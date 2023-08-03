لا يزال الوصول إلى أحدث البيانات المناخية يمثل تحديًا كبيرًا في علم المناخ حيث تتغير الظروف البيئية يوميًّا تقريبًا، وهو ما يجعل من الصعب اكتشاف تغير المناخ والتخفيف من تأثيره في المستهلكين، والحكومات، والمستثمرين، والشركات.

توفر إمكانات التحليلات الجغرافية المكانية داخل IBM Environmental Intelligence Suite مخزنًا من البيانات الزمنية الجغرافية المكانية التي يستخدمها محرك التحليلات لإجراء الاستفسارات المعقدة والفعالة للكشف عن العلاقات بين طبقات البيانات.

يقدم نموذج أساس الجغرافية المكانية الجديد حلول الجغرافية المكانية المستندة إلى الذكاء الاصطناعي. وبفضل بيانات Harmonized Landsat Sentinel-2 التابعة لوكالة NASA، تساعد بيانات الاستشعار عن بعد المكانية في ضمان التحقق الدقيق من الأضرار الواقعة على الأصول والحماية عبر التضاريس الشاسعة. كذلك يكمن تميّز نموذج الأساس في قدرته على التكيف والدقة وقدرات التعلم الخاضعة للإشراف الذاتي واعتماده على مزيج من صور الأقمار الصناعية عالية الدقة وجهاز LiDAR للحصول على الرؤى التنبؤية.