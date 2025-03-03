سيشهد اعتماد الذكاء الاصطناعي "انفجارًا" مع انخفاض التكاليف

قال Arvind Krishna الرئيس التنفيذي لشركة IBM، في مقابلة مع Bloomberg خلال القمة العالمية للحكومات في دبي، إن "استخدام [الذكاء الاصطناعي] سينفجر مع انخفاض التكاليف".

بمعنى آخر، ستكون النماذج منخفضة التكلفة مثل R1 من Deepseek، التي تم إصدارها في يناير، بمثابة الدافع لقمة جديدة لتجارب الذكاء الاصطناعي (AI) في عام 2025.



بينما أظهر رد فعل المستثمرين على إصدار DeepSeek فتورًا مؤقتًا في الثقة بشركات الذكاء الاصطناعي الأمريكية، من المرجح أن يكون الاتجاه طويل الأمد إيجابيًا للذكاء الاصطناعي على مستوى العالم.

قال Krishna: "أعتقد أنه تأكيد". "لقد كنا نؤكد على أنه ليس عليك إنفاق الكثير من المال للحصول على هذه النماذج." يرى Krishna ظهور DeepSeek بمثابة إثباتًا على فعالية نماذج التعلم الآلي الأصغر حجمًا والمصممة لأغراض محددة والتي تم إنشاؤها لحالات استخدام محدودة.

لم تتباطأ شركات الذكاء الاصطناعي الأخرى. أعلنت OpenAI في وقت لاحق من شهر فبراير أنها حققت 400 مليون مستخدم نشط أسبوعيًا، بزيادة قدرها 33% في أقل من 3 أشهر.1



وجاء الجزء الأكبر من هذا النمو من قطاع المؤسسات. وتشير تقارير McKinsey إلى أن 92% من الشركات تخطط لزيادة استثماراتها في الذكاء الاصطناعي خلال السنوات الثلاث المقبلة.2

قال Krishna: "حتى الآن، لم تجد سوى 1% من بيانات المؤسسات طريقها إلى أي شكل من أشكال نموذج الذكاء الاصطناعي"، مما يعني أن غالبية القيمة من حلول الذكاء الاصطناعي لم يتم إطلاق العنان لها بعد."



من المفيد التفكير في مكان Deepseek في سلسلة طويلة من الابتكار ستشهد المزيد من الاكتشافات مع استمرار توسع الذكاء الاصطناعي التوليدي (gen AI) داخل سياق المؤسسة.