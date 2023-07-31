أتمتة السحابة عبارة عن تنفيذ الأدوات والعمليات التي تقلل أو تلغي العمل اليدوي المرتبط بتوفير البيئات السحابية وتكوينها وإدارتها.
تعمل أدوات أتمتة السحابة على البيئات الافتراضية ويمكن الاستفادة منها في السحابات العامة والخاصة، إلى جانب البيئات الهجينة ومتعددة السحابات. وفي الواقع، غالبًا ما تستخدم الأتمتة لتوحيد العمليات والسياسات عبر بيئات تقنية المعلومات المعقدة.
تلعب أتمتة السحابة دورًا مهمًا في تمكين المؤسسات من الاستفادة بشكل أكبر من مزايا الحوسبة السحابية، مثل القدرة على استخدام الموارد السحابية عند الطلب. وتمثل أيضًا عنصرًا حيويًا في سير عمل DevOps الفعال.
مثل العديد من أدوات الأتمتة الأخرى، تعمل حلول أتمتة السحابة بشكل عام على أتمتة المهام غير الفعالة أو المعقدة للغاية بحيث لا يمكن تنفيذها يدويًا. وفيما يتعلق بالسحابة، يتضمن ذلك مهامًا مثل توفير الموارد لنشر أعباء العمل والتحديثات، وإعداد Virtual Machines ومراقبة الأداء وغيرها.
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تُعد أتمتة السحابة مهمة لأنها تساعد في تحقيق وعد وقيمة الحوسبة السحابية. تتمثل جاذبية الحوسبة السحابية في أنها تمنح المؤسسات المرونة في الوصول إلى الموارد التي تحتاجها عند الطلب. ومع ذلك، من دون الأتمتة، لا يزال هناك شخص ما بحاجة إلى تشغيل الموارد واختبارها وتفكيكها من أجل استخدام الخدمات السحابية. يُعد من الصعب والشاق في عمليات سير العمل الحديثة التي تتضمن العديد من عمليات النشر كل يوم أن يتم شحن التعليمات البرمجية عالية الجودة باستمرار في ظل هذه الظروف. تساعد الأتمتة في حل هذه المشكلة من خلال تمكين التزويد المؤتمت للموارد السحابية وتكوينها وتحسينها.
تساعد أتمتة السحابة أيضًا على معالجة المشكلات الشائعة التي أشار إليها متبنو المنصات السحابية، وهي الفواتير السحابية الجامحة والبيئات المعقدة التي قد يكون من الصعب إدارتها ودمجها (غالبًا ما تؤدي إلى الفواتير المذكورة!). وتحد أتمتة السحابة من هذه المشكلات من خلال توفير قدر أكبر من التحكم والرؤية عبر بيئات السحابة، وتسهيل توفير الموارد والإدارة بكفاءة وتخفيف عبء المهام المتكررة عن فِرق تقنية المعلومات، ما يمنحهم المزيد من الوقت للتركيز على العمل المبتكر على مستوى أعلى.
هناك العديد من الطرق التي يمكن للمؤسسات من خلالها استخدام أتمتة السحابة لتحسين سير العمل والعمليات. فيما يلي بعض الأمثلة الأكثر شيوعًا:
البنية الأساسية كرمز هي عملية توفير البنية الأساسية لتقنية المعلومات وإدارتها تلقائيًا باستخدام التعليمات البرمجية والنماذج بدلاً من التكوين اليدوي لعناصر الأجهزة. باستخدام البنية الأساسية كرمز، يتم تعريف البنية الأساسية لتقنية المعلومات في ملفات التكوين ويتم تشغيلها تلقائيًا وفقًا للتكوين المقنن.
تسمح البنية الأساسية كرمز بالتزويد المؤتمت لموارد تقنية المعلومات وإدارتها على نطاق واسع — وهو أمر ضروري لنجاح عمليات التطوير- وتبسيط عملية تطوير التعليمات البرمجية ونشرها. كما أنه يساعد في دعم إدارة التكوين ومنع انحراف التكوين من خلال توفير بيئات متسقة.
يمكن استخدام أدوات البنية الأساسية كرمز مثل خيارات المصدر المفتوح الشهيرة Terraform و®Ansible إلى جانب أدوات تنسيق الحاويات مثل Kubernetes لزيادة الكفاءة في بنى الخدمات المصغرة ومواءمة عمليات التطوير وتحسينها بشكل أكبر.
يمكن استخدام أدوات أتمتة السحابة لمراقبة الموارد السحابية النشطة وضبط حجمها تلقائيًا وفقًا لاحتياجات أعباء العمل. وبمجرد تحديد معلمات التوسع، يمكن أتمتة تخصيص الموارد وموازنة أعباء العمل، ما يساعد على تعزيز التوافر والأداء وتقليل الهدر.
غالبًا ما تستخدم المؤسسات التقنيات السحابية الهجينة للاستفادة من المزايا التي تقدمها مراكز البيانات المحلية ونماذج النشر السحابية. ومع ذلك، يمثل تخصيص أحمال التشغيل وإدارة الموارد في هذه البيئات المختلفة تحديًا لفرق تقنية المعلومات. بإمكانك استخدام الأتمتة لتحسين تكامل مراكز البيانات وتحقيق قدر أكبر من الاتساق والتنسيق في بيئتك بأكملها.
على سبيل المثال، يمكن استخدام الأتمتة لتوفير رؤية شاملة للموارد ومزامنة الأصول بين مراكز البيانات المحلية والبنية الأساسية السحابية. فهو يسمح للفرق بتطبيق التعليمات البرمجية نفسها على الأنظمة الموجودة في الموقع وموارد السحابة ووضع سياسات موحدة لكيفية تخصيص أعباء العمل عبر بيئة السحابة الهجينة.
يمكن أن تساعد الأتمتة أيضًا على تحقيق الاتساق في بيئات السحابة المتعددة، حيث قد لا تتفاعل السحابات العامة من موفري السحابة المنفصلين بسهولة مع بعضها البعض. وتتيح لك الأتمتة ترميز الموارد واستخدام واجهة برمجة تطبيقات واحدة (API) في جميع البيئات السحابية.
لتحقيق التسليم المستمر والنشر المستمر، تحتاج إلى أتمتة مسارات نشر التطبيقات، بما في ذلك توفير بيئات تطوير واختبار واقعية. وتجعل البنية الأساسية كرمز والتهيئة المؤتمتة للبيئات المتسقة التي تستخدم موارد السحابة سير العمل السريع هذا ممكنًا.
يستغرق النسخ الاحتياطي اليدوي وقتًا طويلاً ويكون عرضة للتأخير في مواجهة المشكلات الأكثر إلحاحًا. ولا تدرك المؤسسات في كثير من الأحيان وجود مشكلة في النسخ الاحتياطي للبيانات إلا بعد فوات الأوان.
لا تتطلب النسخ الاحتياطية المؤتمتة وقت فريق تقنية المعلومات لديك وتلغي عملية اتخاذ القرار من العملية. يمكن أن تقلل من حالات الفشل المكلفة وفقدان البيانات من خلال عملية أتمتة مجدولة بانتظام للنسخ الاحتياطي على مستوى البيئة.
تُعد محاولة تتبع مثيلات السحابة يدويًا في بيئات تقنية المعلومات الحديثة أمرًا شاقًا، إن لم يكن مستحيلاً. من السهل جدًا فقدان المسار الخاص بأصول السحابة التي لا تستخدمها بالكامل ولكنك لا تزال تدفع مقابلها. يمكن أن تساعدك الأتمتة على تحقيق أقصى قدر من الكفاءة في استخدام إنفاقك السحابي.
على سبيل المثال، يمكنك استخدام أدوات الأتمتة لمطابقة الموارد مع متطلبات أحمال التشغيل في الوقت الفعلي، والتخلص من الإفراط في التزويد والاستفادة القصوى من خصومات الأسعار مثل المثيلات المحجوزة.
يمكن استخدام الأتمتة لإعداد التحكم في الإصدار لسير العمل وتحسين إدارة التكوين، والتي يمكن أن تكون حاسمة للمؤسسات التي تواجه تدقيقًا مكثفًا على أشياء مثل معالجة معلومات المستخدم. كما تسهل عليك الأتمتة أن تثبت للمنظمين أن المستخدمين والتطبيقات اتبعوا عملية محمية ومتطابقة في كل مرة يتم فيها الوصول إلى البيانات الحساسة.
مثل حلول الأتمتة الأخرى، توفر أتمتة السحابة ميزة واضحة تتمثل في تقليل العمل اليدوي وعبء العمل الزائد عن الحاجة لفرق تقنية المعلومات. يمكن استخدام أتمتة السحابة لتبسيط العمليات والقضاء على إهدار الموارد وتقليل الوقت والمال الذي يتم إنفاقه في نهاية المطاف في توفير العمليات المستندة إلى السحابة وإدارتها. كما أنه يضفي العديد من المزايا المحددة:
عمليات التطوير هي عملية تطوير البرامج ومفهوم مؤسسي تهدف إلى تسريع دورة حياة تطوير البرامج. وتعزز التكامل المستمر والتسليم المستمر والنشر المستمر من خلال الأتمتة وتكامل جهود التطوير وعمليات تقنية المعلومات والفرق الأخرى المنعزلة سابقًا.
لن تكون عمليات فعالة في تدفقات العمل الحديثة سريعة الوتيرة، حيث يتم شحن التعليمات البرمجية الجديدة عدة مرات في اليوم الواحد، إذا كان على شخص ما توفير بيئات تقنية المعلومات وتهيئتها يدويًا لكل عملية نشر جديدة. تساعد الأتمتة على السماح بتشغيل العملية على النحو المنشود:
تُعد أتمتة السحابة وتنسيقها جانبين مكملين لإستراتيجية إدارة السحابة الناجحة.
تتمحور أتمتة السحابة حول استخدام أدوات إدارة السحابة لتبسيط المهام الفردية والعمليات ذات المستوى الأدنى، وإزالة التدخل البشري وجعلها أكثر كفاءة. وينتقل تنسيق السحابة إلى المستوى التالي.
ينظم التنسيق السحابي المهام والعمليات المؤتمتة وتسلسلها عبر البنية الأساسية بأكملها، وغالبًا ما يوحد مواقع وأنظمة متعددة، لإنشاء عمليات سير عمل مؤتمتة بالكامل شاملة مصممة لتحقيق هدف محدد. هناك ثلاثة جوانب رئيسية للتنسيق السحابي: تنسيق الموارد وأحمال التشغيل والخدمة.
يمكنك التفكير في الأتمتة على أنها لبنات البناء أو أساس الإستراتيجية، بينما يجمع التنسيق جميع الأجزاء معًا في كل متكامل وفعال.
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توفر منصة Instana Observability مراقبة محسّنة لأداء التطبيقات مع رؤية الواجهة الأمامية والخلفية للتطبيقات (Full Stack) تلقائية ومستويات الدقة التي تبلغ ثانية واحدة و3 ثوانٍ للإخطار.
يُعدّ API Connect أحد حلول إدارة واجهات برمجة التطبيقات طوال دورة حياتها الكاملة، ويستخدم تجربة سهلة وبديهية لإنشاء واجهات برمجة التطبيقات وإدارتها وتأمينها وإضفاء الطابع الاجتماعي عليها وتحقيق الدخل منها بشكل متسق، ما يعزز التحول الرقمي في موقع العمل محليًا وعبر الخدمات السحابية.
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