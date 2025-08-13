اتخذ قرارات مستندة إلى البيانات بشكل أفضل بشأن كيفية وتوقيت الحفاظ على الموارد والنظام البنائي المهدد بالنمو الخضري
تُعَد حماية خطوط الكهرباء، ومحطات الطاقة، وغيرها من الأصول الحيوية من النباتات غير المرغوب فيها مسألة تتعلق بالسلامة العامة: حيث يمكن أن تؤدي الفروع المتساقطة من الأشجار والشجيرات المتضخمة بالقرب من خطوط الطاقة إلى انقطاعات، وزيادة خطر حرائق الغابات، وارتفاع المخاطر على الأشخاص والممتلكات. ومع ذلك، فإن الأساليب التقليدية لاتخاذ القرارات حول السيطرة على الغطاء النباتي قد تكون أكثر كفاءة وميسورة التكلفة بدرجة أكبر، إذا اعتمدت على الجداول الزمنية الدورية وعمليات التفتيش اليدوية.
يستخدم بيانات الأقمار الصناعية وتقنية LiDAR بنمط Geiger مع التحليلات التنبؤية، إلى جانب الرؤى المستمدة من بيانات الطقس، لتقديم رؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي حول نمو الغطاء النباتي، ما يمكِّنك من اتخاذ قرارات أكثر وعيًا واستباقية بشأن إدارة الغطاء النباتي لشبكات المرافق. ويعتمد هذا الحل منخفض التكلفة على منصة تقوم بمعالجة ما يلي:
