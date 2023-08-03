لا يزال الوصول إلى أحدث البيانات المناخية يمثل تحديًا كبيرًا في علم المناخ حيث تتغير الظروف البيئية يوميًّا تقريبًا، وهو ما يجعل من الصعب اكتشاف تغير المناخ والتخفيف من تأثيره في المستهلكين، والحكومات، والمستثمرين، والشركات.
توفر إمكانات التحليلات الجغرافية المكانية داخل IBM Environmental Intelligence Suite مخزنًا من البيانات الزمنية الجغرافية المكانية التي يستخدمها محرك التحليلات لإجراء الاستفسارات المعقدة والفعالة للكشف عن العلاقات بين طبقات البيانات.
يقدم نموذج أساس الجغرافية المكانية الجديد حلول الجغرافية المكانية المستندة إلى الذكاء الاصطناعي. وبفضل بيانات Harmonized Landsat Sentinel-2 التابعة لوكالة NASA، تساعد بيانات الاستشعار عن بعد المكانية في ضمان التحقق الدقيق من الأضرار الواقعة على الأصول والحماية عبر التضاريس الشاسعة. كذلك يكمن تميّز نموذج الأساس في قدرته على التكيف والدقة وقدرات التعلم الخاضعة للإشراف الذاتي واعتماده على مزيج من صور الأقمار الصناعية عالية الدقة وجهاز LiDAR للحصول على الرؤى التنبؤية.
تفتخر IBM بالكشف عن منصة جديدة وهي منصة IBM Environmental Intelligence المصممة لتمكين علماء البيانات ومطوّري التطبيقات باستخدام مجموعات البيانات البيئية.
يخضع نموذج أساس الجغرافية المكانية لتدريب مسبق على مجموعة واسعة من بيانات الاستشعار عن بعد، وهو ما يتيح لك توجيه جهودك نحو إجراء التحسين والاستنتاج السلس.
وفّر الوقت وخصِّص الموارد بلا عناء دون التأثير في الدقة. فإنه صُمّم لإنشاء نموذج ذكاء اصطناعي جغرافي مكاني خاص بمهام محددة، مثل رسم خرائط الفيضانات وتقدير الكتلة الحيوية، باستخدام نصف كمية البيانات المصنفة التي عادةً ما تكون مطلوبة.
صمّم النماذج واضبطها بدقة لتتماشى مع متطلبات العمل المحددة. إذ تُقدِّم قدرات الذكاء الاصطناعي الجغرافي المكاني لشركة IBM حلولًا مخصصة تتكيف بسلاسة مع مجموعة واسعة من حالات استخدام أعمال محددة.
وتأكد من تحقيق الدقة والقدرة على التكيف في التحليل البيئي باستخدام قدرة نموذج أساس الجغرافية المكانية المستخدم بميزات متقدمة تستفيد من مجموعات بيانات القمر الصناعي الأرضي القوية التابعة لوكالة NASA في آليات التدريب الذاتي المتطورة.
يُمكن استخدام توسيع نطاق الوصول إلى بيانات علوم الأرض التابعة لوكالة NASA للحصول على الاستخبارات الجغرافية المكانية وتسريع الاكتشافات المتعلقة بالمناخ من خلال التحليل المكاني.
يشرح هندريك هامان، كبير مسؤولي العلوم للمناخ والاستدامة في شركة IBM Research، كيف يمكن لنماذج الأساس أن تساعدنا في قياس المناخ المتغير والتخفيف منه والتكيف معه.
بناء النموذج من خلال التقنية الجغرافية المكانية لدى IBM بالتعاون مع وكالة NASA، وهو IBM watsonx.ai يُمكن أن يساعد النموذج في الكشف عن ماضي كوكبنا واستشراف مستقبله.
تؤدي البيانات الجغرافية المكانية دورًا رئيسيًّا في حماية الحياة البرية وإنشاء كوكب أكثر صحةً واقتصاد أكثر صلابةً.
تستطيع البيانات الجغرافية المكانية توفير رؤى متعلقة بالعلاقات بين المتغيرات والكشف عن الأنماط والاتجاهات.
توفر القائمة الفعّالة من واجهات برمجة التطبيقات القائمة على السحابة والخاضعة للمعايير الصناعية بيانات وصورًا سليمة ودقيقة عن الطقس المحلي.
يتيح لك إطار عمل وضع النماذج وأداة بناء التطبيقات تخصيص حلول التكيف مع المناخ التي تناسب احتياجات شركتك.
تساعدك تقنيات اتخاذ القرارات بشأن الطقس المصممة باستخدام التحليلات المتقدمة في التنبؤ على نحوٍ أفضل بالكيفية التي سيؤثر بها الطقس على شركتك وتوقيت ذلك.
اكتسب المعلومات المناخية باستخدام أدوات التحليل، مثل تحليل مخاطر الأعطال ووحدة قياس القدرة غير الفعالة (MVaR) والبيانات الجغرافية، ومستوى شدة المخاطر للمساعدة في حماية أصول شركتك.
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