العمليات المالية وتطور إدارة النفقات السحابية

تُشير العمليات المالية (اختصارًا FinOps) إلى دمج المالية والتقنية والأعمال لفهم اقتصاد الوحدات للسحابة وإنشاء نموذج تشغيلي لاستخدام السحابة بكفاءة. تمنح العمليات المالية مستخدمي السحابة من جميع أقسام المؤسسة مسؤوليات تتعلق بتخطيط الطاقة الاستيعابية، وتحقيق الأهداف، وإدارة استهلاك الموارد السحابية المتغيّر، بهدف زيادة الكفاءة وتلبية المتطلبات الميزانية والأهداف المالية.
تُعَد العمليات المالية رفيقًا طبيعيًا لعمليات التطوير، ويمكن اعتبارها الانضباط المسؤول عن الاستخدام الفعَّال للحوسبة السحابية. وهي مزيج من الأنظمة وأفضل الممارسات وتغيير الثقافة لتعزيز قدرة المؤسسة على فهم تكاليف السحابة، واتخاذ قرارات ذكية قائمة على الأهداف، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين القيمة. ويتطلب ذلك نهجًا منقحًا لإدارة التكلفة والقيمة والذي يؤثِّر بطبيعته في معظم مجالات المؤسسة. من القيادة العليا ووصولًا إلى أصغر المهندسين الجُدُد - لكل شخص دوره في هذا السياق.
يمكن أن تكون العمليات المالية تحولًا جذريًا لبعض المؤسسات، ولكن عندما يتم تنفيذها بشكل صحيح، فإنها تصبح جزءًا من ثقافة المؤسسة من خلال تشجيع العمل الجماعي بين الوظائف المختلفة. فهي تكسر الحواجز الوظيفية بين فِرق التطوير، ومالكي المنتجات، والفِرق المالية، والفِرق التجارية. حثي يدفعهم ذلك إلى إعادة التفكير بشكل جماعي وإعادة تصوُّر طريقة عملهم وتعاونهم، مع تحديد المسؤوليات المناسبة والمؤشرات لقياس: "هل أعمل بكفاءة من حيث التكلفة؟ وهل أحقق قيمة؟"
توفِّر السحابة تغيّرًا في المرونة، والاستهلاك حسب الطلب، والتحكم اللامركزي، وكل ذلك يعزز الابتكار والإنتاجية. ومع تزايد اعتماد نهج السحابة الهجينة والمتعددة، تواجه المؤسسات صعوبة في تحقيق أقصى قيمة والتحكم في الإنفاق السحابي.
تسعى العمليات المالية إلى معالجة هذا التوازن، من خلال تمكين فِرق الهندسة بالسرعة والمرونة، مع مطالبتهم في الوقت نفسه بأخذ الجودة والتكاليف في الاعتبار. لكل فريق وكل فرد دور في العمليات المالية، ولهم مسؤوليات يتحملون عنها المسؤولية كاملة. على الرغم من أن تغيير ثقافة المؤسسة قد يكون تحديًا، فإن هناك فوائد قيّمة تنتج عنه.
على سبيل المثال، يعمل إطار عمل العمليات المالية على تحسين العائد على الإنفاق السحابي وزيادة مستوى الابتكار. كما أنه يعزز المساءلة المالية من خلال الشفافية وتحمُّل المسؤولية، ويحقق الكفاءة في التكاليف عبر تحسين استخدام السحابة، ويبني الثقة والتعاون بين الفِرق والأقسام. إدارة تكاليف السحابة من خلال تحليل دقيق للموازنات بين الجودة والسرعة تساعد على إزالة الحواجز الوظيفية بين فِرق التطوير، ومالكي المنتجات، والفِرق المالية والتجارية. والاهتمام الدقيق بالتوقعات والتسعير والمشتريات يؤدي إلى تحسين تكلفة السحابة.
تُعَد منهجية العمليات المالية (FinOps) مصطلحًا وممارسة جديدة داخل المؤسسات، لكنها ليست وظيفة جديدة - فقد كانت عمليات ترحيل السحابة وإدارة التكاليف تتم في المؤسسات منذ ما يقرب من ربع قرن. تقدِّم العمليات المالية الشفافية والمساءلة في المؤسسات التي تواجه صعوبة في إدارة الإنفاق السحابي وتوزيع الموارد بشكل صحيح.
تشمل بعض التحديات الأخرى التي تتعامل معها العمليات المالية عدم القدرة على إظهار القيمة من استخدام السحابة، والبطء في تحسين استهلاك السحابة من قبل فِرق التطوير والتسليم، وفقدان الصلة بين استراتيجية السحابة والاستراتيجية المؤسسية. ومن أجل تحقيق إتمام البرنامج بنجاح والحصول على قيمة الأعمال المطلوبة، يجب أن تستند عملية تنفيذ برنامج العمليات المالية إلى مبدأين بسيطين.
من خلال خبرتنا، تشمل التحديات التنظيمية الأكثر شيوعًا المتعلقة بالسحابة ثلاث قضايا رئيسية:
تم وضع المنهجية للممارسين بواسطة FinOps Foundation. تتكون المؤسسة من مجتمع من ممارسي FinOps، وتحدِّد المعايير وأفضل الممارسات لمساعدة الأعضاء في رحلتهم مع FinOps. لقد نشروا المبادئ، والشخصيات الوظيفية، والمراحل، ومستويات النضج، والمجالات، والقدرات المرتبطة ببناء ممارسة FinOps ناجحة.
المبادئ الستة الأساسية التي وضعتها FinOps Foundation توجِّه الأنشطة المرتبطة بممارسة FinOps. تغطي هذه المبادئ السحابات المتعددة، ومع اكتساب الفِرق حول العالم خبرة في خدمات السحابة، تتم إعادة النظر فيها وتعديلها حسب الحاجة. وفيما يلي المبادئ الستة، التي تركِّز على اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات بين فِرق الهندسة، وتكنولوجيا المعلومات، والمالية، والأعمال لزيادة قيمة الأعمال.
تقرير حالة FinOps لعام 2021 هو تقرير من FinOps Foundation يعتمد على استطلاعات رأي لممارسي FinOps. التقرير يجمع خبرات وتجارب الأفراد من مختلف الصناعات أثناء تقدمهم في رحلاتهم الخاصة في مجال FinOps. بعض البيانات توفِّر رؤى حول التوجهات وما قد يحمله المستقبل. فيما يلي بعض النتائج المستخلصة من استطلاع عام 2021:
يتطلب حل FinOps تغييرًا ثقافيًا. عند تنفيذها بالشكل الصحيح، تصبح FinOps جزءًا من طبيعة الشركة، حيث يتم توجيه القرارات والإجراءات حول السؤالين: "هل أنا فعَّال من حيث التكلفة؟ وهل أقدِّم قيمة؟".
ولكي ينجح هذا الحل، فإنه يحتاج إلى أن يكون متعدد الوظائف وتعاونيًا، ويكسر الحواجز الوظيفية التي تشمل مجموعة واسعة من الأطراف المعنية من مختلف أنحاء المؤسسة. وهذا يمتد من الأعلى إلى الأسفل وفي كل مكان بينهما. تتطلب FinOps، التي تغطي المؤسسة بأكملها -من المديرين التنفيذيين وحتى أحدث المهندسين- اتخاذ إجراءات عملية وقيادة استراتيجية. من خلال تحديد مقاييس مستهدفة للسماح للأطراف المسؤولة والمحاسبة بالتحقق من استخدام الإنفاق السحابي في السعي إلى تحقيق أهداف الأعمال، فإن FinOps تدور حول تقديم القيمة، وليس فقط خفض التكاليف.
