وسع نطاق قدرات الذكاء الاصطناعي في مؤسستك

إن من بين أصعب مهام رئيس قسم البيانات هو إيجاد طرق سريعة وموثوقة لاكتساب معارف من البيانات. فأنت بحاجة إلى البيانات المناسبة لتشغيل نموذجك، ولكن ليست كل البيانات مناسبة للذكاء الاصطناعي.

يقول ريموس لازار، نائب رئيس قسم تطوير البرمجيات ونسيج البيانات في IBM، "إن أي شيء يبدأ بمجموعة البيانات المناسبة لحالة استخدام معينة، ومن دون ذلك لن يكون هناك ذكاء اصطناعي على الإطلاق." ويشير إلى مثال شركة الطيران التي ترغب في استخدام الذكاء الاصطناعي التنبئي لتوقع ما إذا كان بإمكان الركاب استكمال رحلاتهم غير المباشرة. "إذا كنت قد جمعت بيانات عن الركاب الذين فاتتهم رحلاتهم فقط، ولم تجمع بيانات عن أولئك الذين تمكنوا من اللحاق بها، فلن تكون تلك البيانات مناسبة للاستخدام. فمن دون مجموعات البيانات المناسبة لن تتمكن أبدًا من حل حالة الاستخدام."

قيّم بنية بياناتك

ترى أكثر من نصف المؤسسات أن البيانات هي السبب وراء تعثر مشاريع الذكاء الاصطناعي. توفر بنية البيانات الحديثة مثل نسيج البيانات إمكانات مدمجة لمراقبة جودة البيانات وإدارة البيانات. فهي تُمكّن علماء البيانات لديك من البيانات ذاتية الخدمة بغض النظر عن مكان وجودها، مع تطبيق جميع متطلبات الإدارة والخصوصية تلقائيًا. يتيح هذا النهج للمستخدمين بيانات موثوقة في متناول أيديهم ويسهل إمكانية الوصول إلى مصادر مختلفة في الوقت الفعلي مع تطبيق إدارة كاملة تمهد الطريق لتحقيق المرونة والسرعة.

عزز نماذجك بالبيانات الموثوقة

في وقت تكثر فيه اللوائح والمعايير الأخلاقية المتغيرة والمعقدة في مجال الذكاء الاصطناعي، يجب أن تسأل دائمًا: كيف يمكن إدارة هذه البيانات وهل يمكن استخدامها لتحقيق غرضك؟ تُعد جودة البيانات وإدارة البيانات أمرين ضروريين لتوسيع نطاق حلول الذكاء الاصطناعي بنجاح. احرص على طرح الأسئلة التالية على مؤسستك للإجابة عنها قبل أن تستقر على قرارات متعلقة بالخوارزمية.

على سبيل المثال، هل تحتاج إلى بيانات خارجية أم بيانات داخلية؟

هل تستخدم بيانات قديمة؟

إذا كنت تستخدمها، فهل هي مطابقة للمعايير الأخلاقية في الوقت الحالي؟

الأمر يرجع إليك بصفتك رئيسًا لقسم البيانات لتحديد من يتحكم في البيانات، ومن لديه حق الوصول إلى برامج الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، ومن يحتاج إلى الوصول لضمان أن تكون مبادرات الذكاء الاصطناعي مفيدة.

التزم بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي

تتضمن المبادئ التوجيهية لاستخدام الذكاء الاصطناعي المسؤول عدة اعتبارات مثل الأمان وقابلية التفسير والتحيز. إذا كنت تستخدم بيانات قديمة لتعزيز نموذج ما، فتأكد من أنها مناسبة لأخلاقيات المجتمع وقدراته الإدراكية في الوقت الحالي. فعلى سبيل المثال، تختلف المواقف المتعلقة بالنوع والعرق والجنس والطبقة والعمر اليوم عما كانت عليه في السبعينيات. ويمكن أن يؤدي استخدام مجموعة بيانات قديمة إلى ترسيخ تحيز الذكاء الاصطناعي، ما يؤدي إلى تحريف النتائج منذ البداية. يمكن للمؤسسات أن تتميز عن طريق مواجهة القضايا الأخلاقية بشكل إستراتيجي وهادف ومدروس.