تقدير الكتلة الحيوية فوق سطح الأرض تقدير الكتلة الحيوية فوق سطح الأرض الرؤى البيئية الرؤى البيئية الطقس التاريخي عند الطلب الطقس التاريخي عند الطلب الاستعلام عن البيانات المعقدة الاستعلام عن البيانات المعقدة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري انبعاثات غازات الاحتباس الحراري

تقدير الكتلة الحيوية فوق سطح الأرض توظيف مؤشرات الأداء لحساب الكتلة الحيوية فوق سطح الأرض في مناطق الغابات، وتقييم تأثير إزالة الغابات على تنحية الكربون ومقارنة النتائج بالبيانات التاريخية. استكشاف حالة الاستخدام لإزالة الغابات استكشاف حالة الاستخدام لحسابات الكتلة الحيوية فوق سطح الأرض

منصة الرؤى البيئية استخدم خدمات الاستعلام الجغرافي المكاني والزماني الواسعة النطاق وخدمات التحليلات لتبسيط العمليات والوصول إلى الرؤى القيمة. استكشاف حالة الاستخدام للماء والرطوبة كشف كشف استكشاف حالة الاستخدام لتنبؤات المد والجزر ومخاطر العواصف

الطقس التاريخي عند الطلب احصل على سياق تاريخي للطقس مع واجهات برمجة التطبيقات التي توفر تيارات شبكية وزراعة وطاقة وتلخيصاً Forecast Data للتنبؤ بنتائج الأعمال المستقبلية. استكشاف حالة الاستخدام لحساب ميزانية إزالة الثلوج المتساقطة

الاستعلام عن البيانات المعقدة استخرج البيانات بدقة مكانية وزمانية مرنة باستخدام مجموعة بيانات عامة أو تجارية لتحليل مخاطر حرائق الغابات والصور السطحية وارتفاع الأرض وانعكاسات الغلاف الجوي.