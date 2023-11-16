تغطي تجربة الموظفين كل الجوانب بدءًا من كيفية تدريب الموظفين ورعايتهم وصولاً إلى أماكن عملهم المادية والتقنية والخدمات التي يستخدمونها لأداء مسؤولياتهم في العمل.



وقد أصبحت عنصرًا متزايد الأهمية خلال كل مرحلة من مراحل دورة حياة الموظف، من وقت التوظيف إلى وقت مغادرة الموظف للمؤسسة.

ظهر ذلك بشكل خاص خلال جائحة كوفيد-19، عندما انتقل الموظفون إلى العمل عن بُعد. تسببت الجائحة في شعور الموظفين بالتوتر والوحدة أكثر، وترك المزيد من الأشخاص العمل أو استقالوا بهدوء. 1وكان لذلك تأثير عميق في اكتساب المواهب ومشاركة الموظفين.

أفادت شركة Gallup أن 32% من الموظفين النشطين يشاركون في العمل، وهو رقم استمر في الانخفاض منذ الجائحة.2 وكما هو موضح في ذلك الاستطلاع، فإن ما يقرب من 75% من الموظفين في أفضل المؤسسات في فئتها يُصنفون حاليًا على أنهم مشاركون. بناءً على ذلك، يدرك قادة الأعمال أن المؤسسات التي تعطي الأولوية لتجربة الموظفين تحقق عائدًا أعلى على الاستثمار من موظفيها.