الصفحة الرئيسية إدارة الأصول Environmental Intelligence الذكاء الاصطناعي الجغرافي المكاني
التعرّف على تأثير تغير المناخ في مؤسستك باستخدام الذكاء الاصطناعي وصور الأقمار الصناعية عالية الدقة وكيفية الحد من هذا التأثير
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رسم توضيحي لواجهة المستخدم (UI) الهجينة لميزة منتج الذكاء الاصطناعي الجغرافي المكاني من IBM
تسريع التكيف مع المناخ واتخاذ القرار باستخدام تحليلات الجغرافية المكانية وتقنية نموذج أساس الجغرافية المكانية من IBM

لا يزال الوصول إلى أحدث البيانات المناخية يمثل تحديًا كبيرًا في علم المناخ حيث تتغير الظروف البيئية يوميًّا تقريبًا، وهو ما يجعل من الصعب اكتشاف تغير المناخ والتخفيف من تأثيره في المستهلكين، والحكومات، والمستثمرين، والشركات.  

توفر إمكانات التحليلات الجغرافية المكانية داخل IBM Environmental Intelligence Suite مخزنًا من البيانات الزمنية الجغرافية المكانية التي يستخدمها محرك التحليلات لإجراء الاستفسارات المعقدة والفعالة للكشف عن العلاقات بين طبقات البيانات.

يقدم نموذج أساس الجغرافية المكانية الجديد حلول الجغرافية المكانية المستندة إلى الذكاء الاصطناعي. وبفضل بيانات Harmonized Landsat Sentinel-2 التابعة لوكالة NASA، تساعد بيانات الاستشعار عن بعد المكانية في ضمان التحقق الدقيق من الأضرار الواقعة على الأصول والحماية عبر التضاريس الشاسعة. كذلك يكمن تميّز نموذج الأساس في قدرته على التكيف والدقة وقدرات التعلم الخاضعة للإشراف الذاتي واعتماده على مزيج من صور الأقمار الصناعية عالية الدقة وجهاز LiDAR للحصول على الرؤى التنبؤية.
تقديم IBM Environmental Intelligence

تفتخر IBM بالكشف عن منصة جديدة وهي منصة IBM Environmental Intelligence المصممة لتمكين علماء البيانات ومطوّري التطبيقات باستخدام مجموعات البيانات البيئية.

المزايا تدمج IBM Environmental Intelligence Suite البيانات الجغرافية المكانية متعددة الأبعاد، وسجلات الطقس، وصور الاستشعار عن بعد في نماذج الذكاء الاصطناعي للحصول على رؤى بيئية دقيقة والاستجابة السريعة للكوارث. الاستفادة من التعلم تحت الإشراف الذاتي

يخضع نموذج أساس الجغرافية المكانية لتدريب مسبق على مجموعة واسعة من بيانات الاستشعار عن بعد، وهو ما يتيح لك توجيه جهودك نحو إجراء التحسين والاستنتاج السلس. 

 نمذجة الذكاء الاصطناعي ذات الكفاءة في استخدام الموارد

وفّر الوقت وخصِّص الموارد بلا عناء دون التأثير في الدقة. فإنه صُمّم لإنشاء نموذج ذكاء اصطناعي جغرافي مكاني خاص بمهام محددة، مثل رسم خرائط الفيضانات وتقدير الكتلة الحيوية، باستخدام نصف كمية البيانات المصنفة التي عادةً ما تكون مطلوبة.

 قابلية التكيف السلس

صمّم النماذج واضبطها بدقة لتتماشى مع متطلبات العمل المحددة. إذ تُقدِّم قدرات الذكاء الاصطناعي الجغرافي المكاني لشركة IBM حلولًا مخصصة تتكيف بسلاسة مع مجموعة واسعة من حالات استخدام أعمال محددة.
ما الذي ستحصل عليه

وتأكد من تحقيق الدقة والقدرة على التكيف في التحليل البيئي باستخدام قدرة نموذج أساس الجغرافية المكانية المستخدم بميزات متقدمة تستفيد من مجموعات بيانات القمر الصناعي الأرضي القوية التابعة لوكالة NASA في آليات التدريب الذاتي المتطورة. 
إعداد البيانات بطريقة مبسطة تمكَّن من الوصول إلى قائمة طبقات البيانات دون عناء ومواءمة البيانات العامة والخاصة وإنشاء رؤى جغرافية مكانية زمنية مبنية خصوصًا لهذا الغرض ومناسِبة للتحليل الشامل والمتعمد للبيانات.
استنتاجات جغرافية مكانية جاهزة للاستخدام بالشراكة مع وكالة NASA أَطلِق العنان لإمكانات الإشراف الذاتي على مجموعة متنوعة من البيانات غير المصنفة. واعمل على تكيّف النموذج مع المهام منها، على سبيل المثال لا الحصر، تقدير انبعاثات الكربون، والكشف عن حرائق الغابات، ومراقبة الفيضانات، وتحليل تغير الغطاء الأرضي.
BETA: واجهات برمجة التطبيقات لتقييم الكتلة الحيوية على سطح الأرض تُقدِّم Environmental Intelligence Suite حلولًا شاملة للكتلة الحيوية وعزل الكربون. وتشتمل تلك الحلول على تحديد أنواع الأشجار، والتقدير الكمّي الأساسي، ومراقبة الاتجاهات السابقة والمستقبلية، وتقييم الإمكانات الإقليمية من أجل إجراء عملية العزل. كما تُعالَج المعلومات ويمكن الوصول إليها من خلال لوحة معلومات سهلة الاستخدام أو توفَّر على أنها بيانات غير منسقة من خلال واجهة برمجة تطبيقات لتحقيق التكامل السلس مع المنصات الخارجية.
استعلام مُحسّن عن مجموعات البيانات المتعددة استخرج البيانات بدقة مرنة من حيث المكان والزمان واستخدم مجموعات البيانات المدمجة، أو المزودة، أو الهجينة لإجراء استعلامات مُحسّنة وقابلة للتخصيص.
الموارد نموذج أساس ذكاء اصطناعي كبير مفتوح المصدر لأغراض الجغرافية المكانية في منصة Hugging Face من IBM وNASA

يُمكن استخدام توسيع نطاق الوصول إلى بيانات علوم الأرض التابعة لوكالة NASA للحصول على الاستخبارات الجغرافية المكانية وتسريع الاكتشافات المتعلقة بالمناخ من خلال التحليل المكاني.

نماذج الأساس لمعالجة تبعات تغير المناخ

يشرح هندريك هامان، كبير مسؤولي العلوم للمناخ والاستدامة في شركة IBM Research، كيف يمكن لنماذج الأساس أن تساعدنا في قياس المناخ المتغير والتخفيف منه والتكيف معه.

إمكانية مساعدة النموذج الجديد للذكاء الاصطناعي في التكيف مع تغير المناخ باستخدام البيانات الجغرافية المكانية

بناء النموذج من خلال التقنية الجغرافية المكانية لدى IBM بالتعاون مع وكالة NASA، وهو IBM watsonx.ai يُمكن أن يساعد النموذج في الكشف عن ماضي كوكبنا واستشراف مستقبله.

 البيانات الجغرافية المكانية: المنظور العامّ بحق

تؤدي البيانات الجغرافية المكانية دورًا رئيسيًّا في حماية الحياة البرية وإنشاء كوكب أكثر صحةً واقتصاد أكثر صلابةً.

 ما البيانات الجغرافية المكانية؟

تستطيع البيانات الجغرافية المكانية توفير رؤى متعلقة بالعلاقات بين المتغيرات والكشف عن الأنماط والاتجاهات.

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واجهات برمجة التطبيقات وحلول المطورين 

توفر القائمة الفعّالة من واجهات برمجة التطبيقات القائمة على السحابة والخاضعة للمعايير الصناعية بيانات وصورًا سليمة ودقيقة عن الطقس المحلي. 
حلول مخصصة للتكيف مع التغيرات المناخية

يتيح لك إطار عمل وضع النماذج وأداة بناء التطبيقات تخصيص حلول التكيف مع المناخ التي تناسب احتياجات شركتك.
خدمات المراقبة

تساعدك تقنيات اتخاذ القرارات بشأن الطقس المصممة باستخدام التحليلات المتقدمة في التنبؤ على نحوٍ أفضل بالكيفية التي سيؤثر بها الطقس على شركتك وتوقيت ذلك.
رؤى المخاطر المناخية

اكتسب المعلومات المناخية باستخدام أدوات التحليل، مثل تحليل مخاطر الأعطال ووحدة قياس القدرة غير الفعالة (MVaR) والبيانات الجغرافية، ومستوى شدة المخاطر للمساعدة في حماية أصول شركتك.

اتخِذ الخطوة التالية

هل أنت مهتم بمعرفة المزيد عن كيف يمكن أن تساعدك Environmental Intelligence Suite في التنبؤ بالظواهر الجوية القاسية والتخفيف منها؟ استكشف الميزات في الإصدار التجريبي المجاني أو اطلب عرضًا توضيحيًّا مخصصًا لـ Environmental Intelligence Suite.

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