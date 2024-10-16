الذكاء الاصطناعي يحول مكان العمل ويؤثر على كيفية عمل الشركات وكيفية قيام الموظفين بوظائفهم، ومن المتوقع أن تؤثر تلك التقنية بشكل كبير على الاقتصاد العالمي من خلال تحويل سوق العمل وتغيير طبيعة العمل.
تستخدم المنظمات الذكاء الاصطناعي في مكان العمل من خلال نشر مجموعة واسعة من التقنيات -بما في ذلك التعلم الآلي ومعالجة اللغة الطبيعية، التي يمكنها تقليد الذكاء البشري لحل المشكلات واتخاذ القرارات وأداء المهام التي عادة ما يتعامل معها البشر، ويمكن للذكاء الاصطناعي تحليل البيانات والتعرف على الأنماط والتعلم من التجربة والتكيف بمرور الوقت، وغالبًا ما يُستخدم لتبسيط العمليات وتعزيز الإنتاجية وأتمتة المهام المتكررة ودعم اتخاذ القرار.
بشكل عام، تنطوي الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في مكان العمل على نظام بنائي واسع من التقنيات، وأكثرها شيوعًا هو:
قد يقتصر استخدام مزيج من هذه التقنيات في مكان العمل على مهام بسيطة مثل رقمنة سجلات الموظفين وحفظها تلقائيًا أو ترجمة اللغة الإسبانية إلى الإنجليزية، وقد يتضمن مهامَّ معقدة مثل تزويد صانعي القرار بإرشادات حول كيفية تحسين العمليات التجارية للشركة على مستوى المؤسسة بأكملها.
لقد أصبح الذكاء الاصطناعي شائعًا بشكل متزايد في قطاعات الرعاية الصحية والتأمين والخدمات المصرفية، ومن الأمثلة على ذلك مساعدة الباحثين على تحديد مركبات الأدوية الجديدة والتنبؤ بفعاليتها، أو مساعدة متخصصي الأمن السيبراني على تحديد الاحتيال والتخفيف منه، كما يستخدم الذكاء الاصطناعي بشكل روتيني لتحسين تجربة العملاء من خلال مساعدي الذكاء الاصطناعي، مثل روبوتات المحادثة ووكلاء الذكاء الاصطناعي.
المؤسسات التي تعتمد على استخدام الذكاء الاصطناعي لديها القدرة على تعزيز الكفاءة وتحسين صنع القرار ودفع الابتكار، وتشمل بعض المزايا الرئيسية المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي ما يلي:
يساعد الذكاء الاصطناعي الشركات على زيادة الإيرادات وتحقيق وفورات متزايدة في التكاليف من خلال تحسين العمليات وتعزيز عملية اتخاذ القرار وتحديد فرص جديدة للنمو، فمن خلال تعزيز القوى العاملة البشرية بأدوات الذكاء الاصطناعي، يمكن للشركات إنفاق موارد أقل على المهام الروتينية وتشجيع الموظفين على الانخراط في مهام أكثر إبداعًا وقيمة.
بفضل قدرة الذكاء الاصطناعي على تحليل معلومات أكثر مما يستطيع الإنسان تحليله في وقت واحد، فإن هذه التقنية تمكّن الشركات من إطلاق العنان للإمكانات الكاملة لبياناتها، وتحويل المعلومات الأولية إلى رؤى قابلة للتنفيذ.
يعزز الذكاء الاصطناعي تجربة العملاء من خلال تقديم تفاعلات مخصصة وخدمة أسرع واستجابات أكثر دقة، فهو بارع في تحليل سلوك العملاء لتقديم اتصالات وتوصيات مخصصة للغاية، ما يعزز ولاء العملاء على المدى الطويل.
يدعم الذكاء الاصطناعي رفاهية الموظفين من خلال أتمتة المهام الروتينية وتحسين الإنتاجية وتشجيع تطوير مهارات جديدة وأساليب عمل أكثر إبداعًا.
يتيح الذكاء الاصطناعي لقادة الأعمال صياغة إستراتيجيات أقوى قائمة على البيانات واكتساب ميزة تنافسية من خلال تحسين الكفاءة والمرونة.
يعزز الذكاء الاصطناعي الابتكار من خلال إطلاق العنان لإمكانيات جديدة وتسريع عملية البحث وتطوير البيانات والتنقيب عنها، ومن أمثلتها التعليقات أو اتجاهات السوق لاستكشف حلول جديدة للمنتجات.
يُستخدم الذكاء الاصطناعي في مختلف وظائف الأعمال عبر الصناعات لزيادة الكفاءة وتوفير رؤى قائمة على البيانات. بعض المجالات الرئيسية التي تنشر فيها المؤسسات الذكاء الاصطناعي تشمل ما يلي:
تُعدّ عمليات تكنولوجيا المعلومات مناسبة بشكل خاص لدمج الذكاء الاصطناعي، حيث تشير إحدى الدراسات الاستقصائية إلى أن أكثر من نصف المشاركين التنفيذيين يتبنون بالفعل الذكاء الاصطناعي التوليدي لتبسيط تلك العمليات. حيث يمكن للذكاء الاصطناعي التقليدي أتمتة المهام الروتينية وتحسين الأمان وتعزيز إدارة الأنظمة، فعلى سبيل المثال يمكنه فعل ذلك من خلال تحسين أداء الشبكة ومراقبة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات.
يزداد استخدام أقسام تكنولوجيا المعلومات للذكاء الاصطناعي التوليدي في تحديث التطبيقات وهندسة المنصات، مما يزيد الإنتاجية. أصبح الذكاء الاصطناعي أيضًا أداة مهمة لتحسين الأمن الإلكتروني ومراقبة كميات هائلة من بيانات الشبكة لتحديد السلوك المشبوه أو الانتهاكات.
يستخدم الذكاء الاصطناعي لتوفير أوقات استجابة فورية وتفاعلات مخصصة وعمليات دعم محسّنة في خدمة العملاء، وباستخدام معالجة اللغة الطبيعية، يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي فهم استفسارات العملاء والرد عليها في الوقت الفعلي وتعزيز تجربة العملاء أو إجراء تحليل المشاعر لقياس ردود أفعال المستهلكين.
تتعامل روبوتات المحادثة والمساعدون الافتراضيون المدعومون بالذكاء الاصطناعي مع استفسارات العملاء وحل المشكلات الشائعة، ما يوفر خدمة ذاتية للعملاء ويتيح الفرصة للموظفين البشريين للانخراط في مهام أهم، كما تقوم الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي بتلخيص الشكاوى الواردة في التقييمات أو على وسائل التواصل الاجتماعي أو في البيانات الأخرى وتحليلها لتقديم رؤى حول الأداء أو نقاط الضعف.
يبسط الذكاء الاصطناعي عمليات سلسلة التوريد من خلال تحسين التوقعات وتحسين المخزون وتعزيز الخدمات اللوجستية، وقد يشمل ذلك التنبؤ بالطلب حيث تقوم نماذج الذكاء الاصطناعي بتحليل بيانات المبيعات السابقة إلى جانب العوامل الخارجية للتنبؤ باتجاهات الطلب المستقبلية، ما يؤدي إلى تحسين مستويات المخزون، كما يمكن للذكاء الاصطناعي تقييم أداء الموردين وأتمتة تجديد المخزون وتحسين طرق النقل لتقليل أوقات التسليم وخفض التكاليف.
يمكن للبرامج والتطبيقات المدعومة بالذكاء الاصطناعي تحويل عملية الموارد البشرية من خلال تبسيط التوظيف وتحسين مشاركة الموظفين وتعزيز إدارة القوى العاملة. قد يشمل ذلك أتمتة العمليات الحرجة والمتكررة مثل طلبات التوظيف أو فحص السيرة الذاتية أو التحقق من التوظيف. ويشمل أيضًا استخدام نظام مدعوم بالذكاء الاصطناعي لإنشاء برامج تدريبية مخصصة للموظفين الجدد.
تستخدم بعض المؤسسات الذكاء الاصطناعي لتحليل بيانات أداء الموظفين -مثل مقاييس الإنتاجية- لإيجاد أفضل المرشحين للترقية الداخلية أو لتحديد أفضل المرشحين للوظائف الشاغرة، وقد يستخدم الآخرون روبوتات المحادثة لتوفير خدمة ذاتية حوارية للموارد البشرية في أي وقت من اليوم.
يعزز الذكاء الاصطناعي المبيعات والتسويق من خلال توفير تجارب مخصصة للعملاء وتحسين اكتساب العملاء المحتملين وتحسين الحملات التسويقية، وقد يتضمن ذلك استخدام التحليلات التنبئية لتحليل بيانات العملاء واتجاهات المبيعات وتحديد العملاء المحتملين الذين من المرجح أن يصيروا عملاء مهمين.
يساعد الذكاء الاصطناعي أقسام التسويق على تقسيم عملائهم بشكل أكثر كفاءة وتخصيص تجربة عملائهم، فعلى سبيل المثال، يمكنهم تحقيق ذلك باستخدام محركات التوصيات لعرض المنتجات أو باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي من خلال إنشاء مواقع ويب فائقة التخصيص والقيام باتصالات مخصصة، كما يعد أحد الاستخدامات الشائعة للذكاء الاصطناعي في التسويق هو تحليل الحملات الإعلانية الرقمية في الوقت الفعلي لزيادة الإيرادات من الحملة.
يستخدم الذكاء الاصطناعي بشكل متزايد لتحسين الكفاءة التشغيلية من خلال أتمتة سير العمل وتحسين تخصيص الموارد وتعزيز الإنتاجية، وتعمل أدوات أتمتة العمليات الآلية المدعومة بالذكاء الاصطناعي على أتمتة المهام المتكررة مثل إدخال البيانات ومعالجة المستندات وإعداد الفواتير، ما يقلل من الأخطاء البشرية ويسمح للموظفين بالتركيز على المزيد من الأنشطة الإستراتيجية.
كما يساعد الذكاء الاصطناعي الشركات على تحديد أوجه القصور في عملياتها من خلال تحليل بيانات الأداء وتقديم مقترحات لتحسين العمليات، مثل إعادة تخصيص الموارد أو تعديل جداول الإنتاج، وفي قطاعات مثل التصنيع، يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي إجراء الصيانة التنبئية وتقليل فترة الأعطال وتكاليف الإصلاح.
يُستخدم الذكاء الاصطناعي بشكل شائع لتحسين إدارة المخاطر وأتمتة المهام المالية وتعزيز عملية صنع القرار، ويمكن لأنظمة الذكاء الاصطناعي تحليل أنماط المعاملات لكشف حالات الخلل في الوقت الفعلي، ما يمنع الاحتيال، وتعمل بعض أدوات الذكاء الاصطناعي على أتمتة بعض المهام مثل تتبع النفقات ومعالجة الفواتير وإعداد التقارير المالية لتقليل الوقت المستغرق في إدخال البيانات يدويًا، كما تساعد أدوات التحليلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي الشركات على التنبؤ بالاتجاهات المالية، بما في ذلك الإيرادات والتدفقات النقدية، وتمكّن هذه التوقعات الشركات من اتخاذ قرارات استباقية وتحديد المشكلات المحتملة وإدارة شؤونها المالية بشكل أفضل.
قبل إدخال الذكاء الاصطناعي، قد يكون من المفيد تحديد أهداف عمل محددة يمكن للذكاء الاصطناعي معالجتها، أي إتاحة الفرصة لإستراتيجية العمل أن توجه إستراتيجية الذكاء الاصطناعي، وقد تتضمن هذه العملية تخطيط كيفية دمج الذكاء الاصطناعي في سير العمل الحالي والنظم الحالية، وتحديد العمليات الرئيسية الأنسب للتعزيز، ووضع أهداف ملموسة لتحقيق النجاح.
إن موثوقية أدوات الذكاء الاصطناعي تعتمد على قدر موثوقية البيانات المستخدمة في تدريبها، وعادة ما تقيّم المؤسسة بنيتها التحتية التكنولوجية الحالية من حيث استعدادها للذكاء الاصطناعي بعد مرحلة التخطيط، وتتضمن هذه المرحلة عادة تقييم مدى توافر البيانات ومستوى مهارة الموظفين، كما تحدد المؤسسة خلال تلك المرحلة مجموعات البيانات والنماذج والبنى الأكثر ملاءمة لحالة الاستخدام المؤسسي لديها.
قد يكون من الضروري وضع إستراتيجية قوية للبيانات وسياسات إدارة البيانات الفعالة من أجل تحقيق ذكاء اصطناعي أخلاقي، وخلال هذه المرحلة، تبني المنظمة عمليات لتحسين الشفافية والأمان وتضع إرشادات على مستوى الشركة لتوضيح كيفية استخدام البيانات والذكاء الاصطناعي.
بعد وضع إستراتيجية البيانات وجمع البيانات وتنظيفها، عادةً ما تساعد الشركات في التأكد من توافر المهارات والأطراف المعنية الصحيحة للتنفيذ، وقد تنطوي هذه العملية على إنشاء تعاون كبير بين فرق العمل والعمليات والفرق التقنية القادرة على تحديد أولويات حالات استخدام الذكاء الاصطناعي التي توازن بين المخاطر والمكافآت، وإذا وجدت شركة ما أنها لا تستطيع الوصول إلى الخبراء المناسبين أو أنها تحتاج إلى المزيد من المهارات لتنفيذ مشروع الذكاء الاصطناعي، فقد تدخل في شراكة مع طرف ثالث للمساعدة على ضمان النجاح.
فبدلاً من غرس الذكاء الاصطناعي على الفور في جميع أنحاء الشركة، غالبًا ما تقوم المؤسسات الناجحة بتطبيق الذكاء الاصطناعي على مهمة محددة أو سير عمل محدد في بيئة أقل خطورة، حيث يمكن بعد ذلك اختبار هذه البرامج التجريبية وتحسينها قبل توسيع نطاقها في أنحاء الشركة.
يؤثر الذكاء الاصطناعي في مكان العمل بشكل كبير، ما ينتج عنه آثار واسعة على سوق العمل ومستقبله، ففي حين يرتبط استخدام الذكاء الاصطناعي عمومًا بمكاسب إنتاجية للأعمال التجارية، فإن الكثيرين يتوقعون أن تتطلب هذه التكنولوجيا إحداث تحول واسع في أنواع الوظائف التي يؤديها العمال وكيفية تدريبهم.
وفقًا لشركة الاستشارات McKinsey، فإن 30% من ساعات العمل في الاقتصاد الأمريكي قد تصبح مؤتمتة بحلول عام 2030، ما يستدعي إجراء 12 مليون تغيير مهني بحلول العام نفسه.1 في الوقت ذاته، أظهرت الأبحاث التي قام بها معهد IBM لقيمة الأعمال أن المؤسسات التي تستفيد من الذكاء الاصطناعي على المستوى التشغيلي -بدلاً من المستوى القائم على المهارات- قد تفوقت على أقرانها بنسبة 44% فيما يتعلق بمقاييس مثل الاحتفاظ بالموظفين ونمو الإيرادات، وتتوافق هذه النتائج مع توقعات المنتدى الاقتصادي العالمي التي تتوقع أنه على الرغم من احتمالية فقدان 85 مليون وظيفة على مستوى العالم خلال السنوات القليلة المقبلة، فقد توفر التقنيات الجديدة 97 مليون وظيفة جديدة.2
وإذا نظرنا إلى هذه الإحصاءات معًا، فإنها تشير إلى أن التبني الواسع لتقنيات الذكاء الاصطناعي قد يتطلب مبادرات كبيرة لتطوير مهارات القوى العاملة العالمية، فمع تزايد وتيرة استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي وزيادة شيوع العمل المعزز بالذكاء الاصطناعي، من المرجح أن تركز المؤسسات بشكل أكبر على زيادة كفاءة هذه التفاعلات بين الإنسان والآلة.
1. الذكاء الاصطناعي التوليدي ومستقبل العمل في أمريكا (Generative AI and the future of work in America)، McKinsey Global Institute، 26 يوليو 2023 (الرابط موجود خارج الموقع IBM.com)
2. الركود الاقتصادي والأتمتة يغيران مستقبل العمل، لكن التقرير يشير إلى وجود وظائف جديدة قادمة، المنتدى الاقتصادي العالمي، 20 أكتوبر 2020 (الرابط موجود خارج الموقع IBM.com)