ما CloudOps (عمليات السحابة)؟

وتُستخدم عبر السحابة العامة والسحابة الخاصة والسحابة الهجينة والسحابة المتعددة وعلى الحافة لتحسين الأداء والتوافر وكفاءة التكلفة وأمان التطبيقات والخدمات المستندة إلى السحابة.



تؤدي CloudOps في الحوسبة السحابية مثلما تفعل DevOps في تطوير التطبيقات وإصدارها – فهي تحدد مجموعة من العمليات والبروتوكولات التشغيلية ويشرف على تنفيذها يوميًا. تؤكد CloudOps على استخدام الأتمتة والتعاون بين الفرق والتحسين المستمر لتعزيز القيمة والكفاءة وقابلية التوسع في بيئات السحابة. غالبًا ما يكون نهج CloudOps الخاص بالمؤسسة مستنيرًا بإستراتيجية إدارة السحابة الشاملة لديها.



تُستخدم CloudOps لمساعدة المؤسسات على صيانة البنية التحتية للسحابة والخدمات، وأتمتة إصدار البرامج والتحديثات، والحفاظ على اتفاقيات مستوى الخدمة (SLAs). تساعد CloudOps أيضًا المؤسسات على إدارة أمان السحابة والامتثال وتحسين إدارة التطبيقات والخوادم واستخدام الأتمتة في جميع أنحاء السحابة (مثل استخدام الأتمتة لتوفير موارد السحابة لتتناسب مع الطلب في الوقت الفعلي).

على غرار عمليات التطوير DevOps، تركز عمليات السحابة CloudOps بشكل كبير على الرؤية والمراقبة. تستخدم فرق CloudOps التحليلات والمراقبة وإعداد التقارير - غالبًا بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي - للحصول على فهم أعمق لأداء السحابة واستخدام الموارد. من خلال هذه المعرفة، يمكن لفرق CloudOps أتمتة الأنظمة التي تحسن البيئات السحابية وتقلل من توسع وهدر تقنية المعلومات وتساعد المؤسسات على تحقيق عائد الاستثمار أعلى على استثمارات السحابة.