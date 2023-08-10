تتجه شركات التكنولوجيا المالية إلى الذكاء الاصطناعي والسحابة بصفتهما قوى راسخة للابتكار

يشهد مشهد التكنولوجيا المالية سريع التطور تحولاً ملحوظًا، مدفوعًا بالتقدم في تسخير كل من الذكاء الاصطناعي وتقنيات الحوسبة السحابية . مع وضع العملاء في صدارة الاهتمام، نرى شركات التكنولوجيا المالية تستغل بشكل متزايد قوة الاختيار والمرونة التي توفرها السحابة الهجينة المتعددة، وتعتمد على قوة تحليلات البيانات لتقديم تجارب محسّنة.
من خلال إعطاء الأولوية للمرونة والأداء والأمان والامتثال، تساعد شركات التكنولوجيا المالية في إحداث ثورة في طريقة تقديم الخدمات المالية. تستفيد شركات التكنولوجيا المالية من تقنيات الذكاء الاصطناعي المبتكرة والسحابة، سواء كانوا يقدمون حلولاً مالية مخصصة تلبي احتياجات العملاء الأفراد أو يحولون مساحة صناديق التحوط بأدوات تحليلية لقياس الأداء وبيانات المخاطر في الوقت الفعلي للعملاء.
نعتقد أن شركات التكنولوجيا المالية مجهزة جيدًا لاكتشاف التوجهات الجديدة في القطاع المالي وتزويد العملاء بخيارات وراحة أكبر، وذلك بفضل مرونتها وسرعتها. صممت منصة MySocialPulse منصة ذكاء اجتماعي اصطناعي يمكنها مساعدة العملاء على مراقبة الاتجاهات المالية الناشئة التي تحدث على منصات التواصل الاجتماعي مثل Reddit وX في الوقت الفعلي، بما في ذلك اكتشاف رؤى السوق بناءً على المشاعر الإيجابية أو السلبية وثمانية أنواع من المشاعر. يمكن لهذه الميزات أن تكون مفتاحًا لإبقاء الأفراد على اطلاع بأحدث الفرص والمخاطر المالية، ما يساعدهم على اكتشاف رؤى حقيقية قد تكون مدفونة في فيضان الهاشتاجات والتعليقات واتجاهات التداول المعروضة على منصات التواصل الاجتماعي. تأسست منصة MySocialPulse في المملكة المتحدة عام 2020، واستمرت في توسيع نطاق أعمالها من خلال الاستفادة من تقنيات السحابة والذكاء الاصطناعي من IBM.
توفر الفرص التي تجلبها شركات التكنولوجيا المالية إلى النظام البنائي للخدمات المالية إمكانات فريدة للنمو بما يتجاوز الدور التقليدي للخدمات المالية، لا سيما إذا أرادت شركات التكنولوجيا المالية تولي زمام المبادرة في القضايا البيئية والاجتماعية—بدءًا من التغير المناخي ووصولاً إلى التنوع والإنصاف والشمول.
تسعى شركة Yayzy -وهي شركة تكنولوجيا مالية مقرها المملكة المتحدة- لإعادة تعريف الابتكار في مجال الاستدامة في القطاع المصرفي. فقد طورت شركة التكنولوجيا المالية تقنية حساب البصمة الكربونية لتتمكن البنوك وغيرها من شركات التكنولوجيا المالية من دمجها داخل تطبيقات الأجهزة المحمولة لديها، ما يتيح لها إمكانية تتبع البصمة الكربونية للعملاء بناءً على إنفاقهم، إلى جانب توفير اقتراحات بديلة مستدامة لتقليل البصمة الكربونية وتعويض الكربون. من خلال الاستفادة من IBM Cloud، تعمل شركة Yayzy على تسريع تحولها الرقمي بمستويات عالية من الأمان والتوسع عالميًا بما يتماشى مع الطلب، مع الاستفادة من قدرات برمجية متقدمة أخرى، بدءًا من الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي ووصولاً إلى حلول الأمن السيبراني.
نعتقد أن شركات التكنولوجيا المالية ستظل قوة دافعة للنمو والابتكار والتحول الرقمي، مع انتقالها من أطراف صناعة الخدمات المالية إلى صميمها. كجزء من تحولات شركات التكنولوجيا المالية إلى السحابة الهجينة والذكاء الاصطناعي، يجب عليها التفكير في كيفية إدارة تدفق البيانات عبر بيئات السحابة والبيئات المحلية. وعلاوة على ذلك، يجب عليها التفكير في كيفية الحفاظ على أمان بياناتها وامتثالها، خاصة بالنظر إلى مشهد تهديدات الأمن المتطور والمخاوف التنظيمية. ومن المهم أن نتذكر أن الاعتماد على أطراف ثالثة ورابعة يمكن أن يفتح الباب لمستويات إضافية من المخاطر التي يجب إدارتها.
لمساعدة كل من شركات التكنولوجيا المالية والمؤسسات المالية على تجاوز ذلك، يمكن للمنصات السحابية الصناعية المساعدة في تقليل المخاطر ومعالجة متطلبات الامتثال مع دفع الابتكار. فمن خلال IBM Cloud® for Financial Services -وهي السحابة الأولى من نوعها المزودة بضوابط مدمجة والتي تتميز بالاطلاع الذي توفره الصناعة- نعمل على مساعدة العملاء في مهمتهم لتخفيف هذه المخاطر، ما يمكّن الخدمات المالية والصناعات الأخرى الخاضعة للتنظيم من استضافة التطبيقات وأحمال التشغيل في السحابة في بيئة مؤمنة. كما أننا نعمل مع أكثر من 130 شريكًا تقنيًا وشركة تكنولوجيا مالية للتحقق من صحة وضعهم الأمني وامتثالهم.
مع استمرار تطور قطاع الخدمات المالية، يجب على شركات التكنولوجيا المالية الحفاظ على ميزتها في ظل الاعتراف بها كجزء حيوي من النظام المالي العالمي، مع مواكبة المتطلبات التنظيمية المتطورة. من خلال نظام بنائي قوي من الشركاء، يمكن للشركات المالية أن تدفع الابتكار بشكل أفضل لتلبية متطلبات العملاء اليوم مع تلبية احتياجات الصناعات.
