وتنسيق خطط الطوارئ لكل منها. وقد تتوقع النماذج التنبؤية أيضًا تكلفة أعباء العمل الجديدة الصافية، حتى تتمكن المؤسسات من الاستعداد للتغييرات القادمة في الخدمة الناتجة عن استثمارات السحابة الجديدة.
غالبًا ما تتضمن أطر عمل CFM الفعَّالة ضوابط شاملة واستراتيجيات تنفيذ، بحيث يمكن للفرق العمل بشكل مستقل مع الحفاظ على تحقيق الأهداف الأساسية للأعمال. غالبًا ما تستخدم فرق حوكمة السحابة المركزية مؤشرات الأداء وضوابط التكاليف ومراجعات الامتثال لحماية الأقسام من التكاليف المفرطة والثغرات الأمنية وانقطاعات الخدمة والمخاطر الأخرى.
على سبيل المثال، قد تضع الشركة قيودًا على الوصول إلى خدمة تحتاج لموارد كبيرة بحيث يقتصر استخدامها على عدد قليل من المطورين. قد تقدّم فرق الحوكمة أيضًا تدريبات لتعليم الزملاء أفضل الممارسات في الحوسبة السحابية واستراتيجيات اتخاذ القرارات الفعَّالة.
غالبًا ما تشجع استراتيجيات CFM على الشفافية والتعاون بين الفرق، ما يساعد على ضمان عدم انعزال أي قسم عن المؤسسة ككل. يساعد الاتصال المتبادل على ضمان فهم كل فريق لأهداف توفير التكاليف والكفاءة. فبدلًا من تلقي الأوامر من قسم تكنولوجيا المعلومات حصريًا، تساهم فرق العمل بشكل هادف في الاستراتيجية الشاملة، وتضع وجهة نظرها وبياناتها على الطاولة.
لتسهيل هذا التعاون، يمكن للمؤسسات إنشاء فريق مركزي يتألف من ممثلين من كل قسم لمشاركة الأفكار وبناء استراتيجيات متماسكة. يمكن لفرق الهندسة أن تقدِّم الخبرة الفنية، بينما يمكن لفرق المالية أن تقدِّم استراتيجيات متطورة للميزانية وخفض التكاليف، ويمكن لفرق المنتجات أن تقدِّم رؤًى عالية المستوى في اتجاه المنتج وأولوياته.
يوفر معظم مزوِّدي السحابة الرئيسيين، بما في ذلك Amazon Web Services (AWS)، وMicrosoft Azure، وIBM Cloud Services، وGoogle Cloud Platform، أدوات مدمجة تساعد الشركات على تتبُّع وإدارة تكاليف السحابة. تمتلك AWS حوالي 30% من حصة سوق البنية التحتية السحابية عالميًا، تليها Microsoft بنسبة 20% وGoogle بنسبة 12%، وفقًا لتقديرات HG Insights.
يمكن للشركات أيضًا الاختيار من بين العديد من أدوات الإدارة المالية السحابية غير الأصلية، والتي تم تصميمها لمساعدة الشركات في الحفاظ على وضوح التكاليف وتحسين الأداء عبر البيئات متعددة السحابة. تتضمن الخيارات الشائعة Flexera وDatadog وCloudZero وIBM® Cloudability.
بينما توفِّر CFM نهجًا أكثر شمولية مقارنةً بإدارة التكاليف السحابية التقليدية (التي تركِّز أساسًا على خفض التكاليف)، فإن هذا الإطار يضيف أيضًا مستوًى جديدًا من التعقيد قد يرهق المؤسسات إذا لم يتم تطبيقه بحذر. وتشمل التحديات الشائعة ما يلي:
غالبًا ما تستخدم الشركات العديد من الخدمات وحلول التخزين لتشغيل البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وصيانتها. في حين أن هذا النهج يمكِّن المؤسسات من الاستفادة من نقاط القوة في كل خدمة، إلا إن البيئات متعددة السحابة يمكن أن تؤدي أيضًا إلى ظهور تحديات تتعلق بالشفافية ومشكلات في التوافق.
على سبيل المثال، قد لا يتم نقل بيانات الاستخدام من خدمة سحابية معينة بسهولة إلى قاعدة بيانات المراقبة المركزية للشركة. أو قد تعتمد المؤسسات على أدوات تتبُّع التكاليف الخاصة بها، ما يؤدي إلى حجب رؤية المؤسسة للإنفاق الإجمالي على السحابة.
يمكن للمؤسسات معالجة هذه المشكلة من خلال سياسات الحوكمة والامتثال القوية، ومنح الفرق إرشادات واضحة لكيفية دمج المنتجات والخدمات الجديدة في البنية التحتية السحابية الحالية.
غالبًا ما تمتلك الفرق مصالح متنافسة قد تعيق استراتيجية CFM الشاملة للمؤسسة. على سبيل المثال، قد يهدف قسم تكنولوجيا المعلومات إلى تقليل استخدام السحابة على مستوى الشركة، حتى مع قيام فريق التطوير بزيادة استخدامه للتحضير لإصدار منتج جديد.
يمكن لسياسات المساءلة المالية، التي تتطلب في بعض الأحيان أن تدفع وحدات الأعمال مقابل خدمات تكنولوجيا المعلومات التي تستخدمها، أن تسبب التوتر أيضًا إذا شعرت الفرق بأنها تُفرض عليها رسوم غير عادلة. لتعزيز مواءمة الفِرَق، يمكن للمؤسسات إنشاء حوافز مشتركة وأهداف عمل تتطلب مدخلات من أطراف معنية متعددة.
تعتمد الشركات على التنبؤ لتحديد سيناريوهات الميزانية المستقبلية، ولكن التكاليف الخفية وأعباء العمل غير المتسقة وارتفاعات الاستخدام غير المتوقعة يمكن أن تربك حساباتها. غالبًا ما تكافح الشركات هذا التقلب من خلال تنويع نماذج التسعير الخاصة بها، ما يساعد على ضمان عدم الاعتماد المفرط على استراتيجية إنفاق واحدة.
يمكن لأدوات التحليلات التنبؤية المتقدمة، التي تستخدم النمذجة الإحصائية والتعلم الآلي لتحليل البيانات التاريخية للمؤسسة، أن تقدِّم تقديرات ميزانية أكثر دقة وتفاوتًا مقارنةً بالأساليب التقليدية.
نظرًا لصعوبة تفسير فواتير الاستخدام متعدد الطبقات، قد لا تتمكن الشركات من تحديد البرامج الرئيسية التي تساهم في ارتفاع التكاليف. يؤدي هذا أيضًا إلى تقليل قدرتها على تتبُّع الإنفاق في الوقت الفعلي، ما يعني أنها قد تعرف بشأن ارتفاعات الاستخدام فقط بعد وقوع حادث بالفعل.
ولمعالجة هذه المشكلات، يمكن للمؤسسات استخدام وضع العلامات على الموارد لتتبُّع العناصر أثناء تحركها في جميع أنحاء المؤسسة. ويمكن أن تساعد منصات ذكاء التكلفة على تحسين الإنفاق من خلال تحديد أوجه القصور واقتراح تغييرات سلوكية لمعالجتها. يمكن لأنظمة قابلية التوسع المؤتمتة أن تستجيب على الفور لاحتياجات الموارد، ويمكن لمنصات تحليل البيانات القوية تحويل الإحصاءات المجردة إلى مرئيات ولوحات معلومات تمكِّن الفرق من الحصول على فكرة أفضل عن استخدامها بمرور الوقت.
على الرغم من إضافة المزيد من التعقيد إلى عمليات المؤسسة، فإن CFM تتميز بالعديد من الفوائد، بما في ذلك تحسين الكفاءة وقابلية التوسع والقدرة على التكيف وغير ذلك.
تقدِّر أطر عمل CFM الفعَّالة النهج الاستباقي على النهج التفاعلي. ويمكن أن تساعد أدوات التحليلات في الوقت الفعلي الفرق على التوسع أو التقلص بسرعة اعتمادًا على قوى السوق أو الأداء. ونظرًا لأن الفرق لديها القدرة على تحديد الإجراءات التي تساهم في ارتفاع التكاليف بشكل دقيق، فيمكنها اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن عادات الإنفاق الخاصة بها دون تجاوز حدود الميزانية. على سبيل المثال، قد تحتاج الشركات إلى زيادة الاستثمارات في السحابة بشكل مؤقت لاستيعاب المبادرات الجديدة أو تحسين الأداء أو دفع عجلة النمو.
تعترف CFM بأنه رغم أن خفض التكاليف يؤدي دورًا مهمًا في نجاح المؤسسة، فإن عوامل مثل السرعة والأداء والمرونة تُعَد ضرورية أيضًا لسلامة المؤسسة على المدى الطويل. تحفِّز CFM الفرق على وضع أهداف عمل طويلة الأجل في صميم ميزانياتها واستراتيجيات صناعة القرار لديها. كما أنها تشجِّع الفرق على التفكير في كيفية تأثير قراراتهم في الأطراف المعنية.
نظرًا لأن CFM توفِّر للشركات رؤية شاملة لاستخدام السحابة وإنفاقها، فإن هذا الإطار يساعد المؤسسات على اكتشاف الحالات الشاذة والتكاليف المفرطة قبل أن تتسبب في أضرار كبيرة. يمكن لاستراتيجية CFM أيضًا حماية المؤسسات من الاختراقات والهجمات. ومن خلال تعزيز بيئة السحابة المرنة والفعالة، تمنح إطارات عمل CFM المهاجمين فرصًا أقل لاختراق الموارد القديمة أو غير المستغلة بشكل كافٍ.
تمكِّن CFM الفرق من تخصيص الموارد وفق تقديرها الخاص، مع تسريع الأنظمة المؤتمتة بشكل كبير لعملية الموافقة. بالإضافة إلى ذلك، بدلًا من الانتظار حتى نهاية فترة الاختبار لمراجعة المقاييس، يمكن للفرق الحصول على التعليقات بشكل مستمر. تُتيح لهم هذه القدرة الاستجابة لتعليقات المستخدمين، ومعايير الأداء، وغيرها من البيانات في الوقت الفعلي.
مع قيام الفرق بالقضاء على أوجه القصور والتخلص من السلوكيات المهدرة للموارد، تتحرر لديهم أموال يمكن إعادة استثمارها في مبادرات وتجارب جديدة، ما يعزز الابتكار. تشجع أطر عمل CFM الفرق على إنهاء مهام سير العمل الراكدة واستبدالها بعمليات مرنة وموفرة للتكاليف تُسهم في نهاية المطاف في تحقيق الأهداف الأوسع للمؤسسة.