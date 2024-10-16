الذكاء الاصطناعي يحول مكان العمل ويؤثر على كيفية عمل الشركات وكيفية قيام الموظفين بوظائفهم، ومن المتوقع أن تؤثر تلك التقنية بشكل كبير على الاقتصاد العالمي من خلال تحويل سوق العمل وتغيير طبيعة العمل.

تستخدم المنظمات الذكاء الاصطناعي في مكان العمل من خلال نشر مجموعة واسعة من التقنيات -بما في ذلك التعلم الآلي ومعالجة اللغة الطبيعية، التي يمكنها تقليد الذكاء البشري لحل المشكلات واتخاذ القرارات وأداء المهام التي عادة ما يتعامل معها البشر، ويمكن للذكاء الاصطناعي تحليل البيانات والتعرف على الأنماط والتعلم من التجربة والتكيف بمرور الوقت، وغالبًا ما يُستخدم لتبسيط العمليات وتعزيز الإنتاجية وأتمتة المهام المتكررة ودعم اتخاذ القرار.

بشكل عام، تنطوي الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في مكان العمل على نظام بنائي واسع من التقنيات، وأكثرها شيوعًا هو:

.

التعلم الآلي: فرع من فروع علوم الكمبيوتر يركز على استخدام الخوارزميات ليتيح للذكاء الاصطناعي تقليد الطريقة التي يتعلم بها البشر وتحسين وظائفه تدريجيًا بمرور الوقت.

.

معالجة اللغة الطبيعية (NLP): شكل من أشكال الذكاء الاصطناعي يستخدم التعلم الآلي لفهم اللغة البشرية والتواصل بها.

.

الذكاء الاصطناعي التوليدي: شكل من أشكال الذكاء الاصطناعي اشتهر مؤخرًا بواسطة ChatGPT والذي يمكنه إنشاء محتوى أصلي استجابةً لطلب المستخدم.

.

أتمتة العمليات الآلية (RPA): الأتمتة الذكية تقنية أتمتة ذكية تعتمد على العمليات وتُستخدم غالبًا لأداء المهام المكتبية المتكررة.

قد يقتصر استخدام مزيج من هذه التقنيات في مكان العمل على مهام بسيطة مثل رقمنة سجلات الموظفين وحفظها تلقائيًا أو ترجمة اللغة الإسبانية إلى الإنجليزية، وقد يتضمن مهامَّ معقدة مثل تزويد صانعي القرار بإرشادات حول كيفية تحسين العمليات التجارية للشركة على مستوى المؤسسة بأكملها.

لقد أصبح الذكاء الاصطناعي شائعًا بشكل متزايد في قطاعات الرعاية الصحية والتأمين والخدمات المصرفية، ومن الأمثلة على ذلك مساعدة الباحثين على تحديد مركبات الأدوية الجديدة والتنبؤ بفعاليتها، أو مساعدة متخصصي الأمن السيبراني على تحديد الاحتيال والتخفيف منه، كما يستخدم الذكاء الاصطناعي بشكل روتيني لتحسين تجربة العملاء من خلال مساعدي الذكاء الاصطناعي، مثل روبوتات المحادثة ووكلاء الذكاء الاصطناعي.