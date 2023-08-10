تتجه شركات التكنولوجيا المالية إلى الذكاء الاصطناعي والسحابة بصفتهما قوى راسخة للابتكار

نعتقد أن شركات التكنولوجيا المالية مجهزة جيدًا لاكتشاف التوجهات الجديدة في القطاع المالي وتزويد العملاء بخيارات وراحة أكبر، وذلك بفضل مرونتها وسرعتها. صممت منصة MySocialPulse منصة ذكاء اجتماعي اصطناعي يمكنها مساعدة العملاء على مراقبة الاتجاهات المالية الناشئة التي تحدث على منصات التواصل الاجتماعي مثل Reddit وX في الوقت الفعلي، بما في ذلك اكتشاف رؤى السوق بناءً على المشاعر الإيجابية أو السلبية وثمانية أنواع من المشاعر. يمكن لهذه الميزات أن تكون مفتاحًا لإبقاء الأفراد على اطلاع بأحدث الفرص والمخاطر المالية، ما يساعدهم على اكتشاف رؤى حقيقية قد تكون مدفونة في فيضان الهاشتاجات والتعليقات واتجاهات التداول المعروضة على منصات التواصل الاجتماعي. تأسست منصة MySocialPulse في المملكة المتحدة عام 2020، واستمرت في توسيع نطاق أعمالها من خلال الاستفادة من تقنيات السحابة والذكاء الاصطناعي من IBM.

توفر الفرص التي تجلبها شركات التكنولوجيا المالية إلى النظام البنائي للخدمات المالية إمكانات فريدة للنمو بما يتجاوز الدور التقليدي للخدمات المالية، لا سيما إذا أرادت شركات التكنولوجيا المالية تولي زمام المبادرة في القضايا البيئية والاجتماعية—بدءًا من التغير المناخي ووصولاً إلى التنوع والإنصاف والشمول.

تسعى شركة Yayzy -وهي شركة تكنولوجيا مالية مقرها المملكة المتحدة- لإعادة تعريف الابتكار في مجال الاستدامة في القطاع المصرفي. فقد طورت شركة التكنولوجيا المالية تقنية حساب البصمة الكربونية لتتمكن البنوك وغيرها من شركات التكنولوجيا المالية من دمجها داخل تطبيقات الأجهزة المحمولة لديها، ما يتيح لها إمكانية تتبع البصمة الكربونية للعملاء بناءً على إنفاقهم، إلى جانب توفير اقتراحات بديلة مستدامة لتقليل البصمة الكربونية وتعويض الكربون. من خلال الاستفادة من IBM Cloud، تعمل شركة Yayzy على تسريع تحولها الرقمي بمستويات عالية من الأمان والتوسع عالميًا بما يتماشى مع الطلب، مع الاستفادة من قدرات برمجية متقدمة أخرى، بدءًا من الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي ووصولاً إلى حلول الأمن السيبراني.