ما هي مرونة التطبيقات؟

تُشَغِّل التطبيقات تقريباً كل جانب من جوانب الأعمال الحديثة، بدءاً من معالجة معاملات العملاء وإدارة سلاسل التوريد وصولاً إلى تمكين تعاون الموظفين وتحليل البيانات في الوقت الفعلي.

عندما تفشل هذه التطبيقات، يمكن أن يكون التأثير شديدًا. يمكن أن تؤدي فترات التعطل—وهي الفترات التي يكون فيها التطبيق غير متاح أو غير قادر على العمل بشكل صحيح—إلى الضرر بالسمعة وتدهور تجربة المستخدم وخسائر مالية كبيرة.

في الواقع، 98% من المؤسسات أفادت الآن بأن تكاليف التعطل عن العمل تتجاوز 100000 دولار أمريكي في الساعة، بينما تُقدّر ثلث هذه المؤسسات الخسائر ما بين مليون دولار و 5 ملايين دولار أمريكي.

بِتصميم وتنفيذ تطبيقات مرنة، يمكن للمؤسسات تجنب هذه الاضطرابات والتخفيف من حدتها.

تعتمد مرونة التطبيق على مبدأين أساسيين:

تحمل الأخطاء: قدرة التطبيق على الاستمرار في العمل عند فشل جزء منه.

التوافر العالي: قدرة النظام على أن يكون متاحًا وموثوقًا به بنسبة تقترب من 100% من الوقت.

تساعد التطبيقات المرنة على تقليل الثغرات في هيكل التطبيق، وتحسين الكفاءة التشغيلية وضمان تجربة مستخدم متسقة حتى في مواجهة الاضطرابات غير المتوقعة.