واجهات برمجة تطبيقات IBM للذكاء البيئي
تعرف على كيف يمكن لدمج مجموعة البيانات المعقدة والبنية التحتية والموارد الطبيعية أن يعزز المناخ مرونة الأصل المادي والبنية التحتية والموارد الطبيعية
معاينة مجانية
رسم توضيحي مع مجموعة من عناصر الذكاء البيئي من IBM
المزايا تسريع التحليل باستخدام نماذج مدربة مسبقاً

تساعد النماذج الأساسية الجغرافية المكانية التي يتم تدريبها مسبقًا على بيانات الأقمار الصناعية الشاملة في تقليل وقت وضع العلامات من خلال التعلم الذاتي الخاضع للإشراف وتقديم تحليل بيئي دقيق.

 استخراج قابل للتنفيذ قابل للتنفيذ الرؤى من البيانات المعقدة

ينسجم مع مجموعة البيانات الجغرافية المكانية للتوسع الجغرافي المكاني للتوسع في اتخاذ القرارات وتحسين سير العمل للتوسع في مجال البيئة.

 تبسيط إعداد البيانات والتكامل

تعمل مكتبة البيانات المفهرسة على تسريع عملية تكامل البيانات الجغرافية المكانية والمفهرسة والمصممة خصيصًا لمواجهة التحديات المناخية بنماذج دقيقة ومدربة مسبقًا.
استخدام واجهات برمجة التطبيقات لتعزيز المرونة المناخية

®تجمع واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بالذكاء البيئي من IBM بين واجهات برمجة التطبيقات الغنية حول الطقس والظروف الجغرافية المكانية وتقلبات الكربون والاحتياجات الخاصة بالمجالات لمساعدة مطوريك على جمع البيانات والرؤى لإنشاء حلول قابلة للتنفيذ لأعمالك.

 استكشف كتالوج البيانات
تقدير الكتلة الحيوية فوق سطح الأرض توظيف مؤشرات الأداء لحساب الكتلة الحيوية فوق سطح الأرض في مناطق الغابات، وتقييم تأثير إزالة الغابات على تنحية الكربون ومقارنة النتائج بالبيانات التاريخية. استكشاف حالة الاستخدام لإزالة الغابات استكشاف حالة الاستخدام لحسابات الكتلة الحيوية فوق سطح الأرض
منصة الرؤى البيئية استخدم خدمات الاستعلام الجغرافي المكاني والزماني الواسعة النطاق وخدمات التحليلات لتبسيط العمليات والوصول إلى الرؤى القيمة. استكشاف حالة الاستخدام للماء والرطوبة كشف كشف استكشاف حالة الاستخدام لتنبؤات المد والجزر ومخاطر العواصف
الطقس التاريخي عند الطلب احصل على سياق تاريخي للطقس مع واجهات برمجة التطبيقات التي توفر تيارات شبكية وزراعة وطاقة وتلخيصاً Forecast Data للتنبؤ بنتائج الأعمال المستقبلية. استكشاف حالة الاستخدام لحساب ميزانية إزالة الثلوج المتساقطة
الاستعلام عن البيانات المعقدة استخرج البيانات بدقة مكانية وزمانية مرنة باستخدام مجموعة بيانات عامة أو تجارية لتحليل مخاطر حرائق الغابات والصور السطحية وارتفاع الأرض وانعكاسات الغلاف الجوي.
انبعاثات غازات الاحتباس الحراري يمكنك الوصول إلى واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بانبعاثات غازات الاحتباس الحراري في محرك الكربون لحساب الانبعاثات الداخلية وانبعاثات غازات الدفيئة للحصول على رؤية شاملة لانبعاثات الكربون. استكشف حالة الاستخدام لانبعاثات مركز البيانات استكشاف حالة الاستخدام لنقل البضائع
تقدير الكتلة الحيوية فوق سطح الأرض توظيف مؤشرات الأداء لحساب الكتلة الحيوية فوق سطح الأرض في مناطق الغابات، وتقييم تأثير إزالة الغابات على تنحية الكربون ومقارنة النتائج بالبيانات التاريخية. استكشاف حالة الاستخدام لإزالة الغابات استكشاف حالة الاستخدام لحسابات الكتلة الحيوية فوق سطح الأرض
منصة الرؤى البيئية استخدم خدمات الاستعلام الجغرافي المكاني والزماني الواسعة النطاق وخدمات التحليلات لتبسيط العمليات والوصول إلى الرؤى القيمة. استكشاف حالة الاستخدام للماء والرطوبة كشف كشف استكشاف حالة الاستخدام لتنبؤات المد والجزر ومخاطر العواصف
الطقس التاريخي عند الطلب احصل على سياق تاريخي للطقس مع واجهات برمجة التطبيقات التي توفر تيارات شبكية وزراعة وطاقة وتلخيصاً Forecast Data للتنبؤ بنتائج الأعمال المستقبلية. استكشاف حالة الاستخدام لحساب ميزانية إزالة الثلوج المتساقطة
الاستعلام عن البيانات المعقدة استخرج البيانات بدقة مكانية وزمانية مرنة باستخدام مجموعة بيانات عامة أو تجارية لتحليل مخاطر حرائق الغابات والصور السطحية وارتفاع الأرض وانعكاسات الغلاف الجوي.
انبعاثات غازات الاحتباس الحراري يمكنك الوصول إلى واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بانبعاثات غازات الاحتباس الحراري في محرك الكربون لحساب الانبعاثات الداخلية وانبعاثات غازات الدفيئة للحصول على رؤية شاملة لانبعاثات الكربون. استكشف حالة الاستخدام لانبعاثات مركز البيانات استكشاف حالة الاستخدام لنقل البضائع
الموارد
IBM مجتمع الاستدامة

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جيثب

استفد من مستودع Github لواجهات برمجة تطبيقات الذكاء البيئي الذي يحتوي على نماذج من التطبيقات.

IBM مجتمع الممارسات البيئية وحوكمة الشركات وحوكمة الشركات البيانات والذكاء البيئي

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دليل التكيف مع المخاطر المناخية

استكشف دليل التكيف مع مخاطر المناخ، الذي يقدم إرشادات إرشادية للمساعدة في التكيف مع التأثيرات الفورية والعاجلة لتغير المناخ.
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