لقد شهدت المصارف والمؤسسات المالية عمليات أتمتة وتحول رقمي تدريجي منذ أواخر القرن العشرين. فمن أول جهاز صراف آلي في عام 1967 إلى الودائع الرقمية والتطبيقات مثل Venmo و Zelle في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، غيرت التكنولوجيا بشكل جذري الطريقة التي يتعامل بها الناس مالياً. لقد حولت الطريقة التي ينقلون بها الأموال، ويشترون التأمين، ويحصلون على القروض، ويستثمرون أموالهم.

أدت التكنولوجيا المالية إلى توسيع نطاق الوصول إلى المنتجات والخدمات المصرفية، كما أنها تبسطت العديد من العمليات التجارية الروتينية. يتم تقديم التكنولوجيا المالية الحالية في شكل برامج تستخدم مجموعة من واجهات برمجة التطبيقات (APIs) وتطبيقات الجوال والخدمات المستندة إلى الويب. تمكّن هذه المكونات البنوك من مشاركة بيانات العملاء الحساسة بأمان مع توفير تجربة مستخدم سلسة وجذابة للعملاء.

في قطاع التكنولوجيا المالية، تركز العديد من شركات التكنولوجيا المالية الناشئة على تطوير البرمجيات، ثم تتعاون مع البنوك الكبيرة وشركات الاستثمار وشركات الدفع في القطاع المالي.