ما المقصود بالمباني الذكية؟

بالاعتماد على التطورات في إنترنت الأشياء (IoT) والذكاء الاصطناعي (AI)، تعمل منصات المباني الذكية على أتمتة العمليات اليدوية، وتحسين أداء المباني، وزيادة الراحة، والمساعدة على تقليل تكاليف الطاقة.

بدأ مصطلح "المبنى الذكي" بالظهور لأول مرة في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين لوصف كيف أثَّر صعود البنية التحتية الشبكية (وفي وقت لاحق، استخدام أجهزة إنترنت الأشياء) في تصميم المباني التجارية.

على الرغم من أن هذه التقنيات لا تزال تدعم المباني الذكية اليوم، فإنها تطورت لتكتسب قدرات جديدة ترتبط في المقام الأول بخوارزميات التعلم الآلي (ML).خوارزميات التعلم الآلي هي مجموعات من القواعد التي تسمح لأنظمة الذكاء الاصطناعي بالتعرُّف على الأنماط في بيانات التدريب واستخدام تلك الأنماط لإجراء تنبؤات دقيقة على البيانات الجديدة.

مع استمرار تطوُّر تقنيات الشبكات وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، يستمر الطلب على المباني الذكية التي يمكنها استخدام أحدث التطورات في النمو. وفقًا لتقرير حديث، من المتوقع أن ينمو السوق العالمي للمباني الذكية بمقدار 76.8 مليار دولار أمريكي خلال السنوات الخمس المقبلة. وتعني هذه الزيادة معدل نمو سنوي مركَّبًا يبلغ 11.3%. 1