تساعد النماذج الأساسية الجغرافية المكانية التي يتم تدريبها مسبقًا على بيانات الأقمار الصناعية الشاملة في تقليل وقت وضع العلامات من خلال التعلم الذاتي الخاضع للإشراف وتقديم تحليل بيئي دقيق.
ينسجم مع مجموعة البيانات الجغرافية المكانية للتوسع الجغرافي المكاني للتوسع في اتخاذ القرارات وتحسين سير العمل للتوسع في مجال البيئة.
تعمل مكتبة البيانات المفهرسة على تسريع عملية تكامل البيانات الجغرافية المكانية والمفهرسة والمصممة خصيصًا لمواجهة التحديات المناخية بنماذج دقيقة ومدربة مسبقًا.
®تجمع واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بالذكاء البيئي من IBM بين واجهات برمجة التطبيقات الغنية حول الطقس والظروف الجغرافية المكانية وتقلبات الكربون والاحتياجات الخاصة بالمجالات لمساعدة مطوريك على جمع البيانات والرؤى لإنشاء حلول قابلة للتنفيذ لأعمالك.
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