العمليات المالية وتطور إدارة النفقات السحابية

تُشير العمليات المالية (اختصارًا FinOps) إلى دمج المالية والتقنية والأعمال لفهم اقتصاد الوحدات للسحابة وإنشاء نموذج تشغيلي لاستخدام السحابة بكفاءة. تمنح العمليات المالية مستخدمي السحابة من جميع أقسام المؤسسة مسؤوليات تتعلق بتخطيط الطاقة الاستيعابية، وتحقيق الأهداف، وإدارة استهلاك الموارد السحابية المتغيّر، بهدف زيادة الكفاءة وتلبية المتطلبات الميزانية والأهداف المالية.

تُعَد العمليات المالية رفيقًا طبيعيًا لعمليات التطوير، ويمكن اعتبارها الانضباط المسؤول عن الاستخدام الفعَّال للحوسبة السحابية. وهي مزيج من الأنظمة وأفضل الممارسات وتغيير الثقافة لتعزيز قدرة المؤسسة على فهم تكاليف السحابة، واتخاذ قرارات ذكية قائمة على الأهداف، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين القيمة. ويتطلب ذلك نهجًا منقحًا لإدارة التكلفة والقيمة والذي يؤثِّر بطبيعته في معظم مجالات المؤسسة. من القيادة العليا ووصولًا إلى أصغر المهندسين الجُدُد - لكل شخص دوره في هذا السياق.

يمكن أن تكون العمليات المالية تحولًا جذريًا لبعض المؤسسات، ولكن عندما يتم تنفيذها بشكل صحيح، فإنها تصبح جزءًا من ثقافة المؤسسة من خلال تشجيع العمل الجماعي بين الوظائف المختلفة. فهي تكسر الحواجز الوظيفية بين فِرق التطوير، ومالكي المنتجات، والفِرق المالية، والفِرق التجارية. حثي يدفعهم ذلك إلى إعادة التفكير بشكل جماعي وإعادة تصوُّر طريقة عملهم وتعاونهم، مع تحديد المسؤوليات المناسبة والمؤشرات لقياس: "هل أعمل بكفاءة من حيث التكلفة؟ وهل أحقق قيمة؟"